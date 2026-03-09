Milei creó un tercer cargo de Subprocurador del Tesoro para que el ahora ex Procurador no se quede afuera

Y en paralelo, fue que se aceptó, mediante otro decreto, la renuncia de Santiago María Castro Videla como Procurador del Tesoro de la Nación, y luego se creó un cargo que fue recientemente creado y también oficializado en el Boletín Oficial.

Los abogados que asesoran a Javier Milei

La Procuración del Tesoro de la Nación es el máximo organismo de asesoramiento jurídico del Poder Ejecutivo Nacional y de los más altos funcionarios de la Administración Pública Nacional. Esta tarea la realiza a través de la "emisión de dictámenes escritos respecto a las cuestiones jurídicas que se someten a la opinión de la Procuración del Tesoro", así lo explica la página oficial del organismo.

Es el órgano superior del Cuerpo de Abogados del Estado, y tiene a su cargo la asesoría jurídica de la Presidencia de la Nación y todos sus ministerios. También es el organismo a cargo de la defensa en los juicios iniciados por y contra el Estado nacional y todos los organismos de su administración.

La Ley 24.667 establece que el Procurador del Tesoro depende directamente del presidente de la Nación, "tiene jerarquía equivalente a la de los ministros del Poder Ejecutivo y ejerce sus competencias con independencia técnica".

Es un organismo "desconcentrado del Poder Ejecutivo" cuyo presupuesto depende del Ministerio de Justicia de la Nación.

