TRAS EL FRACASO DE THE BALLS

El Trece mueve fichas y refuerza las tardes con un clásico matutino

Desde El Trece decidieron la reposición de su programación y apuestan al ciclo de espectáculos para sumar audiencia en el canal perteneciente al Grupo Clarín.

25 de febrero de 2026 - 12:16
El Trece mueve fichas y refuerza las tardes con un clásico matutino en busca de rating.

Foto: Instagram @mati_vazquez_show 25/02/2026

A partir del lunes 3 de marzo, Puro show probará momentáneamente durante una semana el horario de la tarde por El Trece. Pampito y Matías Vázquez estrenarán la edición nocturna a las 19 horas justo antes de Telenoche, con la misión de repetir el éxito que viene logrando en las mañanas del canal.

El programa, conocido por sus primicias y chimentos que sacuden a la farándula, mantendrá a todo su equipo: Angie Balbiani, Nancy Duré, Pochi Frisciotti y Fernanda Iglesias. La propuesta promete extender la fórmula que ya atrapó a la audiencia matutina.

image
Puro show irá a la noche como apuesta del canal tras el fracaso de The Balls.

La nueva franja responde además a la necesidad de El Trece de reemplazar el fallido ciclo The Balls, bajo la conducción de Benjamín Vicuña, que no logró imponerse en pantalla pese a sus 40 episodios. Ahora, la señal busca asegurarse un buen rating hasta la vuelta de ¡Ahora Caigo!.

Si la edición nocturna logra mantener el rendimiento de las mañanas, fuentes internas aseguran que no se descarta una posible mudanza a la tarde, consolidando al ciclo televisivo como uno de los pilares del entretenimiento en el canal porteño.

Enojada con El Trece, Cinthia Fernández podría volver a América TV

La interna en la pantalla de El Trece dejó de ser un simple rumor de pasillo para convertirse en un conflicto abierto que puede provocar un movimiento inesperado en su programación. En el centro de la tormenta aparece Cinthia Fernández, panelista de La mañana con Moria, quien atraviesa días de máxima tensión con la conductora del ciclo.

Mientras tanto, desde América TV siguen cada detalle con atención y ya habrían acercado una propuesta concreta, lo que abre la posibilidad de un pase que podría alterar el equilibrio de la franja matutina. El conflicto se hizo evidente al aire y fuera de cámara, con versiones cruzadas sobre diferencias de criterios, autoridad y dinámica de trabajo.

Consultada sobre la situación, Moria Casán buscó relativizar el aspecto personal del conflicto, aunque sus declaraciones dejaron en claro quién ejerce el liderazgo. “No me interesa la vida de ella, me interesa que esté bien, que venga y que respete a la gente”, expresó.

En este escenario, Ángel de Brito comentó mediante las redes sociales ante la consulta si le gustaría volver a tenerla en su panel, contestó tajante: "Ya tiene la oferta". Aunque no hay confirmación oficial, el ofrecimiento fue hecho y el clima tenso en la señal del Grupo Clarín alimentan la expectativa de un posible portazo.

