De Real Madrid a River: la bomba que deja helados a Coudet y Gallardo

“A River decirle que mañana tal vez estaré buscando a mi hijo al colegio que viene acá, así que no me voy a despedir. Esas son las cosas que tiene este lugar mágico. Uno se va, pero no se va nunca Voy a estar muy pendiente de lo que pase en este club el tiempo que esté afuera. Le deseo eso al club, al plantel y a esta dirigencia que se pueda reponer para lo que viene”, expresó Gallardo en su despedida.