La AFA busca a Karina Milei mientras Manuel Adorni en Nueva York incomoda a la Rosada

MIÉRCOLES 11 DE MARZO DE 2026. En el medio del Argentina Week, la interna del Gobierno amenaza con quedar expuesta nuevamente a partir de la causa AFA. Con Pablo Toviggino y Claudio Chiqui Tapia compareciendo ante la Justicia, la cupula del Fútbol Argentino dejó en claro cuál es el organigrama de poder que vislumbran detrás de la presión judicial.

Al respecto, el abogado del tesorero Toviggino, Gregorio Dalbón, aseguró que el curso judicial seguirá su caudal normal y que todo se va a solucionar por vías "políticas". En ese sentido, el letrado aseguró que tanto su cliente como la AFA no duda de la intervención de Santiago Caputo por detrás de la embestida oficial, y destacó el canal de diálogo con la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, exponiendo una vez más la intensa fractura interna en la Casa Rosada.

De regreso en Nueva York, el traspié mayor se lo llevó (hasta ahora) el jefe de Gabinete Manuel Adorni. Señalado por haber viajado en la comitiva oficial junto a su esposa, el ex vocero presidencial se volvió blanco de las críticas con un archivo bastante extenso en el que condenaba de numerosas maneras las prácticas de "casta".

Al mismo tiempo, el recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente comienza a surtir efectos de presión en la alianza entre Estados Unidos e Israel. Con objetivos y proyecciones distintas, el presidente Donald Trump aseguró tener el control de la duración de la intervención que ya lleva 12 días y que amenaza con desestabilizar los mercados globales a nivel energético.

