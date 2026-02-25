Gran Hermano volvió a la pantalla de Telefe con formato renovado y nombres fuertes, pero en menos de un día una participante logró que todo girara alrededor suyo, sin peleas ni nominaciones, instalando una polémica que explotó en redes. Lo hizo a su manera, sin pedir permiso y dejando claro que acá vino a jugar fuerte desde el minuto cero.
POLÉMICA EN MENOS DE UN DÍA
Gran Hermano ya tiene bomba: Se metió desnuda a nadar y prendió fuego el reality
En 24 horas Telefe tuvo polémica con Gran Hermano: una participante se tiró desnuda a la pileta, dividió la casa y explotaron las redes con críticas y apoyos.
Llegó a Gran Hermano desde afuera y armó polémica en 24 horas
Entre los ingresos de la primera gala de Gran Hermano: Generación Dorada, el nombre que más repercusión tuvo fue el de la chilena Jennifer Galvarini Torres, conocida como La Pincoya, que ya venía con recorrido propio tras haber sido tercera finalista en Gran Hermano Chile, edición que se grabó en Argentina y que la convirtió en figura popular en la TV trasandina.
En redes sociales fue tendencia en cuestión de minutos, y no solamente por su ingreso con bandera chilena ni por su carisma descontracturado, sino porque otra vez apareció el debate sobre su nacionalidad, con usuarios celebrando que "le va a dar show" y otros cuestionando que "vengan de afuera a jugar acá", una discusión vieja que reaparece cada vez que el reality cruza fronteras.
En su presentación fue frontal y sin filtro: "Yo soy de Chile. Yo participé de Gran Hermano y cerré la puerta. He pensado molestarlos porque sé que está prohibido revolver la bombilla del mate y me van a decir: ‘Oye, hija de la gran perra, no sé cómo dicen acá, boludo’. Y ahí nos vamos a agarrar". También dejó una promesa que muchos tomaron como chicana y que terminó cumpliendo: "Me voy a tirar a la piscina a pelotas si es que acá no son tan pudorosos". Quien la vio en 2023 sabía que Pincoya entra a mover el tablero desde el primer día.
El desnudo que descolocó a la casa más famosa de la TV
La escena fue directa, sin anuncio ni construcción previa: dejó la ropa y se tiró a la pileta con total naturalidad, repitiendo un gesto que ya había generado polémica en Chile, donde las imágenes fueron completamente pixeladas según consignaron medios trasandinos.
La reacción dentro de la casa fue inmediata y bastante reveladora. Manuel Íbero dijo: "Yo no puedo creer que se tiró a la pileta en pelotas. ¡Es un asco eso!". Intentó seguir: "No es de gil, pero… Con todo respeto…". Eduardo Carrera sumó ironía: "Ahí quedan los cabellos de ángel". Emanuel Di Gioia analizó la jugada con más frialdad: "Quiso generar contenido a como dé lugar. El primer día tiró toda la carne al asador". Y Juani Car aportó: "Es una jugada fuerte pero peligrosa".
Pero afuera, en las redes, también hubo eco. En X, varios usuarios defendieron su actitud con mensajes como "vino a jugar, no a hacerse la correcta" o "esto es Gran Hermano, no un convento", mientras otros insistían con que "hay límites" y que "no todo vale por rating". Incluso ex participantes comentaron en streams que la movida "es arriesgada pero inteligente", entendiendo que en una edición donde la primera nominación llega a los dos días, el anonimato es una sentencia de muerte.
Acá hay algo más que una pileta. Hay estrategia y hay doble vara. Cuando un hombre se muestra desinhibido suele leerse como humor o picardía; cuando lo hace una mujer, aparece la palabra "asco" con una facilidad preocupante.
Pincoya sabe que compite contra figuras pesadas como Andrea del Boca y Divina Gloria, y entiende que en este formato el que no genera conversación queda diluido en la edición. Y en menos de 24 horas consiguió exactamente lo que fue a buscar: centralidad.
---------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Dos multimillonarios amigos de Scott Bessent y Luis Caputo apuestan por YPF
Fate, Stellantis, Tres Arroyos, Metalfor, Corona, Paty, Verónica, Marengo, La Anónima, La Paila...
ARCA tomó una decisión con el monotributo que hunde a los contribuyentes
AFA: Sugestivo silencio de Milei, y las miradas apuntan a Santiago Caputo