Día de la Mujer: Preocupan salarios bajos, pérdida del salario

En cambio hombres y mujeres se diferencian en su percepción de la reforma laboral.

Para las mujeres el ítem más votado es 'Beneficia sólo a las Grandes Empresas' (40,8% mientras que en hombres baja a 28,2%).

En cambio el preferido por los hombres fue 'Beneficia a los Trabajadores' (30,5% para hombres y 16,9% para mujeres).

dia de la mujer

Vuelven a coincidir en una pregunta estructural: '¿Cómo evalouaría el funcionamiento de la democracia en la Argentina actual?'

Es conocida la reflexión de Urgente24 en este tema troncal: la democracia acumula un pasivo descomunal en materia de Educación / Salud / Justicia.

Es polémico afirmarlo pero inevitable: por dar ejemplos, el PAMI funcionó mejor con el cívico-militar Proceso de Reorganización Nacional que en democracia, lamentablemente.

Y la educación pública, también.

Pero volviendo al trabajo de Zuban Córdoba, ambos géneros eligieron la opción 'Inadecuado' (50,5% en mujeres y 46,1% en hombres).

Frente a la afirmación de que con Javier Milei ha aumentado la violencia hacia las mujeres, los hombres estuvieron en desacuerdo (44,4%) pero las mujeres estuvieron de acuerdo (51,5%).

Algo parecido sucedió con la violencia hacia el colectivo LGBTQ+.

Volvió la coincidencia en que la desigualdad sigue siendo un tema importante, en particular porque las tareas de cuidado siguen estando a cargo básicamente de las mujeres. Y porque los hombres deberían involucrarse más en las tareas.

-----------------------

Más noticias en Urgente24

Impacto absoluto en Boca por la última novedad sobre Exequiel Zeballos

Crisis: Cierra una zapatería histórica y remata todo a precios ultra baratos

Atención: la nueva prohibición en escuelas de Buenos Aires que sacude a todos

Contundentes definiciones del Juez Horacio Rosatti en la causa PilarBus

Preocupación en América TV: Hernán Drago se queda con el rating de Beto Casella