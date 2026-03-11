La AFA busca a Karina Milei mientras Manuel Adorni en Nueva York incomoda a la Rosada

MIÉRCOLES 11 DE MARZO DE 2026. En el medio del Argentina Week, la interna del Gobierno amenaza con quedar expuesta nuevamente a partir de la causa AFA. Con Pablo Toviggino y Claudio Chiqui Tapia compareciendo ante la Justicia, la cupula del Fútbol Argentino dejó en claro cuál es el organigrama de poder que vislumbran detrás de la presión judicial.
Karina Milei no agarra la posta tirada por Dalbón
La secretaria de la Presidencia rechazó los dichos de Gregorio Dalbón, quien dijo formar parte de la defensa de Pablo Toviggino. "La AFA se la quiere quedar Santiago Caputo, esto se arregla con Karina", había dicho el letrado.
A esas declaraciones, la hermana menor de los Milei respondió espontáneamente cortando cualquier tipo de puente.
