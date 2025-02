Al parecer Chiqui Tapia a las 17:45 horas ya no suda la nuca

Para mencionar otro ejemplo, Banfield vs Belgrano es un partido que se iba a jugar 17 hs y finalmente se jugará 17:45. ¿Cuál es la diferencia de clima entre un horario y otro? de 1 grado. En vez de 32°, se presume que harán 31°...

image.png

La indignación también radica en simpatizantes de equipos que ya tuvieron que padecer ir a la cancha en los 3 partidos iniciales y no hubo ninguna modificación.

¿Cómo viene el Apertura?

Las 3 primeras fechas del Apertura de la primera división del fútbol argentino comienzan a marcar una tendencia en las dos zonas.

En la zona A pareciera estar todo muy parejo. Si bien hubo tan solo 9 puntos en juego, entre Estudiantes (1°) y Barracas (10°) hay tan solo 3 puntos de diferencia y todo puede pasar.

En la parte B del fútbol argentino, hay un puntero mucho más marcado que es el Independiente de Julio Vaccari. El Rojo ganó los 3 partidos que jugó y Riestra, San Lorenzo y Rosario Central lo siguen de cerca.

image.png

La fecha 4 tendrá 3 partidos como fundamentales y todos se jugarán el sábado 8/2. Vélez vs San Lorenzo (pseudo clásico), River vs Independiente y Racing vs Boca serán los encuentros que tendrán mayor actractivo.Ojo también con Independiente Rivadavia vs Estudiantes, ambos en la punta de la zona A que se jugará el viernes 7/2 a las 22:15 (Argentinos, el otro puntero de dicha zona, jugará ante Unión en ese mismo momento).

+ EN GOLAZO 24