SANTA FE. La concesión de la Vía Navegable Troncal de la Hidrovía Paraná-Paraguay ingresará este viernes 27 de febrero en una etapa que marcará un antes y un después a partir de la apertura de sobres que revelará qué empresas competirán por operar como así mantener el principal corredor logístico del comercio exterior durante los próximos 25 años.
APERTURA DE SOBRES
Futuro a la vista: La licitación de la Hidrovía entra en su etapa definitiva
Este viernes cierra la presentación de propuestas para la licitación de la Vía Navegable Troncal. El proceso definirá la concesión, por 25 años, de la Hidrovía.
Licitación de la Hidrovía
El proceso licitatorio abarca el dragado, balizamiento, operación y modernización de un sistema clave para la exportación agroindustrial, por donde se transporta cerca del 90% de las ventas externas del país.
La licitación, impulsada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, contempla inversiones estimadas en más de 10.000 millones de dólares y tiene como objetivo mejorar la eficiencia operativa, reducir costos logísticos y fortalecer la competitividad del sistema exportador argentino.
El llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional fue publicado el martes 23 de diciembre en el Boletín Oficial mediante la Resolución 67/2025.
En la concesión, el tramo incluido se extiende desde el kilómetro 1238 del río Paraná, en la zona de Confluencia, hasta la salida al de La Plata (exterior), a la altura del canal Punta Indio. Por su parte, el esquema también abarca vías complementarias como el canal Ingeniero Emilio Mitre y los ríos Paraná de las Palmas, Bravo, Guazú y Talavera, conformando el núcleo central del sistema fluvial argentino.
Apertura de sobres
La apertura de sobres marcará el inicio de un proceso de análisis que se desarrollará en varias etapas: primero una revisión jurídica y contable, luego una evaluación de las propuestas técnicas y, recién después de entre un mes y medio y dos meses, se avanzará sobre la comparación de precios.
No sólo es el costo. El proceso también hace hincapié en la capacidad técnica, la experiencia operativa, la disponibilidad de equipamiento y la solvencia financiera de los oferentes, factores considerados fundamental para garantizar el mantenimiento y desarrollo de la Hidrovía durante las próximas décadas.
Entre los principales objetivos del nuevo contrato se destaca el incremento de la profundidad navegable a 40 pies, una mejora que permitirá optimizar la carga de los buques, reducir costos por tonelada transportada y mejorar la competitividad del complejo agroexportador.
El pliego también prevé inversiones en tecnología de navegación, sistemas de señalización y herramientas de control que apunten a mejorar la seguridad operativa y la eficiencia logística.
A su vez, el proyecto incorpora nuevas áreas al sistema de navegación, como los brazos Paraná Bravo y Paraná Guazú, lo que ampliará la cobertura operativa y fortalecerá la integración de la red fluvial.
Auditoría de la ONU
La licitación actual se desarrolla bajo estándares reforzados de control y transparencia, tras el proceso fallido de 2025 que debió ser anulado luego de recibir una única oferta.
En esta nueva convocatoria, el Gobierno solicitó la participación de Naciones Unidas como organismo auditor, con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso y la aplicación de estándares internacionales.
Asimismo, el procedimiento incluyó instancias de consulta técnica y participación de actores clave del sistema logístico, como cámaras empresarias, operadores portuarios, exportadores, provincias y países vinculados al corredor fluvial.
Impacto estructural en la economía argentina
La Hidrovía constituye la principal autopista fluvial del país y es un componente central de la infraestructura logística nacional. Su operación influye directamente en los costos de exportación, la competitividad de la producción agroindustrial y la capacidad de inserción internacional de Argentina.
La definición del nuevo concesionario marcará el rumbo del sistema durante las próximas décadas, en un contexto en el que la eficiencia logística se vuelve un factor determinante para sostener el crecimiento del comercio exterior y el desarrollo económico.
