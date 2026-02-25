Impacto total en River por el técnico que llegará gracias al gobierno de Milei

El técnico que pica en punta para llegar a River es Eduardo Coudet, con quien a hubo contactos informales en las últimas horas. Más allá de que Chacho expresó su deseo de comandar al Millonario su llegada no es sencilla ya que ahora mismo se encuentra con trabajo en el Deportivo Alavés de España, club que no quiere dejarlo ir, que además está peleando por no descender y donde no tiene cláusula de salida.