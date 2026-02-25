Duro informe de Fundación Capital: "El 1er trimestre de 2026 tendrá una inflación superior a la del 2025"

Pero Fundación Capital advierte que la inflación es peor entre los sectores más vulnerables: “los hogares de menores ingresos muestran una inflación esperada superior (35,5%) frente a los de mayores ingresos (29,2%)”, vinculado a las mayores subas en rubros como alimentos, servicios del hogar y artículos de cuidado personal.

La suba de los servicios le ponen piso a la inflación

“Los aumentos de distintos servicios regulados le ponen un piso de 0,7 puntos a la inflación en febrero y de 0,4 puntos en marzo. En particular, el gas subió 12,5% en febrero y el agua 4% y lo hará en la misma cuantía en marzo. Por su parte, en CABA y GBA el transporte público mantendrá los incrementos mensuales según IPC + 2% mensual, mientras que los colectivos del AMBA de jurisdicción nacional aumentaron 31,5% a mediados de febrero y 7,7% adicional desde el 16 de marzo. Adicionalmente, el transporte público también subió en febrero en ciudades como Bariloche (8%), San Martín de los Andes (8,7%), Trelew (9,5%), Pergamino (5,4%) y La Rioja (66,7%). Asimismo, las telecomunicaciones y prepagas vienen con alzas de entre 2,5% y 4% por mes, en promedio”, sostiene el informe de Fundación Capital.

image El desempeño de la inflación durante los años, según Fundación Capital.

Sin embargo, la consultora reconoce que “marzo es un mes estacionalmente alto” donde estiman que “el conjunto de estacionales aumente 4,5%, aportando 0,5 puntos a la inflación del mes”.

Así las cosas, Fundación Capital estima para febrero “una inflación del 2,6% mensual y para marzo del 2,8% (…) Así, el IPC acumularía en el primer trimestre una suba del 8,5%, lo que resulta levemente superior al registro del mismo período del 2025 (7,9%), año donde la inflación finalizó en 31,5%”.

