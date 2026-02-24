Alerta inflación: Ya apunta al 3% por la suba en los alimentos

La consultora EcoGO ya estima que la inflación de febrero volvería a ubicarse en torno del 3% en línea con la medición del Indec para enero (2,9%) y en marzo la suba de precios total podría contabilizar un 10% para el primer trimestre de 2026.
Inflación de febrero: los alimentos siguen en alza
Según la medición de EcoGo de la tercera semana de febrero, los precios de los alimentos tuvieron una nueva suba que presiona al índice general al alza.
Los alimentos y bebidas consumidos dentro del hogar aumentaron 0,5% en la tercera semana de febrero, y así, en las últimas cuatro semanas alcanza el 2,7%.
En tanto, el promedio mensual de los precios llegó al 2,9% para los productos dentro del hogar.
Si se suman los alimentos consumidos fuera del hogar, que aumentaron 1,9% mensual, el rubro alimentos y bebidas tendría un aumento de 2,7% para el mes en curso.
El agua, lo que más aumentó
Llamativamente no fue la carne vacuna lo que más aumentó según EcoGo, sino el agua envasada con una suba del 3,6%.
Después del agua, lo que más se encareció fue el pollo, que subió 2,6%, uno de los principales sustitutos de la carne vacuna, que solo avanzó un 0,9% tras varias semanas de alzas.
El tercer lugar de los alimentos que más aumentaron fue para los yogures y lácteos con un 2,3%.
Y en cuarto lugar quedaron las verduras y frutas con subas en los precios del 2,2%
En la sumatoria de todas las categorías relevadas, EcoGo proyecta que la inflación general de febrero se ubicará en torno al 3% mensual, sin signos de desacelerarse.
Por su parte, el último informe semanal de la consultora LCG indicó que la inflación mensual promedio del alimentos y bebidas tuvo una aceleración de un punto porcentual en las últimas cuatro semanas.
En la tercera semana de febrero, el índice de la consultora registró un alza del 0,5% -explicada por la carne- y con ese dato, la proyección de LCG quedó en un 3,4% mensual.
