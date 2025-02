Sebastián Vignolo y Horacio Pagani contra Boca y lo que cantará La Bombonera contra la AFA

Por su parte, Horacio Pagani destacó que Boca “jugó muy mal, fue un partido malísimo... Los arqueros casi no intervinieron. Boca juega mal casi siempre”. Y disparó: “Quiero saber quiénes son los que juegan por afuera, qué intención tiene el entrenador, quiénes son. Se amontonan en el medio... ¿Esta es la nueva identidad? ¿De no saber jugar por afuera?”. También enfatizó en que “Edinson Cavani cayó nueve veces en offside, con la experiencia que tiene ya tendría que saber no quedar tantas veces en offside”.

“¡Racing lo pasó por arriba en el primer tiempo! Le ganaba todas las divididas, las segundas jugadas, le ganaba por afuera, por adentro...”, insistió Martín Arévalo con su postura. Por último, el “Pollo” Vignolo recalcó que el cuadro azul y oro “fue un equipo sin alma” y pidió “estar atentos a lo que van a cantar en La Bombonera sobre la AFA en el próximo partido”.

Embed - PASIÓN POR EL FÚTBOL - Programa 09/02/25 - EL BOCA DE GAGO QUEDÓ TOTALMENTE GAGÁ FRENTE A RACING

Racing le ganó 2-0 a Boca en un partido durísimo y se acomodó en la Zona A del Torneo Apertura

Racing le ganó 2-0 a Boca, en un partido muy disputado correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, y se acomodó en la Zona A.

Los goles de la “Academia” en el partido que se disputó en el Estadio Presidente Perón, más conocido como el “Cilindro de Avellaneda”, llegaron de la mano de los delanteros Luciano Vietto y Adrián “Maravilla” Martínez.

Este triunfo le permitió a Racing escalar hasta la segunda posición de la Zona A con nueve puntos, solo por detrás de Argentinos Juniors, mientras que Boca está undécimo con solo cinco unidades.

Embed - RACING 2 - 0 BOCA I Resumen del partido | #TorneoBetano Apertura 2025

Más notas de Golazo24

Polémico presidente de Racing de Córdoba contra exjugador: "Tiró 70 pelotas a las vías"

¿Juan Sebastián Verón vs. Foster Gillett? Hablan de fuerte cortocircuito

Sin polémica no vale: Deportivo Riestra salvó el invicto y bronca en Defensa

Sebastián Domínguez va a hacer que Diego Latorre siga en ESPN

Rechazó la renovación con Real Madrid y en Arabia Saudita se frotan las manos

River: Volvió con todas las luces, fracasó y busca club