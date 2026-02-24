Alerta inflación: Ya apunta al 3% por la suba en los alimentos

El agua, lo que más aumentó

Llamativamente no fue la carne vacuna lo que más aumentó según EcoGo, sino el agua envasada con una suba del 3,6%.

Después del agua, lo que más se encareció fue el pollo, que subió 2,6%, uno de los principales sustitutos de la carne vacuna, que solo avanzó un 0,9% tras varias semanas de alzas.

image

El tercer lugar de los alimentos que más aumentaron fue para los yogures y lácteos con un 2,3%.

Y en cuarto lugar quedaron las verduras y frutas con subas en los precios del 2,2%

En la sumatoria de todas las categorías relevadas, EcoGo proyecta que la inflación general de febrero se ubicará en torno al 3% mensual, sin signos de desacelerarse.

Por su parte, el último informe semanal de la consultora LCG indicó que la inflación mensual promedio del alimentos y bebidas tuvo una aceleración de un punto porcentual en las últimas cuatro semanas.

En la tercera semana de febrero, el índice de la consultora registró un alza del 0,5% -explicada por la carne- y con ese dato, la proyección de LCG quedó en un 3,4% mensual.

--------------

