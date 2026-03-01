El tercer mes del año llegó con aire renovado para los usuarios de Cuenta DNI. La billetera virtual del Banco Provincia, lejos de dormirse en los laureles, decidió arremangarse y ajustar uno de sus beneficios más populares antes de que sus millones de clientes empiecen a mirar hacia el lado de la competencia.
Cuenta DNI hizo cambios en su beneficio más usado y conviene saberlo
Cuenta DNI mete mano en uno de sus beneficios más usados y marzo arranca con sorpresas. Qué se mantiene y qué cambia.
¿Qué cambió? La promoción en comercios de barrio —que abarca carnicerías, granjas y pescaderías— pasó de estar disponible los viernes a extenderse durante cinco días a la semana. No es un detalle menor. En tiempos en que el peso de cada compra se siente en el bolsillo, tener más ventanas de tiempo para aprovechar un reintegro puede marcar la diferencia entre llegar o no llegar al tope. Y justamente ese tope semanal es de $5.000, que se alcanza con $25.000 en consumos.
Ahora bien, esto no significa que el resto del esquema de beneficios quedó de lado. Todo lo contrario: marzo viene con la cancha llena.
Salidas y Full YPF con 25% gracias a Cuenta DNI
Para los que tienen por costumbre salir a comer los sábados o domingos, la app sigue siendo aliada. La promo de gastronomía mantiene un reintegro del 25% durante los fines de semana, con un tope de $8.000 por semana y por persona. Mismo porcentaje aplica para Full YPF: cada sábado y domingo, en los locales adheridos de la cadena, los usuarios se llevan el 25% de vuelta, con ese mismo techo de $8.000. Eso sí, vale aclararlo porque siempre genera confusión: la promo de Full YPF no aplica para la compra de combustibles.
Asimismo, otro de los beneficios más generosos del esquema es el que aplica en ferias y mercados bonaerenses: un descuento del 40% todos los días de la semana, con tope de $6.000 semanales. Mismo porcentaje y misma lógica rigen para los comercios adheridos de universidades bonaerenses, también con tope de $6.000 por semana.
En cuanto a los supermercados, la propuesta se mantiene activa los siete días, con descuentos en diversas cadenas distribuidas a lo largo y ancho de la provincia. Los porcentajes y condiciones varían según el comercio, por lo que siempre conviene revisar el detalle en la web oficial antes de ir al lugar.
Compras esenciales con ahorro acumulable
Acá otro de los puntos que muchos usuarios pasan por alto y que, bien aprovechado, puede sumar bastante, es que los lunes y martes, Cuenta DNI devuelve el 10% en librerías, sin tope de reintegro. ¿Lo mejor? Esta promoción se puede acumular con la de comercios de barrio, lo que abre la posibilidad de combinar descuentos en una misma jornada.
Ahora bien, los miércoles y jueves el turno es para farmacias y perfumerías: también un 10% de descuento, sin tope, y acumulable con la promo de comercios de barrio. Para quienes tienen compras frecuentes en estos rubros —y en Argentina, las farmacias son visita casi semanal para muchas familias—, este beneficio tiene un impacto concreto que vale seguir de cerca.
No obstante, como siempre decimos, se recomienda ingresar a la web oficial para ver los locales adheridos, dado que el mapa de comercios se actualiza periódicamente y no todos los negocios del rubro participan de las promociones.
