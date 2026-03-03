A 100 días del mundial preocupa la política de USA; 800 muertos en Irán; Clinton embarró a Trump

La escalada bélica eleva la tensión en Medio Oriente y abre un escenario de consecuencias imprevisibles.

Ya son 800 los iraníes muertos tras los bombardeos de EE.UU. e Israel

3-Bill Clinton declaró bajo juramento y complicó a Trump

El ex presidente norteamericano declaró ante una comisión investigadora de la Cámara de Representantes y aseguró que en el año 2000 el actual Jefe de Estado se ufanaba de los “buenos momentos” compartidos con el pedófilo Jeffrey Epstein.

El empresario acusado de explotación sexual de menores, se suicidó en prisión en 2019. Sin embargo, sus vínculos con dirigentes políticos, empresarios y miembros de la realeza continúan generando escándalo a nivel global.