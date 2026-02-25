Argentinos Juniors 0 vs Barcelona SC 1: Un año después de Boca vs Alianza Lima, se repite la historia

El equipo que fue visitante en Buenos Aires, se cruzará con Botafogo, que venció Nacional Potosí, en fase 3. Quien pase esa instancia, se meterá en fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Argentinos llegó al partido con una importante ventaja obtenida en Ecuaror pero no la logró sostener en Buenos Aires.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El 1 a 0 en la ida hacía parecer que el Bicho tenía todo para pasar de fase pero no fue así.

En el primer tiempo, los de Nicolás Diez jugaron mejor que su rival y hasta lograron un gol, que fue anulado por mano de Viveros.

En la segunda etapa, el partido se jugó más parecido a lo que quiso Barcelona SC. El encuentro se volvió friccionado y terminó llegando un golazo de Quiñonez afuera del área que hizo que la serie vaya a los penales.

Los de la Paternal tuvieron dos oportunidades de pasar a la siguiente fase pero erró Riquelme en un momento decisivo.

Un año después de Boca vs Alianza Lima, donde el argentino fue eliminado por penales, el Bicho quedó fuera en su propio estadio.

Live Blog Post PENALES y BARCELONA A FASE 3 COMIENZA PATEANDO BARCELONA SC Convirtió Quiñonez, 1 a 0 Barcelona

Gol de Lescano, 1 a 1

Gol de Baez, 2 a 1 el equipo de Ecuador

Convierte López Muñoz: 2 a 2

Acierta Tito Villalba. 3 a 2 Barcelona

Gol de Lozano: igualdad en 3

Erra Tomás Martínez: toma ventaja el Bicho

Erró Iván Morales: todo sigue igual

Gol de Parrales: la presión es para el Bicho. 4-3 Barcelona.

Milagrosa conversión de Giaccone: 4 a 4 y sigue la serie

Atajó Cortés a Rangel. Si Argentinos convierte gana.

Erró Riquelme y continúa la serie

Gol de Celiz: Barcelona toma la ventaja

ERRÓ GODOY. BARCELONA SC A FASE 3 DE COPA LIBERTADORES. VER +

Live Blog Post Penales en la Paternal

Live Blog Post Clarísima para el Bicho a los 83 Iván Morales la tuvo pero se la atajó Contreras. Final vibrante.

Live Blog Post Faltan 10 para el final: Mal Argentinos Muy flojo segundo tiempo de Argentinos hasta el momento. Se dejó llevar por su rival.

Live Blog Post GOL DE BARCELONA SC: QUIÑONEZ Golazo de Quiñonez que iguala la serie con un disparo de media distancia. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SC_ESPN/status/2026839434449104958&partner=&hide_thread=false ¡SERIE IGUALADA! Golazo de Jhonny Quiñónez para que Barcelona empate 1-1 el global ante Argentinos en La Paternal.Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/bxwmbZE2GR — SportsCenter (@SC_ESPN) February 26, 2026 VER +

Live Blog Post El partido se vuelve frenado a los 65 Muchos cortes y disputas entre los equipos. Barcelona intenta volver a ser protagonista pero no genera situaciones de mayor peligro.

Live Blog Post Tembló Argentinos Juniors: clara para Barcelona A los 58 llegó claro el equipo ecuatoriano y atajó Cortés.

Live Blog Post 56 minutos: Porcel desperdició una contra Quedó mal parado Barcelona, Porcel y López Muñoz salieron de contra y el primero decidió pegarle al arco aunque tenía pase. Atajó nuevamente el arquero.

Live Blog Post Zurdazo de López Muñoz A los 5 minutos Hernán López Muñoz disparó de afuera del área y tapó Contreras.

Live Blog Post Comenzó el segundo tiempo en la Paternal Ya se juegan los últimos 45 minutos de la serie.

Live Blog Post Final del primer tiempo: mejor Argentinos Juniors Buen primer tiempo de Argentinos. Barcelona SC insinuó protagonismo en los primeros 10 minutos pero desde ese momento, el equipo de Diez se impuso ante los ecuatorianos. Hubo un gol anulado a Lescano y varias situaciones de gol desperdiciadas. Claramente mejor el equipo argentino en los primeros 45 minutos. VER +

Live Blog Post Sigue generando situaciones Argentinos Juniors A los 39 volvió a llegar el Bicho en dos ocasiones en una misma jugada. Merece la ventaja en el partido.

Live Blog Post Fuerte patada de Pipa Benedetto A los 32 minutos, Darío Benedetto fue al piso y se ganó la tarjeta amarilla. Estuvo al límite de haber sido otro color

Live Blog Post Mejor Argentinos en 30 Desde los 10 minutos el equipo de Nicolás Diez comenzó a protagonizar el encuentro. Lejos quedó ese comienzo del conjunto ecuatoriano. El dominio es del local.

Live Blog Post Otra clara para el Bicho Prieto tiró un centro desde la izquierda que no pudo impactar del todo bien Lescano. Los costados parecen ser la clave para el equipo de Diez.

Live Blog Post GOL DE ARGENTINOS JUNIORS ANULADO A los 12 minutos convertía Nicolás Oroz pero hubo mano de Viveros. Por el momento la serie sigue 1 a 0. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TNTSportsAR/status/2026821823501902230&partner=&hide_thread=false EL GOL DE OROZ PARA ARGENTINOS NO VALE Mediante el VAR, se anuló el primer tanto de la noche, luego de observarse una mano de Viveros.#Libertadores pic.twitter.com/vFmUjdOmme — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 26, 2026 VER +

Live Blog Post 10 minutos iniciales: iniciativa de los ecuatorianos Suena "Diego, Diego" en el Diego Maradona. Por el momento, la iniciativa es de Barcelona SC, que busca el resultado. Poca asociación por el momento del Bicho. VER +

Live Blog Post Corre la pelota en el Diego Maradona Ya se juega el partido entre Argentinos y Barcelona SC.

Live Blog Post Los equipos ya están en la cancha Argentinos Juniors y Barcelona SC ya están en el campo de juego para jugar la vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores en la Paternal.

Live Blog Post Posibles formaciones de Argentinos Juniors vs Barcelona SC La formación de Argentinos Juniors Brayan Cortés; Leandro Lozano, Román Riquelme, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Alan Lescano, Emiliano Viveros; Diego Porcel. DT: Nicolás Diez. image La formación de Barcelona SC Contreras; Carabali, Báez, Rangel,Valecilla; Jandry Gómez, Quiñonez, Milton Celiz; Joao Rojas, Mina y Darío Benedetto. DT: César Farías. VER +

Live Blog Post Lo que hay que saber + historial Se enfrentaron en 3 ocasiones de forma oficial. El balance es de total paridad con 1 victoria para cada uno y un empate técnico en goles. Hora : 21.30.

: 21.30. TV : Telefe y Fox Sports.

: Telefe y Fox Sports. Árbitro : Esteban Ostojich (URU).

: Esteban Ostojich (URU). VAR : Christian Ferreyra (URU).

: Esteban Ostojich (URU).
VAR : Christian Ferreyra (URU).
: Christian Ferreyra (URU).
Estadio : Diego Armando Maradona.

Live Blog Post Rival de fase 3 Quien se imponga en esta serie, se enfrentará en fase 3 de Copa Libertadores al ganador de Botafogo vs Nacional Potosí. En el partido de ida se impusieron los bolivianos.

Live Blog Post El partido de ida El pasado miércoles 18 de febrero Barcelona y Argentinos se enfrentaron en el partido de ida y fue victoria para los de Nicolás Diez por 1 a 0 por el gol de Diego Porcel al minuto 90 de partido.

Live Blog Post ¿Por qué juegan esta instancia de Copa Libertadores? Argentinos Juniors logró la tercera posición en la tabla anual de Argentina mientras que Barcelona se clasificó por terminar cuarto en la Tabla Acumulada de LigaPro.