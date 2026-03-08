El "calvario" de Nelson Castro en Tel Aviv le rinde rating a TN

Por ello, Nelson Castro se veía obligado a dejar el vivo y protegerse una y otra vez en un sótano ubicado 10 pisos debajo de su posición.



¿No debería tener al menos un casco protector el bueno de Nelson?

Cuando emitió desde Jordania, por la mañana, el día de su llegada, alcanzó niveles de 4 puntos, liderando con comodidad las señales de noticias.