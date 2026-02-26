Escándalo Total: Por Epstein, renuncia el Presidente del Foro Económico Mundial de Davos

"El Consejo de Administración supervisará la transición del liderazgo, incluido el plan para impulsar un proceso adecuado para identificar a un sucesor permanente", señalaron los copresidentes de este órgano, el magnate suizo de la industria farmacéutica André Hoffmann y el presidente de la compañía estadounidense de inversiones Black Rock, Larry Fink.

Antes de su dimisión, Brende, quien fue ministro de Relaciones Exteriores de Noruega, explicó que durante una visita a Nueva York en 2018 recibió una invitación del ex vice primer ministro noruego Terje Rod-Larsen para acompañarlo a una cena con otros líderes, donde conoció a a Epstein.

"Al año siguiente, asistí a dos cenas similares con Epstein, junto a otros diplomáticos y líderes empresariales. Estas cenas, y algunos correos electrónicos y mensajes SMS, fueron el alcance total de mis interacciones con él", explicó, asegurando que "desconocía por completo el pasado y las actividades criminales" del financiero.

Jeffrey Epstein se jactaba de su influencia sobre el presidente del Foro Económico Mundial de Davos

En uno de los correos electrónicos filtrados por el Departamento de Justicia estadounidense, el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Larry Summers , uno de los amigos del delincuente sexual Jeffrey Epstein, estaba muy molesto en diciembre de 2018 porque parecía haber terminado fuera del círculo de invitaciones a la conferencia anual de Davos organizada por el Foro Económico Mundial (FEM)

“Creí que habías dicho que teníamos contactos en Davos. Después de 25 años yendo allí con regularidad, el año pasado no me invitaron y dijeron que rotaban a la gente. Este año no me han vuelto a invitar. ¿He ofendido a alguien? ¡No te arriesgues en ningún sentido para seguir con esto!", escribió Summers en un correo electrónico a Epstein el 9 de diciembre de 2019.

Epstein le contestó a Summers que tenía influencias en Davos, diciendole que podría moverse para que ingresara al evento. "Berge es un buen amigo. Puedo interrogarte en completo silencio si quieres", escribió Epstein, presumiblemente refiriéndose al jefe del Foro Económico Mundial, Børge Brende . (Epstein solía escribir mal su apellido).

Berge es un buen amigo. Puedo interrogarte en completo silencio si quieres Berge es un buen amigo. Puedo interrogarte en completo silencio si quieres

image Noruega, el país natal de Brende, ha visto a varias figuras públicas involucradas en el caso Epstein, incluida la princesa heredera Mette-Marit y los diplomáticos Mona Juul y Terje Rød-Larsen.

Un año antes, más precisamente el 21 de septiembre de 2018, Borge Brende le envió un correo electrónico a Jeffrey Epstein, en el que le expresaba su gratitud, además de mencionarle en el mensaje un conflicto con un acuerdo de un equipo y confirmarle que estaba bien reunirse a las 08:00 p.m. para cenar en su casa.

En otra de las correspondencias¡, la secretaria personal de Epstein, a las 12:51 a.m., le envía al presidente del Foro Económico un mensaje confirmando la cena, estipulada para el martes 25 de septiembre en la mansión de Epstein en Manhattan.

Hola Borge. ¿Podrías visitar a Jeffrey en su casa el martes 25 de septiembre a las 18:00 o 18:30? La dirección de Jeffrey es 9 East 71st Street, entre la Quinta Avenida y Madison Hola Borge. ¿Podrías visitar a Jeffrey en su casa el martes 25 de septiembre a las 18:00 o 18:30? La dirección de Jeffrey es 9 East 71st Street, entre la Quinta Avenida y Madison

Cayó Brende, Andrés y hasta Trump en el caso de Jeffrey Epstein

La noticia sobre la renuncia de Borge Brende, quien se mantuvo hasta hoy ocho años al frente del organismo mundial económico, se enmarca en un contexto en el que se revelan los documentos del caso Epstein, que mencionan a empresarios, figuras políticas, ex ministros, cineastas, a actuales presidentes y a la alta alcurnia británica. Estas filtraciones han manchado la investidura del ex Príncipe Andrés, llevandolo a perder su título nobiliario, y llevado a que destacados funcionarios sean forzados a dimitir por sus vínculos

En el Reino Unido, además de Andrew Mountbatten-Windsor (anteriormente príncipe Andrés), también cayó Peter Mandelson, ex diplomático, ministro y asesor de varios primeros ministros del Partido Laborista. Al igual que Andrés, ha sido arrestado, y luego liberado, en el marco de la apertura de un proceso penal en su contra por comportamiento inapropiado en un cargo público.

En Francia, los fiscales de delitos financieros han abierto una investigación sobre el ex ministro de Cultura Jack Lang, mientras que en Eslovaquia, Miroslav Lajcak, ex presidente de la Asamblea General de la ONU, no tuvo otra opción que renunciar por aparecer mencionado en el caso Epstein.

En cuanto a Estados Unidos, las filtraciones del caso Epstein han dejado malparado a varios empresarios, al cieasta Woody Allen y al propio presidente Donald Trump, quien aparece mencionado unas 38.00 mil veces.

Embed - Congresista acusa a Bondi de mentir bajo juramento sobre caso Epstein

En un archivo del FBI desclasificado en el último lote sobre el caso Epstein, se menciona que una niña de 13 años fue forzada a hacerle sexo oral a Trump y que este la abofeteó, aunque en el mismo archivo se precisa que la denunciante debe ser sometida a pericias psiquiátricas y se exhibe un historial por hurto y violencia.

La denunciante, con antecedentes psiquiátricos, reportó a una amiga femenina no identificada que fue obligada a realizar sexo oral al Presidente Trump aproximadamente hace 35 años en NJ. La amiga supuestamente mordió a Trump mientras le realizaba sexo oral y reveló que fue supuestamente golpeada en la cara después de reírse.

La pista fue enviada a la Oficina de Washington para realizar una entrevista. La denunciante reportó que tiene una amiga, Leslie McMichael, quien fue asistente personal de Epstein en Florida desde 1986 hasta 1991 o 1992. Esta amiga compartió nombres de algunos invitados a las fiestas de Epstein, incluyendo a Bill Clinton y Donald Trump. Se dejaron 2 mensajes de voz, no se recibió respuesta.

A los 16 años, mientras modelaba, la denunciante asistió a 8 fiestas en la residencia de Epstein en Nueva York. En una ocasión, reportó que fue agredida sexualmente por Epstein. En otra ocasión, dos hermanos gemelos, Allen y Oren, atrajeron a la denunciante y a su amiga escaleras arriba, pero escaparon de vuelta abajo. La denunciante afirmó que Oren violó a su mejor amiga y un tercer hermano, Tal, violó a una niña de 14 años llamada Katie LNU. El llamante nombró a otros individuos involucrados en "grandes fiestas de orgías" con ella, otras niñas jóvenes y modelos mayores de Victoria's Secret, incluyendo a Bill Clinton y Donald Trump.

image Trump ha pedido a los medios dejar de hablar de sus nexos con Epstein.

Reportó que fue víctima y testigo de una red de tráfico sexual en el Campo de Golf Trump en Rancho Palos Verdes, CA entre 1995-1996. También reportó a Ghislaine Maxwell como la madame y corredora de fiestas sexuales, cuyos clientes incluían a Epstein, Robin Leach y Donald Trump.

Además reportó participar en orgías y que algunas niñas desaparecieron, rumoradas de haber sido asesinadas y enterradas en las instalaciones. La denunciante reportó ser amenazada por el entonces jefe de seguridad de Trump de que, si alguna vez hablaba de lo que pasaba allí o de quién vio, terminaría "como fertilizante para los últimos nueve hoyos como las otras zorras".

Sin embargo, según reporta el FBI, se habló con la denunciante y se consideró no creíble. Investigación adicional mostró 3 incidentes separados involucrando a la denunciante que solicitaron evaluaciones psiquiátricas obligatorias. La denunciante afirmó tener un video de fiestas sexuales de alto perfil, tratos con carteles y haber presenciado a Robin Leach estrangular a una niña joven hasta la muerte en una fiesta. Dijo que fue contactada por otra víctima femenina de Epstein que quería publicar un libro (¿acaso fue Virginia Giuffre quien la había contactado o sus afirmaciones eran simples delirios?)

Entre los materiales publicados también se encuentra el expediente del FBI (EFTA00020518), con fecha de octubre de 2020, que contiene una acusación de violación contra Trump. Este documento hace referencia al relato de un conductor de una limusina, cuyo nombre ha sido censurado, quien informó sobre una conversación telefónica "muy preocupante" que involucraba a Trump, mientras lo llevaba a un aeropuerto en 1995. Según el documento, Trump mencionó repetidamente el nombre "Jeffrey" durante la llamada e hizo referencias a "abusar de una chica".

Más noticias en Urgente24

Llegan fuertes aumentos de tarifas y servicios en marzo

ARCA tomó una decisión con el monotributo que hunde a los contribuyentes

La revancha de Paolo Rocca tras perder la licitación de Vaca Muerta

Apareció el misterioso fundador de Shein y confirmó lo que muchos imaginaban

Mercado Libre lanzó una jugada letal para terminar con Shein en Argentina