El BCRA comenzó la purga: La nueva medida que preocupa a los deudores

Las estadísticas están ahí, y son contundentes: los argentinos están usando las tarjetas para, entre otras cosas, comprar comida y, después, no pueden pagar esas cuotas. Las billeteras virtuales y los bancos lo sienten hace meses. El ratio de préstamos incobrables creció con una velocidad que encendió todas las alarmas, y el BCRA —lejos de mirar para otro lado— acaba de responder con una herramienta concreta.
La misma, se llama Cobro con Transferencia, o CCT, y es básicamente la respuesta institucional a un reclamo que el sector financiero venía arrastrando desde hacía tiempo. La pregunta era sencilla pero incómoda: ¿cómo garantizás el cobro de una cuota cuando el deudor no aparece? La respuesta, ahora, tiene nombre propio.
¿De qué se trata exactamente?
El mecanismo es más sencillo de lo que suena. Tanto los bancos tradicionales como los Proveedores No Financieros de Crédito —entre los que se encuentran gigantes del ecosistema digital como Mercado Pago— podrán debitar directamente de la cuenta del cliente el monto correspondiente a la cuota de un préstamo, vía transferencia inmediata.
Ahora bien, acá viene el detalle que marca la diferencia y que no está siendo suficientemente destacado: el cliente tiene que autorizar esto de antemano. Además, el Banco Central fijó una condición que protege directamente el bolsillo del tomador de crédito: las cuotas tienen que ser fijas e iguales durante toda la duración del préstamo, y no pueden superar el 30% de los ingresos del deudor. La justificación oficial es clara y está escrita textualmente en el comunicado: es "para evitar el sobre endeudamiento".
En qué casos el BCRA permite reintentos de cobro
Asimismo, otro punto que merece suma atención es el protocolo que deben seguir las entidades antes de mover un solo peso. El Central estableció que los prestamistas están obligados a notificarle al cliente, con un día de anticipación, que al día siguiente se realizará el débito. Y si la cuenta no tiene fondos suficientes en ese momento, las entidades tienen permitido intentarlo dos veces más: un primer movimiento, y luego hasta dos reintentos: a las 48 y 96 horas.
¿Y si en algún momento te arrepentís de haber autorizado todo esto? Podés revocar el consentimiento cuando quieras. Y acá hay algo que vale la pena remarcar porque suele ser el punto débil en este tipo de herramientas: la baja es instantánea. No hay períodos de gracia, no hay letra chica que te obligue a esperar. Decidís salir, y salís.
Desde cuándo comenzará a regir este nuevo esquema
El organismo ya adelantó que el CCT no va a quedarse únicamente en el cobro de préstamos. Más adelante, este mismo mecanismo se extenderá a otros pagos recurrentes, como el abono de servicios. Lo que hoy arranca como una solución para el sector financiero tiene todas las condiciones para convertirse en la forma en que millones de argentinos paguen su luz, gas o internet en el futuro cercano.
El plazo que fijó el Central para que todo esto esté operativo es el 31 de agosto de 2026.
