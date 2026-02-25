River está a punto de vivir la última jornada de Marcelo Gallardo como entrenador del equipo con lo que será el partido ante Banfield de este jueves. La dirigencia ya está trabajando en la búsqueda de un sucesor y en las últimas horas se supo que desde el gobierno de Javier Milei están ayudando para la llegada de un técnico.
INESPERADO
Impacto total en River por el técnico que llegará gracias al gobierno de Milei
En las últimas horas surgió la información que el Gobierno Nacional se metió en la llegada del nuevo técnico de River.
Desde las entrañas de la dirigencia de River afirman que todavía no hay un candidato elegido para suceder a Marcelo Gallardo y que apretarán el pie en el acelerador recién cuando se produzca la partida del Muñeco una vez finalizado el encuentro con Banfield. Sin embargo, por lo bajo ya empezó a diagramarse la llegada de un hombre muy querido en el Monumental.
El técnico que pica en punta para llegar a River es Eduardo Coudet, con quien a hubo contactos informales en las últimas horas. Más allá de que Chacho expresó su deseo de comandar al Millonario su llegada no es sencilla ya que ahora mismo se encuentra con trabajo en el Deportivo Alavés de España, club que no quiere dejarlo ir, que además está peleando por no descender y donde no tiene cláusula de salida.
El Gobierno ayuda a River para contratar a Coudet
Es por este motivo que River está viendo la mejor forma de destrabar la situación pero no solo el Millonario puso manos a la obra, sino también personas muy importantes vinculadas al Gobierno Nacional comandado por Javier Milei. “Tengo entendido que desde este Gobierno están trabajando para el Chacho Coudet sea el entrenador de River”, comentó Marcelo Bonelli en Radio Mitre.
Luego fue a fondo: “¿Querés las iniciales? M.M…Martín Menem (presidente de la Cámara de Diputados)”, afirmó el periodista, soltando una verdadera bomba en el mundo River. De esta manera parece que no solo Stéfano Di Carlo está interesado en que el Chacho sea el sucesor de Marcelo Gallardo sino que desde las altas esferas del poder nacional están moviendo hilos.
Por lo pronto, desde River no quieren decir mucho respecto al sucesor de Gallardo ya que quieren esperar a que se cierre de manera definitiva el ciclo del Muñeco para avanzar. Una vez que pase el partido ante Banfield, con una despedida emotiva en el Monumental, se avanzará para lograr la rescisión de Coudet en Alavés donde es probable que haya que pagar un resarcimiento.
Más en GOLAZO24
Terremoto en Racing por la declaración que golpea de lleno a Diego Milito
Hablan de tensión en Independiente: Qué pasa entre Gustavo Quinteros y Kevin Lomónaco
River en shock por lo que informaron en ESPN sobre Chacho Coudet