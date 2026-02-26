Ciencia: Hallazgo de fósil de dinosaurio diminuto en Argentina echa por tierra vieja teoría

El fósil de dinosaurio recién descubierto tenía el tamaño de una gallina.

El 'eslabón perdido'

Por mucho tiempo se creyó que estos dinosaurios se hicieron pequeños debido a su especialización en comer insectos, sin embargo, esto cambia completamente con el hallazgo de Alnashetri.

Sebastián Apesteguía, investigador del CONICET en la Fundación de Historia Natural Félix de Azara (que funciona en la Universidad Maimónides), uno de los autores del trabajo y responsable directo del hallazgo, lo explica.

“Hasta ahora se pensaba que el grupo se había ido especializando en la mirmecofagia, es decir, en comer hormigas y termitas, y se consideraba que esta era la razón de que se hubieran vuelto pequeños", dijo el experto.

Y continúa: "En Alnashetri vemos que su mano sigue siendo todavía la mano de un dinosaurio carnívoro relativamente típico y que sus dientes son los de un predador normal que no se alimenta de hormigas. Sin embargo, era también un dinosaurio diminuto, del tamaño de una gallina aproximadamente".

"Esto nos muestra que estos dinosaurios no se hicieron pequeños en relación al cambio de dieta, sino que siempre fueron de escaso tamaño”, asegura Apesteguía.

Los científicos ahora también tienen más datos sobre dónde evolucionó este enigmático dinosaurio, y cómo se diversificó en diferentes continentes.

"Uno de los grandes enigmas sobre los alvarezsaurios era que la mayor parte de sus especies conocidas eran de fines Cretácico Superior (70 Ma) y de sitios que estaban muy distantes entre sí aún en aquel momento, como la Argentina y Mongolia. Mientras tanto, se conocían muy pocos ejemplares del grupo de mediados o inicios del Cretácico", explica el CONICET.

"Ese es el hueco que viene a llenar Alnashetri, al permitir no solo el estudio detallado de una especie basal sudamericana que vivió a inicios del Cretácico Superior, sino también identificar como parte del grupo de los alvarezsaurios a especímenes de edades más tempranas provenientes de América del Norte y el Reino Unido", agrega.

Datos del nuevo fósil de dinosaurio hallado en Argentina

He aquí algunos datos importantes del nuevo espécimen de Alnashetri destacados por el CONICET:

Medía no más de setenta centímetros de longitud (de lo cual la mitad era la cola) y pesaba alrededor de un kilogramo.

Se estima que se alimentaba de diminutos vertebrados e insectos que habitaron el desierto en el que vivía.

Tenía un brazo relativamente largo, con el primer dedo engrosado, más robusto que los dos restantes, y con una garra con quilla.

El espécimen tenía al menos cuatro años al momento de morir y su velocidad de crecimiento se había desacelerado. Era una hembra.

Es el ejemplar más completo y de menor tamaño de un alvarezsaurio descubierto hasta ahora en Sudamérica.

De la totalidad del esqueleto solo faltan el techo del cráneo, partes de la cola y porciones del lado derecho.

El hallazgo fue publicado en la revista Nature.

