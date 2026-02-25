El Trece mueve fichas y refuerza las tardes con un clásico matutino

Si la edición nocturna logra mantener el rendimiento de las mañanas, fuentes internas aseguran que no se descarta una posible mudanza a la tarde, consolidando al ciclo televisivo como uno de los pilares del entretenimiento en el canal porteño.

Enojada con El Trece, Cinthia Fernández podría volver a América TV

La interna en la pantalla de El Trece dejó de ser un simple rumor de pasillo para convertirse en un conflicto abierto que puede provocar un movimiento inesperado en su programación. En el centro de la tormenta aparece Cinthia Fernández, panelista de La mañana con Moria, quien atraviesa días de máxima tensión con la conductora del ciclo.

Mientras tanto, desde América TV siguen cada detalle con atención y ya habrían acercado una propuesta concreta, lo que abre la posibilidad de un pase que podría alterar el equilibrio de la franja matutina. El conflicto se hizo evidente al aire y fuera de cámara, con versiones cruzadas sobre diferencias de criterios, autoridad y dinámica de trabajo.

Consultada sobre la situación, Moria Casán buscó relativizar el aspecto personal del conflicto, aunque sus declaraciones dejaron en claro quién ejerce el liderazgo. “No me interesa la vida de ella, me interesa que esté bien, que venga y que respete a la gente”, expresó.

En este escenario, Ángel de Brito comentó mediante las redes sociales ante la consulta si le gustaría volver a tenerla en su panel, contestó tajante: "Ya tiene la oferta". Aunque no hay confirmación oficial, el ofrecimiento fue hecho y el clima tenso en la señal del Grupo Clarín alimentan la expectativa de un posible portazo.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Dos multimillonarios amigos de Scott Bessent y Luis Caputo apuestan por YPF

Presidenta de México niega que la trasladaran a buque en el Pacífico tras muerte de "El Mencho"

¿Qué se sabe de Juliana Awada y el Rey Felipe?

Fate, Stellantis, Tres Arroyos, Metalfor, Corona, Paty, Verónica, Marengo, La Anónima, La Paila...

Telefe en llamas: Gritos, portazo y una acusación que dejó temblando al canal