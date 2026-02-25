urgente24
Argentinos Juniors 0 vs Barcelona SC 1: Un año después de Boca vs Alianza Lima, se repite la historia

Argentinos Juniors vs Barcelona SC por fase 2 de Copa Libertadores

Barcelona SC se metió en fase 3 de Copa Libertadores tras eliminar a Argentinos Juniors por penales.

25 de febrero de 2026 - 20:04

EN VIVO

El equipo que fue visitante en Buenos Aires, se cruzará con Botafogo, que venció Nacional Potosí, en fase 3. Quien pase esa instancia, se meterá en fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Argentinos llegó al partido con una importante ventaja obtenida en Ecuaror pero no la logró sostener en Buenos Aires.

El 1 a 0 en la ida hacía parecer que el Bicho tenía todo para pasar de fase pero no fue así.

En el primer tiempo, los de Nicolás Diez jugaron mejor que su rival y hasta lograron un gol, que fue anulado por mano de Viveros.

En la segunda etapa, el partido se jugó más parecido a lo que quiso Barcelona SC. El encuentro se volvió friccionado y terminó llegando un golazo de Quiñonez afuera del área que hizo que la serie vaya a los penales.

Los de la Paternal tuvieron dos oportunidades de pasar a la siguiente fase pero erró Riquelme en un momento decisivo.

image

Un año después de Boca vs Alianza Lima, donde el argentino fue eliminado por penales, el Bicho quedó fuera en su propio estadio.

PENALES y BARCELONA A FASE 3

COMIENZA PATEANDO BARCELONA SC

  • Convirtió Quiñonez, 1 a 0 Barcelona
  • Gol de Lescano, 1 a 1
  • Gol de Baez, 2 a 1 el equipo de Ecuador
  • Convierte López Muñoz: 2 a 2
  • Acierta Tito Villalba. 3 a 2 Barcelona
  • Gol de Lozano: igualdad en 3
  • Erra Tomás Martínez: toma ventaja el Bicho
  • Erró Iván Morales: todo sigue igual
  • Gol de Parrales: la presión es para el Bicho. 4-3 Barcelona.
  • Milagrosa conversión de Giaccone: 4 a 4 y sigue la serie
  • Atajó Cortés a Rangel. Si Argentinos convierte gana.
  • Erró Riquelme y continúa la serie
  • Gol de Celiz: Barcelona toma la ventaja
  • ERRÓ GODOY. BARCELONA SC A FASE 3 DE COPA LIBERTADORES.

Penales en la Paternal

Clarísima para el Bicho a los 83

Iván Morales la tuvo pero se la atajó Contreras. Final vibrante.

Faltan 10 para el final: Mal Argentinos

Muy flojo segundo tiempo de Argentinos hasta el momento. Se dejó llevar por su rival.

GOL DE BARCELONA SC: QUIÑONEZ

Golazo de Quiñonez que iguala la serie con un disparo de media distancia.

El partido se vuelve frenado a los 65

Muchos cortes y disputas entre los equipos. Barcelona intenta volver a ser protagonista pero no genera situaciones de mayor peligro.

Tembló Argentinos Juniors: clara para Barcelona

A los 58 llegó claro el equipo ecuatoriano y atajó Cortés.

56 minutos: Porcel desperdició una contra

Quedó mal parado Barcelona, Porcel y López Muñoz salieron de contra y el primero decidió pegarle al arco aunque tenía pase. Atajó nuevamente el arquero.

Zurdazo de López Muñoz

A los 5 minutos Hernán López Muñoz disparó de afuera del área y tapó Contreras.

Comenzó el segundo tiempo en la Paternal

Ya se juegan los últimos 45 minutos de la serie.

Final del primer tiempo: mejor Argentinos Juniors

Buen primer tiempo de Argentinos. Barcelona SC insinuó protagonismo en los primeros 10 minutos pero desde ese momento, el equipo de Diez se impuso ante los ecuatorianos.

Hubo un gol anulado a Lescano y varias situaciones de gol desperdiciadas. Claramente mejor el equipo argentino en los primeros 45 minutos.

Sigue generando situaciones Argentinos Juniors

A los 39 volvió a llegar el Bicho en dos ocasiones en una misma jugada. Merece la ventaja en el partido.

Fuerte patada de Pipa Benedetto

A los 32 minutos, Darío Benedetto fue al piso y se ganó la tarjeta amarilla. Estuvo al límite de haber sido otro color

Mejor Argentinos en 30

Desde los 10 minutos el equipo de Nicolás Diez comenzó a protagonizar el encuentro. Lejos quedó ese comienzo del conjunto ecuatoriano. El dominio es del local.

Otra clara para el Bicho

Prieto tiró un centro desde la izquierda que no pudo impactar del todo bien Lescano. Los costados parecen ser la clave para el equipo de Diez.

GOL DE ARGENTINOS JUNIORS ANULADO

A los 12 minutos convertía Nicolás Oroz pero hubo mano de Viveros. Por el momento la serie sigue 1 a 0.

10 minutos iniciales: iniciativa de los ecuatorianos

Suena "Diego, Diego" en el Diego Maradona. Por el momento, la iniciativa es de Barcelona SC, que busca el resultado.

Poca asociación por el momento del Bicho.

Corre la pelota en el Diego Maradona

Ya se juega el partido entre Argentinos y Barcelona SC.

Los equipos ya están en la cancha

Argentinos Juniors y Barcelona SC ya están en el campo de juego para jugar la vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores en la Paternal.

Posibles formaciones de Argentinos Juniors vs Barcelona SC

La formación de Argentinos Juniors

Brayan Cortés; Leandro Lozano, Román Riquelme, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Alan Lescano, Emiliano Viveros; Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

image

La formación de Barcelona SC

Contreras; Carabali, Báez, Rangel,Valecilla; Jandry Gómez, Quiñonez, Milton Celiz; Joao Rojas, Mina y Darío Benedetto. DT: César Farías.

Lo que hay que saber + historial

Se enfrentaron en 3 ocasiones de forma oficial. El balance es de total paridad con 1 victoria para cada uno y un empate técnico en goles.

  • Hora: 21.30.
  • TV: Telefe y Fox Sports.
  • Árbitro: Esteban Ostojich (URU).
  • VAR: Christian Ferreyra (URU).
  • Estadio: Diego Armando Maradona.

Rival de fase 3

Quien se imponga en esta serie, se enfrentará en fase 3 de Copa Libertadores al ganador de Botafogo vs Nacional Potosí. En el partido de ida se impusieron los bolivianos.

El partido de ida

El pasado miércoles 18 de febrero Barcelona y Argentinos se enfrentaron en el partido de ida y fue victoria para los de Nicolás Diez por 1 a 0 por el gol de Diego Porcel al minuto 90 de partido.

¿Por qué juegan esta instancia de Copa Libertadores?

Argentinos Juniors logró la tercera posición en la tabla anual de Argentina mientras que Barcelona se clasificó por terminar cuarto en la Tabla Acumulada de LigaPro.

¿Cómo llegan Argentinos Juniors y Barcelona SC?

En sus últimos dos compromisos, Argentinos Juniors logró la victoria ante River Plate y Barcelona SC, respectivamente.

Luego, a sabiendas de este encuentro, no volvió a jugar por el Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Barcelona de Ecuador, por su parte, venció a Técnico Universitario en la primera jornada de la liga de dicho país.

