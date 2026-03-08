El "calvario" de Nelson Castro en Tel Aviv le rinde rating a TN

urgente24
El periodista, escritor y médico neurólogo Nelson Castro (70) estuvo al aire en el Canal Todo Noticias más de 6 horas durante la tarde-noche del domingo 8.

La despedida en Telenoche se hizo en medio de bromas porque el doctor Nelson Castro ya ha cubierto (y se ha expuesto) en los últimos años la Guerra de Ucrania y los graves conflictos en Medio Oriente.

El canal del grupo Clarín anunció su partida de manera estridente. Su nave insignia, Telenoche, conducido por Dominique Metzger y el médico atraviesa uno de sus peores momentos: ronda los 2 puntos de rating y suele quedar tercero entre los programas de TV de aire luego de Telefe Noticias, LAM y Bendita.

Por la tarde (noche de Israel) Nelson Castro salió en vivo logrando con #BuenaSemana 2.1 puntos de rating. Luego, #EspecialDomingo de LN+ con 1,1 puntos y tercero #LaVozDeLaCalle de C5Ncon 0,8 puntos. Por la tarde (noche de Israel) Nelson Castro salió en vivo logrando con #BuenaSemana 2.1 puntos de rating. Luego, #EspecialDomingo de LN+ con 1,1 puntos y tercero #LaVozDeLaCalle de C5Ncon 0,8 puntos.

Ulular de alarmas y picos de rating

Al llegar la noche en Argentina, madrugada en Medio Oriente, los misiles no paraban de llegar a la capital israelí.

Por ello, Nelson Castro se veía obligado a dejar el vivo y protegerse una y otra vez en un sótano ubicado 10 pisos debajo de su posición.

¿No debería tener al menos un casco protector el bueno de Nelson?

Cuando emitió desde Jordania, por la mañana, el día de su llegada, alcanzó niveles de 4 puntos, liderando con comodidad las señales de noticias.

