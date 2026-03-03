urgente24
A 100 días del mundial preocupa la política de USA; 800 muertos en Irán; Clinton embarró a Trump

03 de marzo de 2026 - 18:52
Mundial de fútbol 2026

1-Buscan blindar políticamente a Trump a 100 días del Mundial

Estados Unidos buscará que la cita global no se transforme en una tribuna contra sus medidas anti migratorias.

Por primera vez, habrá 48 equipos y las sedes estarán en 3 paìses distintos: USA, Canadà y Mèxico.

El desafío es monstruoso: 16 estadios repartidos a lo largo de 4.000 km, para un total de 104 partidos. El inaugural el 11 de junio en el estadio Azteca, en el distrito federal de Mèxico.

2-Ya son 800 los muertos en Irán tras los bombardeos

La ofensiva militar de Estados Unidos e Israel sobre la República Islámica se intensifica.

Tel Aviv concentra sus ataques en áreas vinculadas al poder presidencial iraní, mientras que Washington apunta contra la Guardia Revolucionaria Islámica, el cuerpo militar creado tras la revolución de 1979 para proteger al régimen.

La escalada bélica eleva la tensión en Medio Oriente y abre un escenario de consecuencias imprevisibles.

3-Bill Clinton declaró bajo juramento y complicó a Trump

El ex presidente norteamericano declaró ante una comisión investigadora de la Cámara de Representantes y aseguró que en el año 2000 el actual Jefe de Estado se ufanaba de los “buenos momentos” compartidos con el pedófilo Jeffrey Epstein.

El empresario acusado de explotación sexual de menores, se suicidó en prisión en 2019. Sin embargo, sus vínculos con dirigentes políticos, empresarios y miembros de la realeza continúan generando escándalo a nivel global.

