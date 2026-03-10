urgente24
en vivo BUSCANDO INVERSORES/ DURO CONTRA EMPRESARIOS

Argentina Week: En tierra de Donald Trump, Milei promociona importaciones abiertas

Javier Milei junto a gobernadores en el Argentina Week.&nbsp;

Javier Milei junto a gobernadores en el Argentina Week. 

Javier Milei junto a gobernadores en el Argentina Week.&nbsp;

Javier Milei junto a gobernadores en el Argentina Week. 

Javier Milei encabeza el Argentina Week en USA. Cargó contra Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla. Recrudece la guerra en Irán.

10 de marzo de 2026 - 13:34

EN VIVO

MARTES 10 DE MARZO DE 2026. El Argentina Week que se desarrolla en Estados Unidos (Nueva York) tuvo a Javier Milei como "inaugurador formal" de la semana promocional para atraer inversiones. En tierras de su socio geopolítico Donald Trump, el presidente argentino descargó un extenso discurso en el que insistió en su apoyo estrategico a la Casa Blanca y alentó a los grandes capitales presentes en la sede del J.P Morgan a animarse a aprovechar las reformas estructurales de su administración.

Ahora bien, dentro de su monólogo, el presidente argentino destapó una fuerte diferencia respecto a la política comercial de Trump. Promocionó la apertura importadora como política económica "justa" y cargó contra dos de los grandes empresarios argentinos: Paolo Rocca (Techint) y Javier Madanes Quintanilla (Aluar), a quienes acusó de "prebendarios" en frente de un auditorio con acceso directo a ambos ejecutivos.

A pesar de que el jefe de la Casa Blanca luce alineado con sus grandes empresas nacionales, Milei no ocultó sus diferencias con sus magnates locales. Una revelación que podría resultar contraproducente entre las consideraciones de capitales extranjeros que estén evaluando poner un pie en Argentina.

Mientras tanto, en Medio Oriente recrudece el conflicto bélico entre Irán, Estados Unidos e Israel. Con el día de mayor intensidad en curso según el secretario de Guerra Pete Hegseth, Milei se mostró alineado con el bloque occidental y catalogó al régimen ayatolá como un "enemigo" de Argentina.

Todo esto y más en el vivo de Urgente24

--------------------------------------------

Live Blog Post

Suben bonos y ADR's

El Merval opera con tono positivo este martes 10 de marzo, mientras los dólares financieros ceden hasta 0,7% y el riesgo país retrocede a 559 puntos, las acciones líderes muestran una recuperación generalizada tanto en la plaza local como en Wall Street. Los bonos soberanos en moneda dura también acompañan, aunque con avances más moderados.

VER NOTA

Live Blog Post

El Gobierno y los Mahiques

El Senado de la Nación podría convertirse esta semana en el escenario de una nueva discusión política y judicial dentro del oficialismo. El Gobierno busca avanzar con el pliego que propone extender por cinco años el mandato de Carlos “Coco” Mahiques en la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país antes de la Corte Suprema.

La iniciativa genera ruido político por un detalle clave: Mahiques es el padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, designado recientemente por el presidente Javier Milei.

VER NOTA

Live Blog Post

A Manuel Adorni se le complica el discurso anticasta

Manuel Adorni sigue sin dar explicaciones de por qué subió a su esposa al avión presidencial como parte de la comitiva que acompaña a Javier Milei en Nueva York cuando no se trata de una funcionaria pública.

No hubo una palabra oficial sobre el escándalo, al punto que ni la panfletaria Oficina de Respuesta Oficial desmintió que Bettina Angeletti haya llegado hasta la ciudad estadounidense a bordo del ARG-01 cuando proliferaban las confirmaciones off the record.

VER NOTA

Live Blog Post

Chile y una presidencia religiosa

Fundado en 1914 por el sacerdote católico apostólico romano Josef Kentenich en Alemania, Schoenstatt tiene un anclaje en la llamada Virgen María, y apunta a formar personas comprometidas con su fe. Entonces, es un movimiento mariano, conocido por sus santuarios y su vida comunitaria.

Su origen fue en Vallendar (cerca de Coblenza, Alemania), y '"Schoenstatt' significa "lugar hermoso" en alemán.

En Chile es el sacerdote Juan Pablo Rovegno pero los chilenos más famosos en el movimiento son el sacerdote Ignacio Camacho, quien integra la Dirección General internacional de la organización, y el nuevo Presidente de Chile, José Antonio Kast.

VER NOTA

Live Blog Post

Mauricio Macri irónico sobre Axel Kicillof

El ex presidente Mauricio Macri y el gobernador bonaerense Axel Kicillof coincidieron anoche en la cena de bienvenida de Expoagro en San Nicolás, donde compartieron la mesa principal. La foto del saludo, con un apretón de manos, se hizo viral.

“Que lo quiero mucho”, dijo con evidente ironía Macri, al ser consultado en LN+ sobre si le había dicho algo a Kicillof durante la cena de apertura de Expoagro. Y luego agregó: “No tuve la oportunidad (de hablar con él). Solamente fue un saludo formal, como corresponde a la gente educada”.

VER NOTA

Live Blog Post

Advertencia de Milei al BCRA

Javier Milei inauguró la 'Argentina Week' en Nueva York, donde criticó a los empresarios que defienden la industria nacional, ante el industricidio en marcha. Pero, además, lanzó una advertencia al titular del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, que no pasó desapercibida.

El Presidente aseguró que la guerra en Medio Oriente, que calificó como "un shock transitorio", podría favorecer al país si se mantiene el rumbo económico. "Frente a lo que está pasando en el mundo, porque los buenos vamos a ganar, aún en esta coyuntura transitoria a la Argentina le mejoran los términos de intercambio; por lo tanto, con hacer las cosas bien, paga", aseguró.

VER NOTA

Otras noticias en Urgente24:

Lo que contó Marcos Galperin sobre Mercado Libre que alarma a millones: "Desaparece"

Silencio de Adorni mientras crece el escándalo porque llevó a su esposa a Nueva York

Alerta máxima para Milei: "La esperanza empieza a perder fuerza y da lugar a la impaciencia por resultados"

Guerra anticipada en la Sociedad Rural: Ofensiva contra Nicolás Pino desata malestar en los socios

Escándalo con precios en Mercado Libre: Revelan el secreto que paralizó a todos

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES