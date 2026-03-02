El BCRA comenzó la purga: La nueva medida que preocupa a los deudores

¿Y si en algún momento te arrepentís de haber autorizado todo esto? Podés revocar el consentimiento cuando quieras. Y acá hay algo que vale la pena remarcar porque suele ser el punto débil en este tipo de herramientas: la baja es instantánea. No hay períodos de gracia, no hay letra chica que te obligue a esperar. Decidís salir, y salís.

Desde cuándo comenzará a regir este nuevo esquema

El organismo ya adelantó que el CCT no va a quedarse únicamente en el cobro de préstamos. Más adelante, este mismo mecanismo se extenderá a otros pagos recurrentes, como el abono de servicios. Lo que hoy arranca como una solución para el sector financiero tiene todas las condiciones para convertirse en la forma en que millones de argentinos paguen su luz, gas o internet en el futuro cercano.

El plazo que fijó el Central para que todo esto esté operativo es el 31 de agosto de 2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BancoCentral_AR/status/2028557605036236990&partner=&hide_thread=false El Banco Central de la República Argentina (BCRA) creó el Cobro con Transferencia (CCT), una nueva modalidad de transferencias inmediatas que permitirá el cobro de cuotas de préstamos de forma segura y transparente para las personas.



Algunas de las principales características… — BCRA (@BancoCentral_AR) March 2, 2026 Publicación en X de @BancoCentral_AR.

