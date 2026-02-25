Argentinos Juniors 0 vs Barcelona SC 1: Un año después de Boca vs Alianza Lima, se repite la historia

Argentinos Juniors no pudo ratificar lo realizado en Ecuador ante Barcelona SC, en la vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El encuentro disputado en la Paternal terminó con ventaja de 1 a 0 para los ecuatorianos y se terminaron imponiendo en los penales
PENALES y BARCELONA A FASE 3
COMIENZA PATEANDO BARCELONA SC
- Convirtió Quiñonez, 1 a 0 Barcelona
- Gol de Lescano, 1 a 1
- Gol de Baez, 2 a 1 el equipo de Ecuador
- Convierte López Muñoz: 2 a 2
- Acierta Tito Villalba. 3 a 2 Barcelona
- Gol de Lozano: igualdad en 3
- Erra Tomás Martínez: toma ventaja el Bicho
- Erró Iván Morales: todo sigue igual
- Gol de Parrales: la presión es para el Bicho. 4-3 Barcelona.
- Milagrosa conversión de Giaccone: 4 a 4 y sigue la serie
- Atajó Cortés a Rangel. Si Argentinos convierte gana.
- Erró Riquelme y continúa la serie
- Gol de Celiz: Barcelona toma la ventaja
- ERRÓ GODOY. BARCELONA SC A FASE 3 DE COPA LIBERTADORES.
