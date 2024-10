Jorge Rial invitó a debatir a Jonatan Viale y a Nicolás Wiñazki en la UBA

Embed - El Libertario Agredido, Fran Fijap: "Me pegaron en el piso"

"Ayer trataron a Fran Fijap como un par. No es un par, es un provocador, que no lo es ninguno de los que nombré (...) No hablaron de eso ayer, prefirieron echarnos la culpa, en este caso, a nosotros, que estábamos transmitiendo igual que LN+, que TN. El tema es que ustedes dicen: 'Es canal K'", lanzó.

Los invito a debatir en principio a ellos dos (Viale y Wiñazki), pero está abierto para todos los que quieran. Me parece que nos hace bien, porque repito, ayer los vi dudar si con el que estaban hablando es un colega. No es colega de ninguno de ustedes dos, ustedes dos son periodistas. Él no lo es Los invito a debatir en principio a ellos dos (Viale y Wiñazki), pero está abierto para todos los que quieran. Me parece que nos hace bien, porque repito, ayer los vi dudar si con el que estaban hablando es un colega. No es colega de ninguno de ustedes dos, ustedes dos son periodistas. Él no lo es

Algunos instantes después, Rial afirmó que Feinmann se comunicó con él para aceptar su propuesta.

Jorge Rial se burló del youtuber agredido y responsabilizó a Javier Milei

En la jornada del miércoles (9/10) fue agredido el youtuber libertario Fran Fijap durante la marcha en el Congreso. Luego de que trascendieran las imágenes, Jorge Rial se burló en C5N del creador de contenido oficialista, pero apuntó contra Javier Milei como el propulsor de las provocaciones.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/elcancillercom/status/1844107268687790209?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1844107268687790209%7Ctwgr%5E1c98ae851ed5cf6ae8cca226ddfba3d0a71718bb%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fjorge-rial-se-burlo-del-youtuber-agredido-y-responsabilizo-javier-milei-n587146&partner=&hide_thread=false [AHORA] "Es un pibito que debe vivir de la guita de los viejos, con menos calle que Venecia": Rial repudió la violencia hacia el youtuber libertario Fran Fijap, pero recordó cuando amenazaban con "van a correr".



@C5N https://t.co/dKgPvpgCnL pic.twitter.com/Twe0cdTf9c — ElCanciller.com (@elcancillercom) October 9, 2024

"Fue una marcha pacífica, no estaba pasando absolutamente nada, y lo mandaron a este chico, que no es la primera vez que le pasa eso. Más allá de repudiar absolutamente cualquier tipo de violencia. Esto es una provocación y es producto, primero y esencial, del Presidente Javier Milei", introdujo Rial en su envío Argenzuela.

Envalentona a pibes como este, que finalmente lo vemos corriendo, en una imagen que en realidad eran ellos los que la vendieron todo el tiempo. Durante todos los meses la frase era: 'Van a correr en culo los zurdos, los kukas'. Finalmente la imagen que estamos viendo es a uno de los provocadores profesionales corriendo desesperado para evitar los golpes Envalentona a pibes como este, que finalmente lo vemos corriendo, en una imagen que en realidad eran ellos los que la vendieron todo el tiempo. Durante todos los meses la frase era: 'Van a correr en culo los zurdos, los kukas'. Finalmente la imagen que estamos viendo es a uno de los provocadores profesionales corriendo desesperado para evitar los golpes

Y agregó: "Esto es parte de la violencia que durante el último tiempo vinieron generando y viene desde el Presidente. Si el Presidente es capaz de retuitear cosas como las que retuitea, decir 'La tienen adentro, van a correr', imaginate un pibito como este".

"Un pibito criado en un balcón, que debe vivir con la guita de los viejos, con menos calle que Venecia, un nene que no tiene experiencia, no tiene calle, no tiene nada, y de golpe se ve envalentonado y sale a provocar", concluyó el conductor.

