Mojtaba Khamenei (54) es el nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán

Desde Tel Aviv tienen una visión similar a la de USA:

“La mano de Israel seguirá persiguiendo a cualquier sucesor y a toda persona que busque designar a un sucesor”.

¿Quien es Mojtaba Khamenei?

Es conocido por su influencia en el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y su cercanía con los sectores más conservadores del clero chiita.

Se trata de una figura reservada dentro de la República Islámica al punto de que no ha aparecido en público desde hace varios días, tras el ataque aéreo israelí contra las oficinas de mató su padre, ultimado a los 86 años, junto a su esposa, su hija, su yerno y uno de sus nietos.

El paradero de Mojtaba es incierto ya que lo estarían protegiendo en un bunker subterráneo. La alta reserva de uranio enriquecido, suficiente para fabricar varias bombas nucleares, es la principal preocupación de Israel y Occidente.

Los informes del Organismo Internacional de Energía Atómica, a cargo del argentino Rafael Grossi, dan por cierta la chance de un artefacto devastador.

Washington califica al nuevo líder persa como “el poder tras las togas”, detallando su papel como principal guardián de su padre y constructor de una base propia.