El máximo responsable del Foro Económico Mundial de Davos, Berge Brende, renunció de su cargo este jueves tras la polémica generada por su relación con Jeffrey Epstein, el financista pedófilo neoyorkino que, a cinco años de su sospechoso suicidio, continúa manchando investiduras y haciendo que rueden cabezas.
"AMIGO" DEL PEDERASTA
Escándalo Total: Por Epstein, renuncia el Presidente del Foro Económico Mundial de Davos
Renunció el presidente del Foro Económico Mundial tras la revelarse sus vínculos con Jeffrey Epstein, en pleno contexto de la filtración de documentos clasificados del caso.
Brende, quien ocupaba el cargo de presidente y consejero delegado del Foro Económico Mundial, anunció que dejaría ambos puestos tras conocerse que se reunió en varias ocasiones con Jeffrey Epstein, quien en varios correos electrónicos lo llamó 'amigo'. Esto ocurre justo cuando salen a la luz más correspondencias y material de los documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el caso del financista que lideró una red de trata al servicio de los poderosos.
"Tras una cuidadosa reflexión, he decidido dejar mi cargo de presidente y director ejecutivo del Foro Económico Mundial", afirmó el exministro de Relaciones Exteriores noruego a través de comunicado.
"Ahora, es el momento adecuado para que el Foro continúe su importante labor sin distracciones", añadió.
La organización confirmó en esta misma jornada la salida de Brende y comunicó que lo reemplazará momentáneamente el presidente de la junta directiva, Alois Zwinggi, quien ocupará el cargo de presidente y director ejecutivo interino.
"El Consejo de Administración supervisará la transición del liderazgo, incluido el plan para impulsar un proceso adecuado para identificar a un sucesor permanente", señalaron los copresidentes de este órgano, el magnate suizo de la industria farmacéutica André Hoffmann y el presidente de la compañía estadounidense de inversiones Black Rock, Larry Fink.
Antes de su dimisión, Brende, quien fue ministro de Relaciones Exteriores de Noruega, explicó que durante una visita a Nueva York en 2018 recibió una invitación del ex vice primer ministro noruego Terje Rod-Larsen para acompañarlo a una cena con otros líderes, donde conoció a a Epstein.
"Al año siguiente, asistí a dos cenas similares con Epstein, junto a otros diplomáticos y líderes empresariales. Estas cenas, y algunos correos electrónicos y mensajes SMS, fueron el alcance total de mis interacciones con él", explicó, asegurando que "desconocía por completo el pasado y las actividades criminales" del financiero.
Jeffrey Epstein se jactaba de su influencia sobre el presidente del Foro Económico Mundial de Davos
En uno de los correos electrónicos filtrados por el Departamento de Justicia estadounidense, el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Larry Summers , uno de los amigos del delincuente sexual Jeffrey Epstein, estaba muy molesto en diciembre de 2018 porque parecía haber terminado fuera del círculo de invitaciones a la conferencia anual de Davos organizada por el Foro Económico Mundial (FEM)
“Creí que habías dicho que teníamos contactos en Davos. Después de 25 años yendo allí con regularidad, el año pasado no me invitaron y dijeron que rotaban a la gente. Este año no me han vuelto a invitar. ¿He ofendido a alguien? ¡No te arriesgues en ningún sentido para seguir con esto!", escribió Summers en un correo electrónico a Epstein el 9 de diciembre de 2019.
Epstein le contestó a Summers que tenía influencias en Davos, diciendole que podría moverse para que ingresara al evento. "Berge es un buen amigo. Puedo interrogarte en completo silencio si quieres", escribió Epstein, presumiblemente refiriéndose al jefe del Foro Económico Mundial, Børge Brende . (Epstein solía escribir mal su apellido).
Un año antes, más precisamente el 21 de septiembre de 2018, Borge Brende le envió un correo electrónico a Jeffrey Epstein, en el que le expresaba su gratitud, además de mencionarle en el mensaje un conflicto con un acuerdo de un equipo y confirmarle que estaba bien reunirse a las 08:00 p.m. para cenar en su casa.
En otra de las correspondencias¡, la secretaria personal de Epstein, a las 12:51 a.m., le envía al presidente del Foro Económico un mensaje confirmando la cena, estipulada para el martes 25 de septiembre en la mansión de Epstein en Manhattan.
Cayó Brende, Andrés y hasta Trump en el caso de Jeffrey Epstein
La noticia sobre la renuncia de Borge Brende, quien se mantuvo hasta hoy ocho años al frente del organismo mundial económico, se enmarca en un contexto en el que se revelan los documentos del caso Epstein, que mencionan a empresarios, figuras políticas, ex ministros, cineastas, a actuales presidentes y a la alta alcurnia británica. Estas filtraciones han manchado la investidura del ex Príncipe Andrés, llevandolo a perder su título nobiliario, y llevado a que destacados funcionarios sean forzados a dimitir por sus vínculos
En el Reino Unido, además de Andrew Mountbatten-Windsor (anteriormente príncipe Andrés), también cayó Peter Mandelson, ex diplomático, ministro y asesor de varios primeros ministros del Partido Laborista. Al igual que Andrés, ha sido arrestado, y luego liberado, en el marco de la apertura de un proceso penal en su contra por comportamiento inapropiado en un cargo público.
En Francia, los fiscales de delitos financieros han abierto una investigación sobre el ex ministro de Cultura Jack Lang, mientras que en Eslovaquia, Miroslav Lajcak, ex presidente de la Asamblea General de la ONU, no tuvo otra opción que renunciar por aparecer mencionado en el caso Epstein.
En cuanto a Estados Unidos, las filtraciones del caso Epstein han dejado malparado a varios empresarios, al cieasta Woody Allen y al propio presidente Donald Trump, quien aparece mencionado unas 38.00 mil veces.
En un archivo del FBI desclasificado en el último lote sobre el caso Epstein, se menciona que una niña de 13 años fue forzada a hacerle sexo oral a Trump y que este la abofeteó, aunque en el mismo archivo se precisa que la denunciante debe ser sometida a pericias psiquiátricas y se exhibe un historial por hurto y violencia.
La denunciante, con antecedentes psiquiátricos, reportó a una amiga femenina no identificada que fue obligada a realizar sexo oral al Presidente Trump aproximadamente hace 35 años en NJ. La amiga supuestamente mordió a Trump mientras le realizaba sexo oral y reveló que fue supuestamente golpeada en la cara después de reírse.
La pista fue enviada a la Oficina de Washington para realizar una entrevista. La denunciante reportó que tiene una amiga, Leslie McMichael, quien fue asistente personal de Epstein en Florida desde 1986 hasta 1991 o 1992. Esta amiga compartió nombres de algunos invitados a las fiestas de Epstein, incluyendo a Bill Clinton y Donald Trump. Se dejaron 2 mensajes de voz, no se recibió respuesta.
A los 16 años, mientras modelaba, la denunciante asistió a 8 fiestas en la residencia de Epstein en Nueva York. En una ocasión, reportó que fue agredida sexualmente por Epstein. En otra ocasión, dos hermanos gemelos, Allen y Oren, atrajeron a la denunciante y a su amiga escaleras arriba, pero escaparon de vuelta abajo. La denunciante afirmó que Oren violó a su mejor amiga y un tercer hermano, Tal, violó a una niña de 14 años llamada Katie LNU. El llamante nombró a otros individuos involucrados en "grandes fiestas de orgías" con ella, otras niñas jóvenes y modelos mayores de Victoria's Secret, incluyendo a Bill Clinton y Donald Trump.
Reportó que fue víctima y testigo de una red de tráfico sexual en el Campo de Golf Trump en Rancho Palos Verdes, CA entre 1995-1996. También reportó a Ghislaine Maxwell como la madame y corredora de fiestas sexuales, cuyos clientes incluían a Epstein, Robin Leach y Donald Trump.
Además reportó participar en orgías y que algunas niñas desaparecieron, rumoradas de haber sido asesinadas y enterradas en las instalaciones. La denunciante reportó ser amenazada por el entonces jefe de seguridad de Trump de que, si alguna vez hablaba de lo que pasaba allí o de quién vio, terminaría "como fertilizante para los últimos nueve hoyos como las otras zorras".
Sin embargo, según reporta el FBI, se habló con la denunciante y se consideró no creíble. Investigación adicional mostró 3 incidentes separados involucrando a la denunciante que solicitaron evaluaciones psiquiátricas obligatorias. La denunciante afirmó tener un video de fiestas sexuales de alto perfil, tratos con carteles y haber presenciado a Robin Leach estrangular a una niña joven hasta la muerte en una fiesta. Dijo que fue contactada por otra víctima femenina de Epstein que quería publicar un libro (¿acaso fue Virginia Giuffre quien la había contactado o sus afirmaciones eran simples delirios?)
Entre los materiales publicados también se encuentra el expediente del FBI (EFTA00020518), con fecha de octubre de 2020, que contiene una acusación de violación contra Trump. Este documento hace referencia al relato de un conductor de una limusina, cuyo nombre ha sido censurado, quien informó sobre una conversación telefónica "muy preocupante" que involucraba a Trump, mientras lo llevaba a un aeropuerto en 1995. Según el documento, Trump mencionó repetidamente el nombre "Jeffrey" durante la llamada e hizo referencias a "abusar de una chica".
