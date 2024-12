Áspero cruce entre Traniela y el periodista de Radio Rivadavia: "Muy divertido tu show"

Periodista de Radio Rivadavia estalló por nota con Traniela: "La biología es indiscutible"

En la mañana del jueves (26/12) Traniela Campolieto, figura reconocida por ser la primera piloto trans del país, fue entrevistada en el envío Pan y Circo de Radio Rivadavia y hubo polémica. Sucede que Daniel Avellaneda, periodista del ciclo, se retiró del estudio en medio de la entrevista por negarse a llamarla por sus pronombres.

A través de su cuenta de X (ex Twitter) el columnista explicó a sus seguidores las razones de su repentina desaparición del estudio:

Los polémicos dichos de Avellaneda le valieron el repudio de cientos de internautas indignados, que lo acusaron de "homofóbico", le cuestionaron no adaptarse a los tiempos que corren e incluso le desearon el fin de su carrera profesional.

Sin embargo, el periodista deportivo no reculó y se defendió en diferentes publicaciones. "A mí nadie me va a imponer decirle 'señora' a un 'señor'"; "Quería que le diga "señora" y es un tipo al que le explota el vestido y no se afeitó" y "Ninguna ley está por encima de la biología", fueron algunas de sus filosas respuestas.

