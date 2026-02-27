Riesgo País se mantiene al alza y tocó pico en lo que va de 2026

Con ese movimiento, el Riesgo País argentino toca su nivel más alto del año y vuelve a valores de finales de 2025, borrando toda la baja producida desde entonces.

Así, se aleja la posibilidad de que el Gobierno pueda regresar a los mercados internacionales de crédito para refinanciar su deuda de forma sostenida.

El índice del JP Morgan se ve influido por el contexto global. Los índice de Wall Street reaccionan negativamente a la inflación mayorista de USA, que fue en enero superior a la proyectada por el mercado, lo que disparó la incertidumbre sobre la política monetaria de la Reserva Federal cuando Donald Trump presiona para que baje las tasas de interés.

Si bien el escenario externo impacta en el Riesgo País local, habría factores estructurales que estarían impidiendo que el índice baje a un nivel que permita acceder al crédito internacional y que aumente la inversión en el país.

Para Sebastián Menescaldi, socio de Eco Go, además de que "falta un paso más" en la acumulación de reservas del Banco Central, también faltan señales políticas de que el modelo económico de equilibrio fiscal sobrevivirá a la gestión de Javier Milei.

"Hoy toda la deuda que estamos tomando es hasta 2027", expuso como signo.

"No hay confianza plena de que el péndulo cambie en la Argentina y es producto de una política que busca ser bipolar y no tener una coalición de centro", dijo en diálogo con Ciudadano.News.

Para el economista, una coalición de centro alentaría la percepción de que después del gobierno libertaio vendrá otro que sostenga "que el déficit no se va a incrementar, que no se va a emitir dinero de manera espuria, que se van a pagar las deudas", lo que redundaría en una aumento de la confianza y una baja del Riesgo País.

"Hay una cuestión con la elección que tuviste: arreglaste el escenario de 2027, ahora te falta después de 2027. Eso va a permitir consolidar la baja y que vengan inversores de afuera. Todavía no hay confianza en el país más allá de políticas como el RIGI", concluyó.

El jueves el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, atribuyó todo lo que supere un Riesgo País de 230 puntos al "riesgo kuka".

