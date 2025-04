Si quiere conocer el fixture de Boca, no mire TyC Sports...

El yerro de TyC Sports

Este martes (1/4), TyC Sports estaba presentando su programación deportiva y la actualidad sobre el Club Atlético Boca Juniors. El canal de Torneos y Competencias presentó los partidos que tiene en el horizonte el equipo de Gago, pero se equivocó y terminó siendo más meme que otra cosa...

En el fixture que mostró la señal del Grupo Clarín en su pantalla se vio el siguiente orden:

River vs. Boca | Fecha 14 - 20/4

Tigre vs. Boca | Fecha 15 - 27/4

Boca vs. Benfica | Fecha 16 - 4/5

No solo TyC Sports equivocó que Benfica no juega en el campeonato argentino y que no enfrentará al Xeneize en la última jornada de la etapa regular del Apertura (sino que será el 'Matador' de Victoria) y después los de Gago afontarán los playoffs porque es casi un hecho que así será por su posición en la tabal, sino que las fechas están desfasadas.

Boca visitará el Monumental en la decimoquinta jornada del Apertura, no en la decimocuarta como mal informó TyC. La fecha está prevista para el 27 de abril a las 15:30 horas, no para el 20/4.

La decimocuarta fecha para los boquenses será en La Bombonera ante Estudiantes de La Plata, en La Bombonera.

El duelo ante Tigre, entonces, será por la jornada 16, el próximo 4 de mayo.

image.png El verdadero fixture de Boca Juniors. Entre el partido ante Tigre y el de Benfica, habrá playoffs del Torneo Apertura para el conjunto de Fernando Gago.

Más contenido de Golazo24

Riquelme busca 'fletar' a Zeballos por bajo rendimiento, pasaría al Villarreal

A qué equipo argentino relatará Pollo Vignolo a nivel internacional en 2025

Solo Luis Suárez puede hacer que en Boca quieran a Lucas Janson

Periodista deportivo de Clarín expresó su apoyo a Ramiro Marra

Se termina el fútbol de los vivos: Conmebol aplica regla de los 8''