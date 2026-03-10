Argentina Week: En tierra de Donald Trump, Milei promociona importaciones abiertas

Live Blog Post

El Senado de la Nación podría convertirse esta semana en el escenario de una nueva discusión política y judicial dentro del oficialismo. El Gobierno busca avanzar con el pliego que propone extender por cinco años el mandato de Carlos “Coco” Mahiques en la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país antes de la Corte Suprema.

La iniciativa genera ruido político por un detalle clave: Mahiques es el padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, designado recientemente por el presidente Javier Milei.

