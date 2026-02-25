Boca tomó una decisión final con Edwuin Cetré y revoluciona el mercado de pases

image

Cabe recordar que hace algunas semanas el pase de Cetré a Boca parecía estar hecho pero todo cambió en el momento en el que el jugador se realizó una revisión médica particular donde saltó que tiene un inconveniente en una de sus rodillas. Si bien hoy no le impide jugar, en el Xeneize temen que sea un inconveniente a futuro y es por eso que cambiaron las condiciones de la operación.