Decisión tomada: Boca avanza fuerte por una figura para la Copa Libertadores

Se trata de Alan Lescano, actual jugador de Argentinos Juniors, que recientemente quedó eliminado en la fase 2 de la Libertadores ante Barcelona SC.

El periodista Federico Cañete aseguró: “Boca va por Alan Lescano… Ahora es complicado, salvo que el Xeneize libere dos cupos (Blondel y Martegani). Si no, podría llegar en junio. Riquelme ya preguntó por él en varias ocasiones”.

No es la primera vez que el nombre de Lescano aparece vinculado al club de la Ribera, lo que marca una clara debilidad del presidente por el volante ofensivo. Además, encaja con lo que había anticipado Diego Monroig a principios de febrero, cuando nadie tenía en el radar a Bareiro.

image

“Las charlas se están dando con un nueve extranjero que juega en el exterior y un volante ofensivo argentino”, había señalado el periodista. El nueve fue Bareiro y el volante bien podría ser Lescano.

Si no se concreta ahora, junio asoma como una ventana clave. Todo indica que Boca volverá a la carga por el jugador del Bicho.

Boca espera por la fase de grupos

El 19 de marzo es la fecha señalada por la Conmebol para realizar el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Ese día, Boca Juniors conocerá a sus rivales en lo que será su primera participación en esta instancia en los últimos tres años.

En 2024, el Xeneize disputó la Sudamericana (tras haber llegado a la final de la Libertadores en 2023), mientras que en 2025 quedó eliminado en la fase 2 a manos de Alianza Lima.

image

El club de la Ribera integra el bombo 1, por lo que, en principio, no debería tener mayores inconvenientes para superar la fase de grupos. Sin embargo, en el último tiempo quedó demostrado que no hay margen para la subestimación.

