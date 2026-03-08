'¿Cuál dirías que es tu principal preocupación hoy en día con respecto a la situación del país'? preguntó Zuban Córdoba pero, para un homenaje en el Día de la Mujer (Paola Zuban es la mitad de la empresa, la otra mitad es de Gustavo Córdoba), diferenció la identificación de la respuesta, pero demostró una coincidencia entre ambos sexos..
ZUBAN CÓRDOBA
Día de la Mujer: Preocupan salarios bajos, pérdida del salario
Zuban Córdoba realizó un interesante comparativo entre hombres y mujeres y la conclusión es que la 'malaria' es para ambos géneros.
Y aquí surge la clave: lidera por igual la opción 'Bajos salarios y pérdida del poder adquisitivo': 27,5% para mujeres; 29,7% para hombres.
Le sigue, igual para ambos casos, 'Falta de Empleo y Desocupación': 25,8% para mujeres; 19,4% para hombres.
Le sigue, en coincidencia, 'Inflación y aumento de precios': 18% mujeres y 16,9% hombres.
Y también coincide en el 4to. ítem: 'Inseguridad': 12,3% para mujeres y 15,9% para hombres.
En cambio hombres y mujeres se diferencian en su percepción de la reforma laboral.
Para las mujeres el ítem más votado es 'Beneficia sólo a las Grandes Empresas' (40,8% mientras que en hombres baja a 28,2%).
En cambio el preferido por los hombres fue 'Beneficia a los Trabajadores' (30,5% para hombres y 16,9% para mujeres).
Vuelven a coincidir en una pregunta estructural: '¿Cómo evalouaría el funcionamiento de la democracia en la Argentina actual?'
Es conocida la reflexión de Urgente24 en este tema troncal: la democracia acumula un pasivo descomunal en materia de Educación / Salud / Justicia.
Es polémico afirmarlo pero inevitable: por dar ejemplos, el PAMI funcionó mejor con el cívico-militar Proceso de Reorganización Nacional que en democracia, lamentablemente.
Y la educación pública, también.
Pero volviendo al trabajo de Zuban Córdoba, ambos géneros eligieron la opción 'Inadecuado' (50,5% en mujeres y 46,1% en hombres).
Frente a la afirmación de que con Javier Milei ha aumentado la violencia hacia las mujeres, los hombres estuvieron en desacuerdo (44,4%) pero las mujeres estuvieron de acuerdo (51,5%).
Algo parecido sucedió con la violencia hacia el colectivo LGBTQ+.
Volvió la coincidencia en que la desigualdad sigue siendo un tema importante, en particular porque las tareas de cuidado siguen estando a cargo básicamente de las mujeres. Y porque los hombres deberían involucrarse más en las tareas.
