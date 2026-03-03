La Asamblea de Expertos habría designado oficialmente a Mojtaba Khamenei, hijo del fallecido ayatolá Ali Khamenei, como el nuevo Líder Supremo de la República Islámica. La decisión se produce en el momento más crítico para el régimen desde la revolución de 1979, tras la confirmación de la muerte de su padre en la reciente ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel.
LÍDER SUPREMO
Mojtaba Khamenei, habría tomado el poder en Irán
El hijo de Ali Khamenei, habría quedado al frente de su país como nuevo líder supremo. La Casa Blanca, no emitió opinión sobre la cuestión.
Sucesión hereditaria inédita
Aunque el sistema iraní es formalmente hereditario, la elección de Mojtaba rompe con la tradición clerical para priorizar la continuidad del linaje en medio del caos bélico.
Analistas internacionales coinciden en que el nombramiento fue blindado por la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). El brazo militar del régimen habría presionado a la Asamblea de Expertos para garantizar un liderazgo que mantenga la línea dura y la capacidad de represalia militar.
Tras los bombardeos masivos en Teherán y Qom, que descabezaron a gran parte de la cúpula política y militar, se confirmó que Mojtaba se encuentra a salvo, con buena salud y ejerciendo activamente el control del Estado.
Mojtaba asume el mando con el país bajo fuego y una economía asfixiada, enfrentando retos que definirán la supervivencia del régimen. Deberá coordinar la respuesta contra los activos de EE.UU., Israel y ahora potencialmente aliados europeos (como el ataque a la base británica en Chipre). Detalla la agencia NA.
Reacción internacional
La Casa Blanca, no emitió aún un comunicado oficial sobre el nombramiento, aunque el secretario de Estado, Marco Rubio,reiteró que el objetivo de la ofensiva es la "degradación total" de las capacidades de mando iraníes, independientemente de quién ostente el título de Líder Supremo.
