Jorge Rial se burló del youtuber agredido y responsabilizó a Javier Milei

Video: Brutal agresión a un youtuber libertario a las afueras del Congreso

El reconocido youtuber y militante libertario, Fran Fijap, fue agredido este miércoles 09/10 en las afueras del Congreso Nacional luego de que quedara firme el veto a la Ley de Financiamiento Universitario que decidió el gobierno de Javier Milei.

La secuencia quedó grabada por varias cámaras, que demuestran que el youtuber libertario fue golpeado y perseguido luego de la votación en el Congreso a favor del veto.

El youtuber en cuestión, conocido como Fran Fijap, fue perseguido por los manifestantes que estaban en las afueras del Parlamento, específicamente sobre el vallado dispuesto en el cruce de las avenidas Entre Ríos y Rivadavia, que protestaban en contra de las decisiones del gobierno libertario y del apoyo que logró por parte de más de 80 diputados que le dieron su voto para que el veto siga vigente.

image.png

Cuando el youtuber se vio acorralado, corrió -y en medio de los golpes que recibía- se refugió en un local de empanadas y pizzas, el cual fue vandalizado por la multitud que quería arremeter contra Fijap.

Luego de la agresión, el militante habló con el canal de noticias TN y expresó: " Estoy cortado en las manos, estoy todo golpeado". "Me pegaron por todos lados. Me robaron el celular del laburo", agregó.

"Llegué al local y me empezaron a correr todos, uno me quiso venir a pegar y empecé a correr. En un momento me cerraron a uno metros del local, me tiraron al piso y un chico me cubrió con una bici", relató sobre el momento.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ElTrumpista/status/1844089587368591781?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1844089587368591781%7Ctwgr%5Ed36086340b546ab1bfd8b9a6475f076b8743ed02%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Factualidad%2Fpolitica%2Fvideo-brutal-agresion-un-youtuber-libertario-las-afueras-del-congreso-n587152&partner=&hide_thread=false KIRCHNERISTAS PERSIGUIERON Y ATACARON BRUTALMENTE AL YOUTUBER FIJAP.



SE DESCONOCE EL ESTADO ACTUAL.



ALGUNOS LLEVABAN CUCHILLOS Y PIEDRAS.



LOCURA TOTAL. pic.twitter.com/RplPx0YCMw — El Trumpista (@ElTrumpista) October 9, 2024

"Rompieron cosas, empezaron a pegarle a la persiana, nada, sucedió eso. Los chicos del local me cuidaron y custodiaron", finalizó.

Después de unos momentos de desconcierto, aparecieron los agentes de la Policía de la Ciudad para realizar un cordón frente al negocio y exigirle a los manifestantes que se alejen y poder sacar custodiado al joven del local de comidas.

Antes de recibir golpes, el influencer libertario había celebrado en su cuenta de X la ratificación del veto al financiamiento universitario de Milei.

"Se mantiene el veto contra el proyecto de los degenerados fiscales. LTA zurdos", escribió el militante.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/FranFijap/status/1844080457883021451?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1844080457883021451%7Ctwgr%5Ed36086340b546ab1bfd8b9a6475f076b8743ed02%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Factualidad%2Fpolitica%2Fvideo-brutal-agresion-un-youtuber-libertario-las-afueras-del-congreso-n587152&partner=&hide_thread=false SE MANTIENE EL VETO CONTRA EL PROYECTO DE LOS DEGENERADOS FISCALES. LTA ZURDOS. pic.twitter.com/fThi6bHeb2 — Fran Fijap (@FranFijap) October 9, 2024

