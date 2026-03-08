“Si no obtiene nuestra aprobación, no durará mucho”, advirtió más temprano el presidente de Estados Unidos Donald Trump, mientras que Israel ya anticipó que "su mano" seguirá combatiendo a la dinastía chiita.
HIJO DEL ABATIDO AYATOLA
Mojtaba Khamenei (54) es el nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán
Fue designado Khamenei por la Asamblea de Expertos de Irán. Se convirtió en el tercer guía espiritual desde 1979 luego de su padre y del Ayatola Komeini.
Tras la muerte de Ali Kamenei, la asamblea declaró que “después de estudios cuidadosos y extensos... en la sesión extraordinaria de hoy, el ayatolá Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei (que Alá lo proteja) es designado y presentado como el tercer líder del sagrado sistema de la República Islámica de Irán, basado en el voto decisivo de los respetados representantes de la Asamblea de Expertos”.
Estados Unidos dice que debe “aprobar” la designación
Donald Trump sostuvo que su gobierno debe dar el visto bueno para cualquier nombramiento: “Si no obtiene nuestra aprobación, no durará mucho”.
Por su parte, desde el régimen iraní le han contestado que la elección del líder supremo es un asunto interno y ajeno a la Casa Blanca.
Desde Tel Aviv tienen una visión similar a la de USA:
“La mano de Israel seguirá persiguiendo a cualquier sucesor y a toda persona que busque designar a un sucesor”.
¿Quien es Mojtaba Khamenei?
Es conocido por su influencia en el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y su cercanía con los sectores más conservadores del clero chiita.
Se trata de una figura reservada dentro de la República Islámica al punto de que no ha aparecido en público desde hace varios días, tras el ataque aéreo israelí contra las oficinas de mató su padre, ultimado a los 86 años, junto a su esposa, su hija, su yerno y uno de sus nietos.
Los informes del Organismo Internacional de Energía Atómica, a cargo del argentino Rafael Grossi, dan por cierta la chance de un artefacto devastador.
Washington califica al nuevo líder persa como “el poder tras las togas”, detallando su papel como principal guardián de su padre y constructor de una base propia.