Atentos: La 2da dosis de la vacuna Triple Viral se aplicará a otra edad

"Modifícase el Calendario Nacional de Vacunación aprobado en el marco de la Ley N° 27.491, en lo relativo a la inmunización con la vacuna Triple Viral, estableciéndose su aplicación con una primera dosis a los DOCE (12) meses de vida y una segunda dosis entre los QUINCE (15) y los DIECIOCHO (18) meses de vida, para todas las personas habitantes del territorio nacional. En los casos de personas con esquemas incompletos, se procederá a completar los mismos".

De esta manera, el Gobierno también dispuso que los equipos de salud deberán completar los esquemas de vacunación incompletos.

Se establece que los niños nacidos entre 2021 y junio de 2024 completarán su esquema de vacunación de la Triple Viral a los 5 años.

"Las cohortes de nacidos en los años 2021, 2022, 2023 y hasta el 30 de junio de 2024 inclusive, completarán la segunda dosis del esquema de vacunación a los CINCO (5) años de edad", indica exactamente el texto.

pfizer vacuna neumonia.jpg El cambio en el Calendario Nacional de Vacunación que todos deben saber.

¿Por qué adelantaron la segunda dosis de la vacuna Triple Viral?

De acuerdo con el Gobierno, este cambio busca disminuir la susceptibilidad en la población infantil y fortalecer la protección contra enfermedades altamente transmisibles.

El texto detalla que adelantar la segunda dosis “permitirá disminuir el tiempo durante el cual los niños permanecen susceptibles, fortalecer la protección temprana en una etapa de alta vulnerabilidad, optimizar las oportunidades de verificación y recuperación de esquemas incompletos y contribuir a una mejor organización del esquema de vacunación al ingreso escolar”.

Además, el Ministerio de Salud aseguró que la medida "se encuentra alineada con las recomendaciones internacionales vigentes y con las evaluaciones realizadas por los mecanismos regionales de seguimiento y re-verificación de la eliminación del sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita”, aseguró el Ministerio.

Alerta epidemiológica por sarampión

Vale recordar que, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió el 04/02 una alerta epidemiológica ante el aumento sostenido de casos de sarampión, considerada una enfermedad "altamente contagiosa", pero prevenible mediante la vacunación oportuna.

De acuerdo con datos de la OPS, en 2025, fueron notificados 14.891 casos confirmados de sarampión en la región, representando un aumento de 32 veces respecto a los 466 casos registrados en 2024. Ese año, Argentina notificó 36 casos.

En las primeras tres semanas de 2026, se han confirmado 1.031 casos adicionales de sarampión en siete países, y preocupa. Según la OPS, este total representa un aumento de 43 veces en comparación con los 23 casos notificados en el mismo período de 2025.

