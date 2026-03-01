Cuenta DNI hizo cambios en su beneficio más usado y conviene saberlo

En cuanto a los supermercados, la propuesta se mantiene activa los siete días, con descuentos en diversas cadenas distribuidas a lo largo y ancho de la provincia. Los porcentajes y condiciones varían según el comercio, por lo que siempre conviene revisar el detalle en la web oficial antes de ir al lugar.

Compras esenciales con ahorro acumulable

Acá otro de los puntos que muchos usuarios pasan por alto y que, bien aprovechado, puede sumar bastante, es que los lunes y martes, Cuenta DNI devuelve el 10% en librerías, sin tope de reintegro. ¿Lo mejor? Esta promoción se puede acumular con la de comercios de barrio, lo que abre la posibilidad de combinar descuentos en una misma jornada.

Ahora bien, los miércoles y jueves el turno es para farmacias y perfumerías: también un 10% de descuento, sin tope, y acumulable con la promo de comercios de barrio. Para quienes tienen compras frecuentes en estos rubros —y en Argentina, las farmacias son visita casi semanal para muchas familias—, este beneficio tiene un impacto concreto que vale seguir de cerca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/bancoprovincia/status/2028092900467188163&partner=&hide_thread=false ¡Marzo en #CuentaDNI!



Arranca el mes con novedades y muchos descuentos.



Hay un beneficio con más cantidad de días y acumulable con otras promos. Averiguá cuál es en las imágenes.



Comercios adheridos: https://t.co/ktV2y7AIIa pic.twitter.com/ygzACiHwSw — Banco Provincia (@bancoprovincia) March 1, 2026 Publicación en X de @bancoprovincia.

No obstante, como siempre decimos, se recomienda ingresar a la web oficial para ver los locales adheridos, dado que el mapa de comercios se actualiza periódicamente y no todos los negocios del rubro participan de las promociones.

