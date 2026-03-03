Mojtaba Khamenei, habría tomado el poder en Irán

La Asamblea de Expertos habría designado oficialmente a Mojtaba Khamenei, hijo del fallecido ayatolá Ali Khamenei, como el nuevo Líder Supremo de la República Islámica. La decisión se produce en el momento más crítico para el régimen desde la revolución de 1979, tras la confirmación de la muerte de su padre en la reciente ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel.