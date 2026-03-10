Argentina Week: En tierra de Donald Trump, Milei promociona importaciones abiertas

MARTES 10 DE MARZO DE 2026. El Argentina Week que se desarrolla en Estados Unidos (Nueva York) tuvo a Javier Milei como "inaugurador formal" de la semana promocional para atraer inversiones. En tierras de su socio geopolítico Donald Trump, el presidente argentino descargó un extenso discurso en el que insistió en su apoyo estrategico a la Casa Blanca y alentó a los grandes capitales presentes en la sede del J.P Morgan a animarse a aprovechar las reformas estructurales de su administración.
Suben bonos y ADR's
El Merval opera con tono positivo este martes 10 de marzo, mientras los dólares financieros ceden hasta 0,7% y el riesgo país retrocede a 559 puntos, las acciones líderes muestran una recuperación generalizada tanto en la plaza local como en Wall Street. Los bonos soberanos en moneda dura también acompañan, aunque con avances más moderados.
