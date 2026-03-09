Mercados alterados: Reunión urgente del G7 para liberar las reservas de petróleo

Algunos inversores han comparado el mercado actual con la crisis del petróleo tras la revolución iraní de 1979.

“Estamos en un contexto de finales de los '70, cuando sufrimos la segunda crisis petrolera”, declaró Albert Saporta, director ejecutivo del grupo GAM Holding.

Su comentario en Londres al Financial Times: “Resulta irónico que el mercado alcista secular de los '80 comenzara con Irán y, en mi opinión, el mercado bajista secular de los '20 del siglo 21 también lo haga”, añadió. “Cuando esta guerra termine, los precios del petróleo bajarán, pues ya estaremos en una recesión global”.

El aumento de los precios del petróleo ya se está reflejando en los bonos del Estado, que se vieron sometidos a una renovada presión vendedora el lunes 09/03 debido a la preocupación por una mayor inflación.

El precio en USA

El presidente Donald Trump entra en la 2da. semana de la guerra con Irán bajo una creciente presión para abordar el aumento de los precios de los combustibles, las escasas reservas de municiones (por todo lo que se envió a Ucrania durante meses) y la sostenida oposición al conflicto de los ciudadanos, incluidos muchos en su movimiento MAGA.

Las encuestas revelan que los votantes siguen descontentos con el impacto de la inflación.

Una encuesta de NBC News publicada este fin de semana reveló que el 62% de los votantes desaprueba la gestión de Trump de la inflación y el coste de la vida, cifra superior al 55% de 2025 y muy por encima del 36% que aprueba sus medidas contra la inflación.

“Dentro de 3 semanas, si no hay una confianza razonable en que pueda fluir petróleo, ¿nos preocuparemos? Y la respuesta es: absolutamente sí”, declaró el representante Darrell Issa (republicano por California) en una entrevista.

Dentro de la Administración, las agencias federales se han encargado de brindar a la Casa Blanca opciones para reducir el costo de los combustibles.

Hasta el momento, Trump ha declarado que no busca recurrir a la Reserva Estratégica de Petróleo, la mayor reserva de emergencia de crudo del mundo.

Pero la reunión del G-7 puede modificarlo todo.

Además, Trump se enfrenta al reto de reabastecer sus menguantes reservas militares. Se espera que la Administración solicite al Congreso más dinero para ayudar a cubrir los costos asociados con la guerra, incluyendo la compra de los sistemas antimisiles Patriot, Tomahawk y Thaad, que se han utilizado ampliamente desde que Israel y USA comenzaron sus ataques.

Ese equipo defensivo, junto con las municiones, no se puede fabricar rápidamente, pese a que Trump ha estado tratando de presionar a los contratistas de defensa para que incrementen la producción.

“Esperamos haber tenido esto en cuenta antes de entrar en este conflicto”, declaró el senador Tommy Tuberville (republicano por Alabama) a la prensa la semana pasada. “Construir estas cosas lleva años; no días ni semanas, sino años”, añadió, refiriéndose a los sistemas de misiles antibalísticos Thaad, fabricados en Alabama.

Algunos republicanos se muestran impacientes porque la Administración Trump, al buscar más fondos para municiones, está, en esencia, dando un giro radical respecto a su postura de 2025.

Inicialmente, los redactores del Presupuesto de la Administración intentaron prácticamente no otorgar ningún aumento de fondos al Pentágono para el gasto militar del año fiscal 2026, utilizando lo que el senador Mitch McConnell (republicano por Kentucky) denominó un "truco contable" para hacer que una financiación prácticamente sin cambios pareciera un aumento.

Enojo en MAGA

Rob Smith, veterano de la guerra de Irak y comentarista pro-Trump, afirmó que considerar el envío de tropas terrestres "marcaba un cambio de perspectiva" con respecto a cómo la administración presentó originalmente su argumento para atacar a Irán. "Creo que un despliegue de tropas en Irán sería una catástrofe y no sería bueno para el pueblo estadounidense", declaró.

“No votaría a favor de esto. Les desaconsejaría hacerlo y les advertiría que las muertes recaerán sobre ustedes”, dijo Tim Pool, una personalidad en línea generalmente afín a MAGA (Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande), con aproximadamente 1,5 milló de suscriptores en YouTube.

Él añadió que sabía que Trump tenía acceso a información clasificada para guiar sus decisiones, información que no está disponible para otros, pero creía que el Presidente pagaría un precio político por la guerra.

Entre su público, dijo: «Hay gente que dice: 'Es como Bush otra vez. Nunca debí haber votado por este hombre'. No sé cuánta gente sea, pero no es poca cosa».

Irán advierte

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán advirtió el lunes 09/03 que Estados Unidos estaba poniendo en peligro la seguridad regional al utilizar el espacio aéreo de países vecinos para lanzar ataques.

“Se están lanzando misiles contra Irán desde zonas residenciales en el territorio de países vecinos”, escribió Esmaeil Baghaei, portavoz del ministerio, en la plataforma de redes sociales X.

“Los cazas estadounidenses están utilizando el espacio aéreo de estados vecinos para atacar a Irán, poniendo en riesgo la seguridad regional”, añadió.

Baghaei publicó un video de lo que describió como el lanzamiento de un ataque con misiles por parte de Estados Unidos hacia Irán desde un estado cercano no especificado.

