La reacción de los inversores al "Riesgo Ormuz"

Asimismo, los futuros de índices de Estados Unidos como el Nasdaq y otros referentes globales registraron pérdidas, reflejando la cautela entre los inversores.

El temor principal es que una prolongación del conflicto termine afectando la cadena de suministro energético global, presionando al alza los precios del crudo.

Un posible cierre o interrupción parcial del Estrecho de Ormuz, escenario que muchos analistas no descartan, podría derivar en aumentos pronunciados del precio del petróleo crudo Brent, acercándose o superando los niveles de US$ 80 por barril o más si se intensifica la disrupción física del transporte marítimo.

Esta expectativa de aumento de los precios energéticos tiene efectos de segunda ronda en los mercados, ya que alimenta presiones inflacionarias y podría reforzar la incertidumbre sobre las políticas monetarias de los principales bancos centrales, en especial si los precios de la energía erosionan el consumo y elevan los costos de producción en economías importadoras de crudo.

Deuda y rendimiento: la carrera por la seguridad financiera

Los bonos del Tesoro se convirtieron en uno de los principales refugios en este contexto de estrés, con rendimientos a corto plazo cayendo a niveles no vistos desde 2022, lo que indica una fuerte demanda por estos instrumentos de deuda considerados de bajo riesgo.

La caída en rendimientos refleja precisamente la preferencia de los inversores por la seguridad sobre el retorno potencial.

Perspectivas a corto plazo

Estrategas de inversión advierten que la recuperación en los mercados de valores podría verse limitada hasta que se aclare el impacto del conflicto en el suministro de petróleo y se evalúen mejor las consecuencias económicas globales.

Mientras tanto, el oro y otros activos considerados de refugio continuarán atrayendo flujos de capital en un entorno donde la prima por riesgo geopolítico se mantiene elevada.

En definitiva, la actual crisis no solo refleja la sensibilidad de los mercados financieros ante tensiones internacionales, sino también cómo factores externos y geopolíticos pueden reconfigurar rápidamente las preferencias de inversión y las expectativas económicas globales.

