El Pollo Vignolo liquidó a todo Boca y fulminó a Gago: ¿Tiene ganas?

Embed - PASIÓN POR EL FÚTBOL - Programa 30/03/25 - Los grandes no le encuentran la vuelta al torneo local

¿Qué fue lo que dijo Fernando Gago en conferencia de prensa?

Una vez consumada la caída del Xeneize ante la Lepra, Fernando Gago expresó en conferencia de prensa: “Fue un partido muy malo donde no encontramos situaciones para poder atacar al rival. No lo veo como un retroceso de 5 casilleros. Ni antes éramos tan buenos, ni ahora somos tan malos. Seguimos en una buena posición de pelear la clasificación. Jugamos mal, no tuvimos el juego ni los duelos ganados, el equipo no estuvo fino. Hay que trabajar para el próximo partido”.

Al rato, Gago expresó: “Hay que llegar al partido vs. Barracas Central de la mejor manera, física y futbolísticamente, tratar tener el nivel de juego que veníamos teniendo y de ahí, trabajar”.

Sobre lo ocurrido con Carlos Palacios, aseguró: “Hay normas desde principios de año que los jugadores lo tienen claro: faltó a un entrenamiento, los motivos quedan puertas adentro y decidí no convocarlo por una cuestión que ya se habló previamente”.

“Al final del partido teníamos que encontrar los espacios, ellos tenían una línea de cinco y dos o tres internos de los del medio, era muy difícil por dentro, la única solución era por fuera. Por eso con 3 jugadores en área con Merentiel, Cavani y Giménez íbamos a encontrar situaciones que nos faltó fluidez para encontrar las situaciones en movimiento”, analizó sobre los minutos finales.

Y concluyó: “Sabíamos que podíamos tener remates a media distancia, pero el partido fue malo, no hay muchas explicaciones”.

Embed - EN VIVO: Fernando Gago habla en conferencia de prensa tras Newell's vs. Boca

Duro castigo en Boca: Gago dejó afuera de los convocados a Palacios

Fernando Gago no dudó y decidió castigar a Carlos Palacios al no incluirlo entre los convocados para el duelo de este domingo en Rosario ante Newell's.

Carlos Palacios, que aprovechó el parate por la doble fecha de Eliminatorias para viajar a su país, no volvió a tiempo, se perdió un vuelo y el posterior entrenamiento de Boca, y Gago tomó cartas en el asunto.

De esta manera, Palacios no viajará junto al resto de la delegación a Rosario y se perderá, en principio, el partido contra la “Lepra”.

Newell’s dio la sorpresa y derrotó a Boca por 2 a 0

Newell’s le ganó a Boca por 2 a 1 en el partido que disputaron en la noche de este último domingo 30/03, en el estadio Marcelo Bielsa, por la undécima fecha del Torneo Apertura 2025.

Los goles del local fueron convertidos por el delantero Luciano Herrera, al inicio del partido, y el defensor Luciano Lollo, sobre el final de la primera mitad.

Con el triunfo, la “Lepra” salió de los últimos puestos de la zona y es undécimo con 11 puntos, además de que mantiene una racha de cuatro partidos sin perder, mientras que Boca perdió la seguidilla de seis triunfos por el torneo local y es segundo en la zona A con 23 unidades, a una de Tigre.

Así, Newell’s consiguió su segundo triunfo en cinco partidos desde la llegada de Cristian Fabbiani como DT y pudo alejarse de la zona baja de la tabla.

Embed - NEWELL'S 2 - 0 BOCA I Resumen del partido | #TorneoBetano Apertura 2025

