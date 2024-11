Demorado en Miami: Aclaración de Jonatan Viale, ¿y un palazo para Eduardo Feinmann?

image.png El tuit que eliminó Feinmann.

Ahora bien, en primera instancia la información se prestó a confusión y diversas fuentes sostuvieron que Viale había sido demorado en el Aeropuerto de Ezeiza. Entre ellos estuvo el propio Morando, quien fue el primero en dar cuenta de lo ocurrido desde la emisora de Alpha Media Group.

Pero eso no fue todo, puesto que tampoco faltaron quienes afirmaron que el ex periodista de LN+ había quedado detenido. Entre ellos estuvo Feinmann, que está enemistado con Viale desde el año pasado. Tal vez con cierta saña, el conductor de la primera mañana de Radio Mitre publicó en su cuenta de X, sin nombrar a su ex compañero:

Periodista detenido, demorado en Ezeiza. Ampliaremos Periodista detenido, demorado en Ezeiza. Ampliaremos

Algunos minutos después, Viale escribió en la misma red social un filoso mensaje, que tendría a Feinmann por destinatario y terminó borrando su tuit inicial.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JonatanViale/status/1861059170159514004&partner=&hide_thread=false Jajajajjaka

No estoy preso.

Se comen cualquier fake sin chequear.

Ay dios mío!!!



En seguridad de Miami tenían miedo que el Martín Fierro tenga explosivos.



Morando, por tu culpa me escribió Socios del Espectáculo, Rial y todo el mundo!!!



Ya estoy por la Ricchieri rumbo a casa… — Jonatan Viale (@JonatanViale) November 25, 2024

Jonatan Viale cruzó a Clarín: "Amargos"

El periodista no se tomó a bien una nota del diario titulada Papelón en los Martín Fierro Latino 2024: anunciaron a Jonatan Viale como ganador del oro y el periodista ya se había ido. De este modo, Viale reposteó la nota en su cuenta de X y espetó:

Qué amargos estos de Clarín. Lo que ellos llaman 'papelón' yo lo llamo felicidad, alegría, sorpresa Qué amargos estos de Clarín. Lo que ellos llaman 'papelón' yo lo llamo felicidad, alegría, sorpresa Qué amargos estos de Clarín. Lo que ellos llaman 'papelón' yo lo llamo felicidad, alegría, sorpresa

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JonatanViale/status/1860546041440796903&partner=&hide_thread=false Qué amargos estos de @clarincom



Lo que ellos llaman “papelón”, yo lo llamo felicidad, alegría, sorpresa.



Fue una noche hermosa.

Besitos. https://t.co/Ivcw9HOkVd — Jonatan Viale (@JonatanViale) November 24, 2024

En efecto, en el momento en que Viale fue proclamado ganador e invitado a recibir su premio, el periodista ya se había retirado del recinto y provocó un insólito momento.

El presentador del evento Ronen Suarc lo llamó en vivo por teléfono a Viale para avisarle que era el gran ganador de la noche y si podía regresar para recibir su premio.

"¿Me estás jodiendo?", preguntó Viale a través del celular. Entonces, Suarc que no salía de su asombro le explicó al comunicador: "No, no te estoy jodiendo. Esto es en vivo. Te lo va a decir Luis Ventura. Estamos en la transmisión".

Después del llamado que recibió, Viale logró llegar para recibir y agradecer por haberse quedado con el premio más importante de la noche.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/fedeebongiorno/status/1860327478457147535&partner=&hide_thread=false Esto no puede ser real



pic.twitter.com/zegTA8rv8v — fefe (@fedeebongiorno) November 23, 2024

