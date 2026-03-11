urgente24
La AFA busca a Karina Milei mientras Manuel Adorni en Nueva York incomoda a la Rosada

Claudio Tapia y Pablo Toviggino (AFA) comparecen. Piden diálogo con Karina Milei y apuntan a Santiago Caputo. El archivo complica a Manuel Adorni. Donald Trump aclaró que él decide cuándo termina la guerra.

11 de marzo de 2026 - 13:04

EN VIVO

MIÉRCOLES 11 DE MARZO DE 2026. En el medio del Argentina Week, la interna del Gobierno amenaza con quedar expuesta nuevamente a partir de la causa AFA. Con Pablo Toviggino y Claudio Chiqui Tapia compareciendo ante la Justicia, la cupula del Fútbol Argentino dejó en claro cuál es el organigrama de poder que vislumbran detrás de la presión judicial.

Al respecto, el abogado del tesorero Toviggino, Gregorio Dalbón, aseguró que el curso judicial seguirá su caudal normal y que todo se va a solucionar por vías "políticas". En ese sentido, el letrado aseguró que tanto su cliente como la AFA no duda de la intervención de Santiago Caputo por detrás de la embestida oficial, y destacó el canal de diálogo con la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, exponiendo una vez más la intensa fractura interna en la Casa Rosada.

De regreso en Nueva York, el traspié mayor se lo llevó (hasta ahora) el jefe de Gabinete Manuel Adorni. Señalado por haber viajado en la comitiva oficial junto a su esposa, el ex vocero presidencial se volvió blanco de las críticas con un archivo bastante extenso en el que condenaba de numerosas maneras las prácticas de "casta".

Al mismo tiempo, el recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente comienza a surtir efectos de presión en la alianza entre Estados Unidos e Israel. Con objetivos y proyecciones distintas, el presidente Donald Trump aseguró tener el control de la duración de la intervención que ya lleva 12 días y que amenaza con desestabilizar los mercados globales a nivel energético.

Esto último contrasta con la postura israelí, donde Benjamin Netanyahu pretende extender todo lo que sea necesario los ataques con tal de eliminar el regimen ayatolá de manera definitiva. Algo que podría abrir un escenario incluso más inestable en caso de que no se logre instalar un gobierno con control directo desde Washington.

Todo esto y más en el vivo de Urgente24:

----------------------------------------

Live Blog Post

Karina Milei no agarra la posta tirada por Dalbón

La secretaria de la Presidencia rechazó los dichos de Gregorio Dalbón, quien dijo formar parte de la defensa de Pablo Toviggino. "La AFA se la quiere quedar Santiago Caputo, esto se arregla con Karina", había dicho el letrado.

A esas declaraciones, la hermana menor de los Milei respondió espontáneamente cortando cualquier tipo de puente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KarinaMileiOk/status/2031771654087446971&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Dura noticia para una marca textil

Argentina atraviesa un momento de crisis industrial y muchas empresas se están viniendo abajo por la caída del consumo y otros factores. La histórica marca de indumentaria Mauro Sergio se viralizó recientemente por estar, aparentemente, al borde de la quiebra. ¿Qué dijeron al respecto?

Mauro Sergio, una empresa familiar de la cual es responsable Textilana S.A., se hizo eco en redes sociales ya que muchos comenzaron a informar que estaban en crisis y que esta empresa iba a cerrar en breve. Al parecer las cosas son algo diferentes.

VER NOTA

Live Blog Post

Alberto Fernández irónico con Adorni

La política argentina volvió a ofrecer una escena cargada de ironías. Mientras el ex presidente Alberto Fernández se burlaba públicamente del jefe de Gabinete Manuel Adorni por viajar con su esposa en la comitiva oficial rumbo a Estados Unidos, una denuncia judicial volvió a poner al propio exmandatario bajo la lupa por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas durante su gestión.

La polémica comenzó luego de que se conociera que Bettina Angeletti, esposa de Adorni, viajó en el avión presidencial junto a la delegación que acompaña al presidente Javier Milei en su gira por Estados Unidos.

VER NOTA

Live Blog Post

Una esposa en Nueva York

El escándalo por la inclusión de la esposa de Manuel Adorni en la comitiva que acompañó a Javier Milei a Nueva York sigue creciendo.

El jefe de Gabinete salió a explicar lo sucedido, pero no convenció a nadie. Afirmó que su pareja, Bettina Angeletti, fue "invitada por Presidencia" a trasladarse a la ciudad estadounidense a bordo del avión oficial ARG-01 por un pedido suyo para que lo acompañe por lo que definió como una tarea que demanda "sacrificio".

VER NOTA

Live Blog Post

Duro escenario industrial

Un informe elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) sobre la industria nacional advirtió sobre el deterioro sostenido del sector manufacturero, con caída de la actividad, menor participación en la economía y un marcado aumento de la capacidad ociosa.

El estudio fue realizado por el Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL) y el Área de Estudios sobre la Industria Argentina y Latinoamericana (AESIAL), y analiza la evolución del sector entre 2023 y 2025.

VER NOTA

Live Blog Post

Irán amenaza el equilibrio energético

Tras conocerse la noticia de la Agencia Internacional de Energía (AIE) de la mayor liberación de reservas estratégicas de petróleo en la historia, el barril Brent retrocedió hasta los US$88 por la expectativa de una mayor oferta global. Sin embargo, duró poco: Irán atacó tres buques comerciales en el estrecho de Ormuz, apuntó contra el aeropuerto de Dubai, y los precios del petróleo volvieron a subir.

Irán advirtió que no será posible bajar el precio del petróleo mediante "medidas artificiales" y que se puede esperar, por la presión que han impuesto en el estrecho de Ormuz, que el precio del barril suba a US$200.

VER NOTA

Live Blog Post

Victoria Villarruel irónica

Victoria Villarruel asistió esta mañana (11/3) a la muestra Expoagro donde la prensa le preguntó por la relación con Javier Milei. Ella no contestó sobre el vínculo con el presidente y se manifestó “ prescindente de internas políticas” pero replicó un posteo contra Manuel Adorni por el viaje de su esposa en el avión presidencial.

VER NOTA

Live Blog Post

Advertencia de Fate

Luego de que la Justicia revocara la orden de desalojo de la planta de Fate en San Fernando, el presidente de la empresa, Javier Madanes Quintanilla, advirtió que no pueden garantizar las condiciones de "seguridad radiológica y física" al argumentar que la fábrica está “usurpada”.

La advertencia fue presentada en una carta que Madanes Quintanilla -recientemente criticado por Javier Milei en Nueva York- envió a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) el martes por la noche. En el escrito, informa que en las instalaciones se encuentra “un equipo acelerador lineal de electrones de 500 KeV - 100mA para uso industrial” y alertaron por el potencial riesgo de su uso al no tener acceso al predio.

VER NOTA

