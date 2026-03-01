Los mercados financieros globales se encuentran en una fase de alta aversión al riesgo ante la escalada de la crisis en Medio Oriente, donde intensas tensiones y posibles interrupciones del suministro petrolero a través del Estrecho de Ormuz impulsaron a los inversores a buscar activos considerados seguros, mientras se debilitan las principales bolsas del mundo.
RIESGO O
La reacción de los inversores al "Riesgo Ormuz"
Frente a un posible cierre del Estrecho de Ormuz, los inversores tomaron medidas defensivas. Las bolsas cayeron y se espera una semana compleja en los mercados.
La reciente ampliación del conflicto —que involucra a Irán y potencias occidentales— elevó significativamente la ansiedad entre gestores de fondos y operadores, encendiendo las alarmas sobre un posible shock energético ligado al paso estratégico del Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 25% del comercio mundial de petróleo, según publicó Bloomberg Línea.
Rotación hacia activos refugio
Frente a este panorama, los bonos del Tesoro estadounidense, el oro y el franco suizo experimentaron un incremento de la demanda, reflejando la clásica respuesta de los mercados ante periodos de incertidumbre geopolítica y financiera. Al inicio de las operaciones en Asia, el dólar y el franco suizo se fortalecieron frente a otras divisas, mientras que monedas consideradas de mayor riesgo mostraron debilidad.
Esta estrategia de “primero buscar refugio, luego preguntar”, como la describen analistas de mercado al mismo medio, responde a la percepción de que la magnitud de los ataques y las represalias es mayor de lo que muchos esperaban, generando un clima propicio para la cobertura y preservación de capital en activos más seguros.
Riesgos en los mercados de acciones y energía
Las principales bolsas del Medio Oriente abrieron con retrocesos importantes, como el caso del índice Tadawul All Share de Arabia Saudita, que cayó casi 5% en la jornada dominical del 01/03, antes de registrar una recuperación parcial.
Asimismo, los futuros de índices de Estados Unidos como el Nasdaq y otros referentes globales registraron pérdidas, reflejando la cautela entre los inversores.
El temor principal es que una prolongación del conflicto termine afectando la cadena de suministro energético global, presionando al alza los precios del crudo.
Un posible cierre o interrupción parcial del Estrecho de Ormuz, escenario que muchos analistas no descartan, podría derivar en aumentos pronunciados del precio del petróleo crudo Brent, acercándose o superando los niveles de US$ 80 por barril o más si se intensifica la disrupción física del transporte marítimo.
Esta expectativa de aumento de los precios energéticos tiene efectos de segunda ronda en los mercados, ya que alimenta presiones inflacionarias y podría reforzar la incertidumbre sobre las políticas monetarias de los principales bancos centrales, en especial si los precios de la energía erosionan el consumo y elevan los costos de producción en economías importadoras de crudo.
Deuda y rendimiento: la carrera por la seguridad financiera
Los bonos del Tesoro se convirtieron en uno de los principales refugios en este contexto de estrés, con rendimientos a corto plazo cayendo a niveles no vistos desde 2022, lo que indica una fuerte demanda por estos instrumentos de deuda considerados de bajo riesgo.
La caída en rendimientos refleja precisamente la preferencia de los inversores por la seguridad sobre el retorno potencial.
Perspectivas a corto plazo
Estrategas de inversión advierten que la recuperación en los mercados de valores podría verse limitada hasta que se aclare el impacto del conflicto en el suministro de petróleo y se evalúen mejor las consecuencias económicas globales.
Mientras tanto, el oro y otros activos considerados de refugio continuarán atrayendo flujos de capital en un entorno donde la prima por riesgo geopolítico se mantiene elevada.
En definitiva, la actual crisis no solo refleja la sensibilidad de los mercados financieros ante tensiones internacionales, sino también cómo factores externos y geopolíticos pueden reconfigurar rápidamente las preferencias de inversión y las expectativas económicas globales.
Más noticias en Urgente24
Cajeros automáticos: El cambio de marzo que tenés que saber sí o sí
La miniserie de 7 capítulos que todos eligen para ver el finde
LN+ se va a pique: El portazo que confirma su derrumbe
De Real Madrid a River: la bomba que deja helados a Coudet y Gallardo
¡Chau, Argentina condenada al éxito; hola, Argentina inexorablemente próspera!