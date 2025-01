Florencia Peña recordó cuando fue acosada por un "actor muy reconocido"

"Un actor me tocaba las tetas antes de salir al escenario", confiesa Flor Peña.



"Me tocaba las tetas, yo sentía que como tenía las tetas muy grandes de alguna manera estaba bien que él me las tocara y yo le dijera solo 'no me las toques'".



"No voy a salir a denunciarlo porque… pic.twitter.com/9Jqp3oq7XX