Coscu quiso picantear a Davoo Xeneize y crujieron los hinchas de Boca

Algunos hinchas de Boca aprovecharon el momento para "refregar" algunas cuestiones. Como por ejemplo, que Boca salió más veces campeón en la cancha de Racing que la misma Academia o las veces que el Xeneize lo eliminó de la Libertadores

Algunas otras respuestas o citados, fueron de los hinchas del Xeneize pero algo subidas de tono.

Horas después el propio streamer posteó: "racing se coje a boca bostero promedio: coscu no sabes nada de futbol askdjsakdjsakdjsakjdas duele eso pa?"

No es la primera vez con Davoo Xeneize

Es al menos la segunda vez que Coscu busca a Davoo Xeneize cuando Boca pierde un partido, por eso mismo se generó la reacción de muchos hinchas de Boca.

La vez anterior, fue muy polémica debido a que el streamer estaba con el Kun Aguero. Luego de la eliminación de Boca ante Cruzeiro en la Sudamericana 2024, llegó el llamado para hacer una transmisión juntos y David Quint respondió: "estoy en stream, la verdad que no tengo ganas amigo. No es con ustedes, simplemente no tengo ganas de meterme a un discord (platafora que ayuda al stream en conjunto) después de que Boca pierda"

A esto, el Kun Aguero le respondió: "Davoo no querés hablar, listo. Yo tampoco te llamé, Coscu te quiso hablar de onda, lo limpiaste. Pero sabés que pasa, Davoo, nunca escupas para arriba. Por que te puede caer, mirá que esto da muchas vueltas. Seguramente ahora no necesitas de nadie, pero va a haber un momento que vas a necesitar de alguien y vamos a ver que pasa."

Justamente este antecedente que terminó en polémica fue lo que generó el enojo de muchos de los hinchas de Boca y de los seguidores de Davoo Xeneize.

