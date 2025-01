Polémica con Chiqui Tapia: ¿De dónde sale la plata de Barracas Central?

image.png

La principal crítica, pasa por quienes hablan de "hipocresía" en la defensa de las asociaciones civiles y que los clubes son de los socios. Consideran que aquí habrían aportes externos e incluso hablan de SAD, a lo que cual se opone esta dirigencia de AFA comandada por Chiqui Tapia.

Algunos hablan de SAD...

En YouTube Agustín Muzzupappa hizo un video en donde directamente menciona que Barracas es una SAD.

Allí habla del nuevo puesto de Chiqui Tapia (Ceamse) y menciona la estructura del Guapo como club.

Barracas Central tiene 2300 socios a día de hoy y además no tiene ninguna competencia internacional en vistas. Es decir, no tiene dinero extra independientemente de socios (pocos), televisación (poco también), sponsors y ventas (no ha tenido ninguna significativa en el último tiempo).

No solo esto, sino que es dificultoso convertirse en nuevo socio de Barracas. Hace algunos meses, el canal Fútbol y Menudencias expuso lo difícil que es hacerse socio del Guapo.

Lo cierto es que Tapia, al ser el presidente de AFA está en la mira y más aún cuando en el medio está Barracas Central. Hubo muchos cuestionamientos hacia el Chiqui y su club "mimado".

Además, aquí entra en juego también la posibilidad de "aportes privados/SAD" lo cual algunos considerían hipócrita.

