Mojtaba Khamenei (54) es el nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán

Fue designado Khamenei por la Asamblea de Expertos de Irán. Se convirtió en el tercer guía espiritual desde 1979 luego de su padre y del Ayatola Komeini.

08 de marzo de 2026 - 20:08
“Si no obtiene nuestra aprobación, no durará mucho”, advirtió más temprano el presidente de Estados Unidos Donald Trump, mientras que Israel ya anticipó que "su mano" seguirá combatiendo a la dinastía chiita.

Tras la muerte de Ali Kamenei, la asamblea declaró que “después de estudios cuidadosos y extensos... en la sesión extraordinaria de hoy, el ayatolá Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei (que Alá lo proteja) es designado y presentado como el tercer líder del sagrado sistema de la República Islámica de Irán, basado en el voto decisivo de los respetados representantes de la Asamblea de Expertos”.

La televisión estatal iraní confirmó que la sucesión fue aprobada tras una sesión extraordinaria del órgano encargado de elegir al líder supremo. El liderazgo supremo otorga el control sobre las fuerzas armadas, la política exterior y el sistema judicial de una nación que tiene más de 80 millones de habitantes. La televisión estatal iraní confirmó que la sucesión fue aprobada tras una sesión extraordinaria del órgano encargado de elegir al líder supremo. El liderazgo supremo otorga el control sobre las fuerzas armadas, la política exterior y el sistema judicial de una nación que tiene más de 80 millones de habitantes.

Mojtaba Khamenei, nuevo líder espiritual de la República Islámica de Irán

Estados Unidos dice que debe “aprobar” la designación

Donald Trump sostuvo que su gobierno debe dar el visto bueno para cualquier nombramiento: “Si no obtiene nuestra aprobación, no durará mucho”.

Por su parte, desde el régimen iraní le han contestado que la elección del líder supremo es un asunto interno y ajeno a la Casa Blanca.

Desde Tel Aviv tienen una visión similar a la de USA:

“La mano de Israel seguirá persiguiendo a cualquier sucesor y a toda persona que busque designar a un sucesor”.

El presidente de USA Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

¿Quien es Mojtaba Khamenei?

Es conocido por su influencia en el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y su cercanía con los sectores más conservadores del clero chiita.

Se trata de una figura reservada dentro de la República Islámica al punto de que no ha aparecido en público desde hace varios días, tras el ataque aéreo israelí contra las oficinas de mató su padre, ultimado a los 86 años, junto a su esposa, su hija, su yerno y uno de sus nietos.

El paradero de Mojtaba es incierto ya que lo estarían protegiendo en un bunker subterráneo. La alta reserva de uranio enriquecido, suficiente para fabricar varias bombas nucleares, es la principal preocupación de Israel y Occidente. El paradero de Mojtaba es incierto ya que lo estarían protegiendo en un bunker subterráneo. La alta reserva de uranio enriquecido, suficiente para fabricar varias bombas nucleares, es la principal preocupación de Israel y Occidente.

El hijo de Ali Khamenei, sucede a su padre como líder religioso de Irán

Los informes del Organismo Internacional de Energía Atómica, a cargo del argentino Rafael Grossi, dan por cierta la chance de un artefacto devastador.

Washington califica al nuevo líder persa como “el poder tras las togas”, detallando su papel como principal guardián de su padre y constructor de una base propia.

