Florencia Peña se cansó de Eduardo Feinmann y respondió: "Yo no lo respeto"

Este tuit salió a colación durante el móvil que le concedió al magazine de El Trece y, lejos de quedarse callada, Peña espetó:

Ese señor intentó bajarme muchas veces y con muchas mentiras, yo no lo respeto, pero nunca me vino a ver al teatro, no tiene idea qué clase de actriz soy Ese señor intentó bajarme muchas veces y con muchas mentiras, yo no lo respeto, pero nunca me vino a ver al teatro, no tiene idea qué clase de actriz soy

"La gente no le creyó, podemos pensar distinto, pero convivir, es por ahí", cerró la actriz.

Tenso cortocircuito entre Florencia Peña y Fernanda Iglesias: "Totalmente machista"

En la mañana de hoy (martes 21/1) un tenso momento se vivió en el envío Puro Show de El Trece durante un móvil con Florencia Peña, luego de que Fernanda Iglesias sugiriera que la actriz también podría tener videos junto a Alberto Fernández de cuando visitó la Quinta de Olivos durante la pandemia.

Todo comenzó cuandoIglesias reflotó el escándalo de los videos que mostraban a Tamara Pettinato y Alberto Fernández en la Casa Rosada. En este marco, la panelista increpó a Peña: "Los videos en un punto te ensucian un poco porque vos podés explicar una y mil veces que fuiste a hablar del tema de los actores, pero sos mujer y hay videos de Tamara Pettinato".

La actriz, indignada por lo planteado, respondió: "Es un pensamiento totalmente machista, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Que porque soy mujer entonces me lo fui a fifar?”. Sin pelos en la lengua, la periodista replicó: "Tamara Pettinato nunca explicó por qué fue y terminó cancelada. Como vos también fuiste, se puede pensar lo mismo".

¿Vos estás pensando lo que estás diciendo? Me parece una burrada lo que estás diciendo. No, pará, no naturalicemos esto porque no. Que a esta altura de mi vida, siendo la actriz que soy, me están diciendo que está bien que sospechen de mí que podría estar en un video con Alberto porque soy mina, está pésimo ¿Vos estás pensando lo que estás diciendo? Me parece una burrada lo que estás diciendo. No, pará, no naturalicemos esto porque no. Que a esta altura de mi vida, siendo la actriz que soy, me están diciendo que está bien que sospechen de mí que podría estar en un video con Alberto porque soy mina, está pésimo

"La gente no lo piensa, son los trolls, estoy haciendo un espectáculo que va primero, me la re banco porque está bueno aclararlo. El macho alfa que va a una reunión y no es criticado, ¿pero la mina que se la banca sí? Te hubiera encantado que estuviera en algún video así podías matarme 24/7, pero no estoy, no estuve y no estaré", continuó.

Antes de irse cerró con un mensaje para Iglesias: "Soy combativa y me la banco. Me hizo famosa y yo con este móvil la estoy haciendo más famosa a ella".

