En la noche de ayer se produjo la despedida de Marcelo Gallardo en River con lo que fue la victoria ante Banfield por 3-1. Ahora el tema de conversación principal en el Millonario es la llegada del reemplazo del Muñeco y cuando todo apuntaba a la llegada de Eduardo Coudet ahora aparece en escena un hombre de Real Madrid.
LO CONFIRMARON EN ESPAÑA
De Real Madrid a River: la bomba que deja helados a Coudet y Gallardo
Luego de la salida de Marcelo Gallardo se confirmó una noticia impactante sobre su posible reemplazo en River.
“A River decirle que mañana tal vez estaré buscando a mi hijo al colegio que viene acá, así que no me voy a despedir. Esas son las cosas que tiene este lugar mágico. Uno se va, pero no se va nunca Voy a estar muy pendiente de lo que pase en este club el tiempo que esté afuera. Le deseo eso al club, al plantel y a esta dirigencia que se pueda reponer para lo que viene”, expresó Gallardo en su despedida.
Ahora de lo que todo el mundo River habla es de la llegada del reemplazo de Gallardo. El nombre que desde hace varios días suena con fuerza en el Millonario es Eduardo Chacho Coudet, quien ahora mismo se encuentra dirigiendo al Alavés de España. Sin embargo, hay otro entrenador que está sumando porotos día a día y que es del gusto de Stéfano Di Carlo y Enzo Francescoli.
River inició contactos con Santiago Solari
Se trata de Santiago Solari, quien se encuentra ahora mismo trabajando como secretario técnico del Real Madrid. El Indiecito, que se formó como jugador en River, hace tiempo que está dentro de la estructura de la Casa Blanca, donde inició su camino como entrenador del Real Madrid Castilla para luego llegar al primer equipo en 2018, donde no le fue para nada bien.
Tuvo un breve paso por América de México, donde las cosas no le salieron como esperaba, y finalmente regresó a Real Madrid para ocupar un rol dirigencial. Ahora lo que se supo es que River lo llamó para consultarle si está dispuesto a tomar el puesto que deja vacante Gallardo y parece que el Indiecito lo está analizando.
“River Plate está buscando entrenador y una de las personas en las que ha pensado es en Santiago Hernán Solari. Han intentado ver si está receptivo, lo que a mí me consta es que Santiago no está cómodo en el Madrid”, afirmó Pipi Estrada en El Chiringuito. Sin dudas la llegada del Indiecito sería un bombazo y dejaría fuera de carrera a Coudet.
