La angustia de Eugenia Tobal al confirmar el levantamiento de su programa en El Nueve

A pesar de la tristeza, la artista aseguró que el equipo buscará despedirse de la mejor manera. “Estamos tristes, pero vamos a dar lo mejor de acá al viernes”, sostuvo. El producto televisivo cerrará así una etapa breve en la pantalla, marcada por el compromiso de sus integrantes y el vínculo con su audiencia.

Sale Eugenia Tobal, entra Fabián Doman

Tras el abrupto levantamiento del programa Escuela de Cocina, tras la partida de Jimena Latorre y el fallido reemplazo de Eugenia Tobal, El Nueve prepara un fuerte cambio en su programación con Fabián Doman al frente para liderar la nueva apuesta.

El destacado conductor volverá a la pantalla chica luego de haber sido desplazado de A24 con el fin de llevar adelante un programa de citas para mayores de 50 al estilo de lo que fue el emblemático ciclo conducido por Roberto Galán en entre 1971 y 1998 Yo me quiero casar... ¿Y usted?.

La producción se encuentra trabajando en el proyecto, apuntado a historias de amor y segundas oportunidades. Por el momento, las autoridades del canal decidieron que desde el lunes 3 de marzo pondrá al aire repeticiones de Médico de Familia, el ciclo encabezado por el doctor Jorge Tartaglione que supo cosechar buena audiencia.

De esta manera, el periodista nuevamente estará al mando de un ciclo televisivo, teniendo en cuenta que desde que denunció irregularidades en su salida "extrañamente confusa" de la señal que lleva adelante Juan Cruz Ávila.

