Plazos fijos: Cómo acceder a una tasa que roza el 34% TNA

El cuadro de los plazos fijos tradicionales a 30 días que publica el BCRA vuelve a demostrar que la mejor tasa no suele estar en la ventanilla de los bancos más grandes, sino en las entidades que salen a pelear depósitos con una estrategia digital y un premio de rendimiento bien visible.
En los bancos con mayor volumen de depósitos, la tasa se mueve en una franja relativamente pareja, donde pesa más la comodidad del cliente y la potencia comercial de la marca que el incentivo de pagar unos puntos extra. Por eso no sorprende que el ranking muestre números como 25% TNA en Banco Nación y Banco Provincia, 23% TNA en Santander, Galicia y BBVA, 27% TNA en Macro, con 22% TNA en Credicoop, 23,5% TNA en ICBC y 23% TNA en Banco Ciudad.
Ese esquema tiene una consecuencia concreta, porque quien se queda solo con ese universo resigna tasa por el mismo producto y el mismo plazo, y lo hace aun cuando el mercado ofrece alternativas dentro del sistema bancario que no exigen abrir una relación tradicional con la entidad, siempre que se esté dispuesto a operar por canal online.
Dónde está la tasa que roza el 34% TNA
La parte más interesante del ranking aparece cuando se mira la sección de bancos que informan plazo fijo online para no clientes, un segmento que creció por una razón simple, ya que muchas entidades necesitan captar fondeo minorista y el mecanismo más directo para lograrlo es pagar más caro el depósito, sobre todo cuando el ahorro compite con otras alternativas de corto plazo.
En ese bloque se ven tasas que ya no están en la zona de los veintipocos, sino arriba de 33% TNA, con casos como 33% en Banco Bica, 33,5% en Banco CMF, 33,5% en Banco Meridian y 33,5% en Banco Voii, mientras que Crédito Regional aparece con 33,75% TNA para no clientes, un número que explica la idea de “casi 34%” sin necesidad de salir del instrumento bancario clásico.
El premio de tasa no viene por por competencia, y se concentra en entidades que buscan crecer en depósitos ofreciendo un rendimiento que un banco grande no necesita con la misma urgencia.
Cómo se accede sin ser cliente
El acceso, en general, no tiene misterio, aunque sí tiene una condición que muchos pasan por alto, ya que la constitución suele ser online y el fondeo se realiza mediante una transferencia desde una cuenta bancaria a nombre del mismo titular, algo que encaja con las reglas de trazabilidad del sistema y con la operatoria habitual del plazo fijo digital.
El punto delicado es que la tasa no siempre es la misma para clientes y no clientes, y el propio cuadro del BCRA lo deja ver, con ejemplos donde la relación se da vuelta y el no cliente cobra más, como en Banco Hipotecario, que muestra 27% TNA para clientes y 29,5% TNA para no clientes, y también con casos donde el cliente tiene ventaja, como Banco del Sol, que figura con 32% TNA para clientes y 26,5% TNA para no clientes.
Por eso el paso más importante antes de constituir no es elegir banco por nombre, sino chequear la columna correcta, porque el número que se comenta en redes o el que aparece primero a simple vista puede no aplicar al perfil real de quien coloca.
La diferencia en pesos
La distancia entre un 23% TNA y un 33,75% TNA puede sonar a discusión de puntos, pero en treinta días se traduce en pesos de manera directa. Esa es la razón por la cual cada vez más ahorristas revisan el tablero del Central antes de apretar confirmar.
Con un ejemplo lineal sobre $100.000 a 30 días, una TNA de 33,75% deja un interés mensual aproximado de $2.774, mientras que una TNA de 23% genera cerca de $1.890, lo que implica una brecha de alrededor de $884 por cada $100.000 en un mes, sin estirar plazos y sin asumir riesgo de precio como ocurre en instrumentos que fluctúan.
