¿Se le escapó la inflación a Javier Milei o hay inercia de precios de octubre? Como sea, el IPC de enero fue del 2,9% y la inflación acumuló 8 meses de suba. Febrero no rompería la tendencia según las consultoras privadas. Pero Fundación Capital anticipa un 1er trimestre muy negativo.
+8,5%
Duro informe de Fundación Capital: "El 1er trimestre de 2026 tendrá una inflación superior a la del 2025"
Las consultoras coinciden en que febrero tendrá una inflación similar a enero, pero Fundación Capital proyecta que la tendencia seguirá en marzo.
Mal inicio del 2026
La baja de la inflación es el gran activo político y económico de la gestión de Javier Milei y lo que le permitió, en parte, ganar las legislativas nacionales en 2025. Pero, desde entonces, los precios no dejaron de subir y de la meta de romper el piso del 2% mensual ahora el objetivo es no superar el 3%.
2026 comenzó con un IPC de enero del 2,9% y el escándalo por el cambio de la metodología de medición, las consultoras privadas coinciden en que febrero terminará con un guarismo similar y aquí entra Fundación Capital de Martín Redrado que proyectó el desempeño de los precios hasta marzo y concluyó que el 1er trimestre superará en inflación al mismo período de 2025 con febrero y marzo en porcentajes que no bajarán del 2,5% cada uno.
“Un primer trimestre con más inflación de la prevista inicialmente, expectativas de inflación sostenidas en el 30% anual, con paritarias que empiezan a mostrar cierto acortamiento y un cambio en el mix de política económica reservas-inflación, nos llevan a un 2026 con mayor nominalidad que la prevista inicialmente”, advierte el último informe de Fundación Capital conocido este miércoles (25/2).
“El mes de abril será clave de monitorear, esperando que el IPC baje un escalón, si bien no esperamos un registro por debajo del 2% mensual en el primer semestre. El camino de desinflación se percibe más lento hacia delante”, agrega el trabajo.
Pero Fundación Capital advierte que la inflación es peor entre los sectores más vulnerables: “los hogares de menores ingresos muestran una inflación esperada superior (35,5%) frente a los de mayores ingresos (29,2%)”, vinculado a las mayores subas en rubros como alimentos, servicios del hogar y artículos de cuidado personal.
La suba de los servicios le ponen piso a la inflación
“Los aumentos de distintos servicios regulados le ponen un piso de 0,7 puntos a la inflación en febrero y de 0,4 puntos en marzo. En particular, el gas subió 12,5% en febrero y el agua 4% y lo hará en la misma cuantía en marzo. Por su parte, en CABA y GBA el transporte público mantendrá los incrementos mensuales según IPC + 2% mensual, mientras que los colectivos del AMBA de jurisdicción nacional aumentaron 31,5% a mediados de febrero y 7,7% adicional desde el 16 de marzo. Adicionalmente, el transporte público también subió en febrero en ciudades como Bariloche (8%), San Martín de los Andes (8,7%), Trelew (9,5%), Pergamino (5,4%) y La Rioja (66,7%). Asimismo, las telecomunicaciones y prepagas vienen con alzas de entre 2,5% y 4% por mes, en promedio”, sostiene el informe de Fundación Capital.
Sin embargo, la consultora reconoce que “marzo es un mes estacionalmente alto” donde estiman que “el conjunto de estacionales aumente 4,5%, aportando 0,5 puntos a la inflación del mes”.
Así las cosas, Fundación Capital estima para febrero “una inflación del 2,6% mensual y para marzo del 2,8% (…) Así, el IPC acumularía en el primer trimestre una suba del 8,5%, lo que resulta levemente superior al registro del mismo período del 2025 (7,9%), año donde la inflación finalizó en 31,5%”.
