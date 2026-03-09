Manuel Adorni quedó en el eje de la polémica porque llevó a su esposa, quien no es funcionaria del Gobierno, en la comitiva oficial que acompaña al presidente Javier Milei en Nueva York para participar de la 'Argentina Week' en la ciudad estadounidense.
COMITIVA OFICIAL
Silencio de Adorni mientras crece el escándalo porque llevó a su esposa a Nueva York
Se registró a Bettina Angeletti junto al jefe de Gabinete en la visita a la tumba del rebe de Lubavitch. El funcionario no desmintió que haya viajado en el avión presidencial.
La presencia de Bettina Angeletti entre los funcionarios fue revelada por una imagen que publicó Radio Jai en su cuenta de la red social X correspondiente a su cobertura a la visita de la comitiva a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como “el rebe de Lubavitch”, en el barrio de Queens.
El episodio es un golpe al discurso oficial en general, pero al de Adorni en particular, que como vocero del Gobierno ha sido uno de los más duros en la crítica a lo que denomina "despilfarro" de los gastos públicos y en la defensa del ajuste. El caso también es un caso de exhibición de los privilegios de "casta" que el Ejecutivo suele atacar.
De acuerdo a clarín.com, desde el entorno del ministro coordinador aseguraron que Angeletti "coincidió" con su esposo dado que ella concurría a un congreso sobre su profesión, de counching ontológica.
La misma fuente agregó que ambos regresarán a la Argentina "por sus propios medios".
No aclaró, en cambio, si Angeletti viajó en el ARG-01.
El periodista Manu Jove confirma que sí, a diferencia de Josefina, esposa del canciller Pablo Quirno que, aclara que ya estaba en Nueva York, hasta donde llegó "por su cuenta", para cuando llegó la comitiva oficial.
La presencia de la pareja de Adorni en Nueva York disparó la reacción opositora. El diputado socialista Esteban Paulón presentó ante el Congreso un pedido de informes para determinar " quién pagó ese viaje, qué rol cumple en el viaje y si fueron evaluadas posibles incompatibilidades y conflicto de intereses".
Adorni no se ha expresado respecto de la polémica. A pesar de ser un tuitero full time, al cierre de esta nota no se registraba en su cuenta de X ninguna referencia al caso.
Y en su cuenta de Instagram, en el momento en el que proliferaba el escándalo, el funcionario posteaba stories con citas elogios del periodista Eduardo Feinmann a la gestión de Milei con el fin de criticar al kirchnerismo, y otra de la filósofa libertaria Ayn Randa.