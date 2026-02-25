Gran Hermano ya tiene bomba: Se metió desnuda a nadar y prendió fuego el reality

La reacción dentro de la casa fue inmediata y bastante reveladora. Manuel Íbero dijo: "Yo no puedo creer que se tiró a la pileta en pelotas. ¡Es un asco eso!". Intentó seguir: "No es de gil, pero… Con todo respeto…". Eduardo Carrera sumó ironía: "Ahí quedan los cabellos de ángel". Emanuel Di Gioia analizó la jugada con más frialdad: "Quiso generar contenido a como dé lugar. El primer día tiró toda la carne al asador". Y Juani Car aportó: "Es una jugada fuerte pero peligrosa".

image Al meterse desnuda en la pileta generó rechazo y apoyo dentro y fuera de la casa. Más que escándalo, fue una jugada calculada para instalarse en el centro del juego.

Pero afuera, en las redes, también hubo eco. En X, varios usuarios defendieron su actitud con mensajes como "vino a jugar, no a hacerse la correcta" o "esto es Gran Hermano, no un convento", mientras otros insistían con que "hay límites" y que "no todo vale por rating". Incluso ex participantes comentaron en streams que la movida "es arriesgada pero inteligente", entendiendo que en una edición donde la primera nominación llega a los dos días, el anonimato es una sentencia de muerte.

Embed

Acá hay algo más que una pileta. Hay estrategia y hay doble vara. Cuando un hombre se muestra desinhibido suele leerse como humor o picardía; cuando lo hace una mujer, aparece la palabra "asco" con una facilidad preocupante.

Pincoya sabe que compite contra figuras pesadas como Andrea del Boca y Divina Gloria, y entiende que en este formato el que no genera conversación queda diluido en la edición. Y en menos de 24 horas consiguió exactamente lo que fue a buscar: centralidad.

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Dos multimillonarios amigos de Scott Bessent y Luis Caputo apuestan por YPF

Fate, Stellantis, Tres Arroyos, Metalfor, Corona, Paty, Verónica, Marengo, La Anónima, La Paila...

ARCA tomó una decisión con el monotributo que hunde a los contribuyentes

AFA: Sugestivo silencio de Milei, y las miradas apuntan a Santiago Caputo

¿Qué se sabe de Juliana Awada y el Rey Felipe?