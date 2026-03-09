Silencio de Adorni mientras crece el escándalo porque llevó a su esposa a Nueva York

La misma fuente agregó que ambos regresarán a la Argentina "por sus propios medios".

No aclaró, en cambio, si Angeletti viajó en el ARG-01.

El periodista Manu Jove confirma que sí, a diferencia de Josefina, esposa del canciller Pablo Quirno que, aclara que ya estaba en Nueva York, hasta donde llegó "por su cuenta", para cuando llegó la comitiva oficial.

Aclaración correspondiente: la esposa de Pablo Quirno no viajó en el avión presidencial. Había viajado por su cuenta, una semana antes, para visitar a uno de sus hijos que vive en EEUU y, estando allá, se acercó a ver a su marido. No forma parte de la comitiva oficial. — Manu Jove (@manujove) March 9, 2026

La presencia de la pareja de Adorni en Nueva York disparó la reacción opositora. El diputado socialista Esteban Paulón presentó ante el Congreso un pedido de informes para determinar " quién pagó ese viaje, qué rol cumple en el viaje y si fueron evaluadas posibles incompatibilidades y conflicto de intereses".

POR EL MUNDO CON ADORNI



Ante la difusión de imágenes del Jefe de Gabinete @madorni junto a su pareja en la gira oficial de @JMilei a USA, presenté un pedido de informes para saber quién pagó ese viaje, qué rol cumple en el viaje y si fueron evaluadas posibles… pic.twitter.com/2Jm3wNTzMJ — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) March 8, 2026

Adorni no se ha expresado respecto de la polémica. A pesar de ser un tuitero full time, al cierre de esta nota no se registraba en su cuenta de X ninguna referencia al caso.

Y en su cuenta de Instagram, en el momento en el que proliferaba el escándalo, el funcionario posteaba stories con citas elogios del periodista Eduardo Feinmann a la gestión de Milei con el fin de criticar al kirchnerismo, y otra de la filósofa libertaria Ayn Randa.