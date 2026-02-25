En la noche de ayer Boca logró una victoria clara ante Gimnasia de Chivilcoy para meterse en la siguiente ronda de la Copa Argentina. Más allá de la furiosa actualidad, el Xeneize sigue pensando en la llegada de refuerzos y se confirmó la decisión que tomó Juan Román Riquelme en el mercado de pases y qué sucederá con Edwuin Cetré.
ES UN HECHO
Boca tomó una decisión final con Edwuin Cetré y revoluciona el mercado de pases
Boca aún se está moviendo en el mercado de pases y Juan Román Riquelme tomó una decisión clave con el jugador de Estudiantes.
El mercado de pases de Boca viene siendo más que particular ya que comenzó sin caras nuevas durante enero pero en este mes de febrero fueron llegando los refuerzos. El último en sumarse fue Adam Bareiro, quien debutó en el día de ayer luego de haber sido presentado de manera oficial el pasado sábado y se despachó con un doblete.
Boca descarta a Cetré y va por otro refuerzo
Parecía que el mercado de pases estaba cerrado para Boca pero fue Tato Aguilera el que confirmó en TyC Sports que Juan Román Riquelme tiene la idea de sumar a un jugador más y dejó una aclaración importante. “Boca quiere otro refuerzo pero no sería Edwuin Cetré”, expresó el periodista, descartando así la llegada del colombiano perteneciente a Estudiantes de La Plata.
Cabe recordar que hace algunas semanas el pase de Cetré a Boca parecía estar hecho pero todo cambió en el momento en el que el jugador se realizó una revisión médica particular donde saltó que tiene un inconveniente en una de sus rodillas. Si bien hoy no le impide jugar, en el Xeneize temen que sea un inconveniente a futuro y es por eso que cambiaron las condiciones de la operación.
Boca pasó de ofrecer cerca de 5 millones de dólares por la compra del pase a un préstamo con una opción de compra, algo que en Estudiantes rechazaron de inmediato. Hubo rumores de que la negociación podía reflotarse pero finalmente todo quedó en la nada y ahora está sentenciado que el colombiano seguirá al menos seis meses más en el Pincha.
Ahora lo que resta saber es por qué jugador irá Boca aunque para poder obtener un cupo más primero debe transferir a un jugador al exterior, por lo que debe realizar varios movimientos de piezas para terminar sumando a un refuerzo nuevo. El plazo que entrega la AFA es hasta el 10 de marzo, por lo que Riquelme aún tiene tiempo para concretar su maniobra.
