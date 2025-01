Tenso cortocircuito entre Florencia Peña y Fernanda Iglesias: "Totalmente machista"

Antes de irse cerró con un mensaje para Iglesias: "Soy combativa y me la banco. Me hizo famosa y yo con este móvil la estoy haciendo más famosa a ella".

Mea culpa de Florencia Peña: Poné a Francella encendió la mecha

El programa de Guillermo Francella que fue un éxito hace más de 20 años, regresó a la pantalla de Telefe. El clásico "del humor" en la TV argentina dio qué hablar y una de sus "detractoras" fue Florencia Peña y el Puma Goity salió al cruce.

"Para mi está pasado, no da que lo pasen de vuelta", disparó la actriz. Cabe recordar que su participación era crucial y destacada en los sketchs de La Nena y sobre todo, Sambucetti, donde era la empleadora que acosaba a su "empleado".

"El humor tiene que ver con las épocas. El Manosanta haciéndole con la mano así en el culo a las chicas, no va. Veo al papá de la nena y me hace ruido. Empezamos a entender de lo que se trata la pedofilia, no nos podemos reír de eso", aseguró sobre el polémico sketch protagonizado por Francella y Julieta Prandi.

Sin embargo, a la hora de hablar del sketch donde era protagonista titubeó. En un principio, lo llenó de elogios asegurando que fue gracias a dicho trabajo donde "despegó" su carrera pero luego, ¿lo censuró?: "Estoy agradecida con 'Sambucetti' y me dio quien soy hoy. Me hice súper famosa pero pasaron 25 años y no lo volvería a hacer nunca".

Aunque a la vez, sostuvo: "Me siento orgullosa de haber sido parte de programas de humor que fueron hitos en su época". Para rematar, la actriz se sinceró: "Todavía me estoy preguntando si 'Sambucetti' va. No tengo una decisión tomada. Me puse a pensar con esta cosa del feminismo y el acoso, pidiendo igualdad y respeto, ¿qué onda cuando es al revés? Si fuera un sketch de un tipo acosando a la mina, estaríamos cancelándolo".

Por su parte, Goity retrucó a Peña una entrevista para Intrusos: "El público está encantado, no hay que subestimar a la gente. Es exagerado, es humor y no es para tanto. No estoy de acuerdo con los que dice Florencia, con todo el amor que le tengo".

Y agregó: "Estamos exagerando con ese tema. Es un programa de humor y punto. Si vamos a lo mismo, Casados con Hijos no es un canto. No jodamos, es humor".

