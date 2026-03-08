La despedida en Telenoche se hizo en medio de bromas porque el doctor Nelson Castro ya ha cubierto (y se ha expuesto) en los últimos años la Guerra de Ucrania y los graves conflictos en Medio Oriente.
DOMINGO 8/3 FUE 4 VECES AL REFUGIO
El "calvario" de Nelson Castro en Tel Aviv le rinde rating a TN
El periodista, escritor y médico neurólogo Nelson Castro (70) estuvo al aire en el Canal Todo Noticias más de 6 horas durante la tarde-noche del domingo 8.
08 de marzo de 2026 - 22:40
Ulular de alarmas y picos de rating
Al llegar la noche en Argentina, madrugada en Medio Oriente, los misiles no paraban de llegar a la capital israelí.
Por ello, Nelson Castro se veía obligado a dejar el vivo y protegerse una y otra vez en un sótano ubicado 10 pisos debajo de su posición.
Cuando emitió desde Jordania, por la mañana, el día de su llegada, alcanzó niveles de 4 puntos, liderando con comodidad las señales de noticias.