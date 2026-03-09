Milei creó un tercer cargo de Subprocurador del Tesoro para que el ahora ex Procurador no se quede afuera

En el marco de los cambios en el Gabinete tras el nombramiento de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia, Javier Milei oficializó este lunes la designación de Sebastián Amerio como nuevo titular de la Procuración del Tesoro de la Nación, y al exProcurador, Santiago María Castro Videla, le creó un tercer cargo como Subprocurador (porque ya habían dos subprocuradores) para que continúe también dentro del organismo.
"Créase en el ámbito de la Procuración del Tesoro de la Nación un tercer cargo de Subprocurador del Tesoro de la Nación", señala la publicación oficial firmada por le propio Javier Milei y recientemente designado Mahiques.
Según se informó, el nombramiento de Amerio, quien responde al asesor presidencial, Santiago Caputo, se formalizó a través de distintos decretos en los que también se aceptó su renuncia al cargo de secretario de Justicia y a su rol como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura.
En ese lugar fue designado Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza a nivel nacional y que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Y en paralelo, fue que se aceptó, mediante otro decreto, la renuncia de Santiago María Castro Videla como Procurador del Tesoro de la Nación, y luego se creó un cargo que fue recientemente creado y también oficializado en el Boletín Oficial.
Los abogados que asesoran a Javier Milei
La Procuración del Tesoro de la Nación es el máximo organismo de asesoramiento jurídico del Poder Ejecutivo Nacional y de los más altos funcionarios de la Administración Pública Nacional. Esta tarea la realiza a través de la "emisión de dictámenes escritos respecto a las cuestiones jurídicas que se someten a la opinión de la Procuración del Tesoro", así lo explica la página oficial del organismo.
Es el órgano superior del Cuerpo de Abogados del Estado, y tiene a su cargo la asesoría jurídica de la Presidencia de la Nación y todos sus ministerios. También es el organismo a cargo de la defensa en los juicios iniciados por y contra el Estado nacional y todos los organismos de su administración.
La Ley 24.667 establece que el Procurador del Tesoro depende directamente del presidente de la Nación, "tiene jerarquía equivalente a la de los ministros del Poder Ejecutivo y ejerce sus competencias con independencia técnica".
Es un organismo "desconcentrado del Poder Ejecutivo" cuyo presupuesto depende del Ministerio de Justicia de la Nación.
