La carta de Jack Dorsey tras despido a miles de empleados por la IA sacude al mundo

"Ya estamos viendo que las herramientas de inteligencia que estamos creando y usando, junto con equipos más pequeños y horizontales, están posibilitando una nueva forma de trabajar que transforma fundamentalmente lo que significa construir y dirigir una empresa", agrega.

Según Dorsey, lo que viene en el futuro son cambios relacionados con las capacidades de IA.

"No creo que hayamos llegado demasiado pronto a esta conclusión", declaró el jueves, apunta la BBC. "Creo que la mayoría de las empresas llegan tarde".

Otras grandes tecnológicas como Amazon, Microsoft y Meta también han realizado despidos apostando a la IA.

Jack Dorsey creador de Twitter Jack Dorsey, uno de los fundadores de Twitter.

La carta completa de Jack Dorsey que le da la vuelta al mundo

He aquí el comunicado completo de Jack Dorsey publicado en su cuenta de X (anteriormente Twitter) y que se hizo viral:

"Estamos haciendo @Bloques Hoy más pequeño. Aquí está mi nota para la empresa: Hoy estamos tomando una de las decisiones más difíciles en la historia de nuestra empresa: estamos reduciendo nuestra organización a casi la mitad, de más de 10,000 personas a poco menos de 6,000. Eso significa que a más de 4,000 de ustedes se les está pidiendo que se vayan o que entren en consulta. Seré directo sobre lo que está sucediendo, por qué y lo que significa para todos.

Primero que todo, si usted es una de las personas afectadas, recibirá su salario por 20 semanas + 1 semana por año de permanencia, acciones adquiridas hasta fines de mayo, 6 meses de atención médica, sus dispositivos corporativos y $ 5,000 para destinarlos a lo que necesite para ayudarlo en esta transición (si está fuera de los EE. UU., recibirá un apoyo similar, pero los detalles exactos variarán según los requisitos locales).

Quiero que lo sepan antes que nada. Todos serán notificados hoy, ya sea que se les pida que se vayan, entren en consulta o se les pida que se queden. No tomamos esta decisión porque estemos en problemas. Nuestro negocio es sólido. La utilidad bruta sigue creciendo, seguimos atendiendo a más y más clientes y la rentabilidad está mejorando. Pero algo ha cambiado.

Ya estamos viendo que las herramientas de inteligencia que estamos creando y usando, junto con equipos más pequeños y horizontales, están posibilitando una nueva forma de trabajar que transforma fundamentalmente lo que significa construir y dirigir una empresa. Y esto se está acelerando rápidamente.

Tenía dos opciones: recortar gradualmente durante meses o años a medida que se desarrolla este cambio, o ser honestos sobre nuestra situación y actuar en consecuencia ahora. Elegí la segunda.

Los recortes repetidos son perjudiciales para la moral, la concentración y la confianza que los clientes y accionistas depositan en nuestra capacidad de liderazgo. Prefiero tomar medidas firmes y claras ahora y construir desde una posición en la que creemos que gestionar una reducción gradual de personal para lograr el mismo resultado.

Una empresa más pequeña también nos da el espacio para hacer crecer nuestro negocio de la manera correcta, en nuestros propios términos, en lugar de reaccionar constantemente a las presiones del mercado. Una decisión a esta escala conlleva riesgos. Pero también los conlleva quedarse parado. Hemos realizado una revisión completa para determinar los roles y el personal que necesitamos para que el negocio crezca de forma fiable a partir de ahora, y hemos puesto a prueba esas decisiones desde múltiples ángulos.

Acepto que es posible que nos hayamos equivocado en algunas, y hemos incorporado flexibilidad para tenerlo en cuenta y hacer lo correcto para nuestros clientes. No vamos a simplemente desaparecer a gente de Slack y Email y hacer como si nunca hubieran estado aquí.

Los canales de comunicación permanecerán abiertos hasta la noche del jueves (hora del Pacífico) para que todos puedan despedirse como es debido y compartir lo que deseen. También realizaré una sesión de vídeo en directo para agradecer a todos a las 15:35 (hora del Pacífico). Sé que hacerlo de esta manera puede resultar incómodo. Prefiero que se sienta incómodo y humano que eficiente y frío.

A quienes se van… les estoy agradecido y lamento hacerlos pasar por esto. Ustedes construyeron lo que esta empresa es hoy. Es un hecho que honraré por siempre. Esta decisión no refleja su contribución. Serán una gran contribución para cualquier organización en el futuro.

Para quienes se queden… tomé esta decisión y la asumiré. Lo que les pido es que construyan conmigo. Construiremos esta empresa con la inteligencia como base de todo lo que hacemos: cómo trabajamos, cómo creamos y cómo servimos a nuestros clientes. Nuestros clientes también sentirán este cambio, y les ayudaremos a navegarlo: hacia un futuro donde puedan crear sus propias funciones directamente, integradas con nuestras capacidades y servidas a través de nuestras interfaces. En eso estoy enfocado ahora. Esperen una nota mía mañana. Jack".

--------

Más noticias en Urgente24

Ciencia: Las lunas de Júpiter tienen los ingredientes químicos para albergar vida

Astronauta de la NASA rompe el silencio sobre evacuación médica: "Sufrí un problema..."

Ciencia: Hallazgo de fósil de dinosaurio diminuto en Argentina echa por tierra vieja teoría

Cómo ver el poderoso desfile de planetas en Argentina que llega el 28 de febrero

Revelado el plan para llegar al cometa 3I/ATLAS y es alucinante