Plazos fijos: Cómo acceder a una tasa que roza el 34% TNA

El premio de tasa no viene por por competencia, y se concentra en entidades que buscan crecer en depósitos ofreciendo un rendimiento que un banco grande no necesita con la misma urgencia.

Cómo se accede sin ser cliente

El acceso, en general, no tiene misterio, aunque sí tiene una condición que muchos pasan por alto, ya que la constitución suele ser online y el fondeo se realiza mediante una transferencia desde una cuenta bancaria a nombre del mismo titular, algo que encaja con las reglas de trazabilidad del sistema y con la operatoria habitual del plazo fijo digital.

El punto delicado es que la tasa no siempre es la misma para clientes y no clientes, y el propio cuadro del BCRA lo deja ver, con ejemplos donde la relación se da vuelta y el no cliente cobra más, como en Banco Hipotecario, que muestra 27% TNA para clientes y 29,5% TNA para no clientes, y también con casos donde el cliente tiene ventaja, como Banco del Sol, que figura con 32% TNA para clientes y 26,5% TNA para no clientes.

Por eso el paso más importante antes de constituir no es elegir banco por nombre, sino chequear la columna correcta, porque el número que se comenta en redes o el que aparece primero a simple vista puede no aplicar al perfil real de quien coloca.

La diferencia en pesos

La distancia entre un 23% TNA y un 33,75% TNA puede sonar a discusión de puntos, pero en treinta días se traduce en pesos de manera directa. Esa es la razón por la cual cada vez más ahorristas revisan el tablero del Central antes de apretar confirmar.

Con un ejemplo lineal sobre $100.000 a 30 días, una TNA de 33,75% deja un interés mensual aproximado de $2.774, mientras que una TNA de 23% genera cerca de $1.890, lo que implica una brecha de alrededor de $884 por cada $100.000 en un mes, sin estirar plazos y sin asumir riesgo de precio como ocurre en instrumentos que fluctúan.

