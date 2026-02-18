Realidad 2026: "La Argentina mejora pero mi economía personal se derrumba"

Si la mejora general no se traduce en un alivio real, la distancia entre el éxito del ‘modelo’ y el vacío de la heladera se convertirá en un foco de erosión del consenso social. Si la mejora general no se traduce en un alivio real, la distancia entre el éxito del ‘modelo’ y el vacío de la heladera se convertirá en un foco de erosión del consenso social.

Un fenómeno central es la creciente disociación entre la percepción del rumbo país y la realidad económica personal. Los datos reflejan que:

Economía Familiar: No experimenta cambios positivos; el estancamiento en el bienestar del hogar permanece sin cambios.

Economía General: Existe un segmento creciente de la población que reconoce mejoras en los indicadores macroeconómicos del país, pero dicho progreso no ha tenido un efecto derrame en su economía cotidiana.

Ajuste en el consumo de los hogares

El ajuste en la canasta no es solo una sensación: el 63% de los encuestados migró a marcas más económicas en los últimos 6 meses y, ante aumentos por encima del promedio, el 50% reemplaza directamente el producto por otro más barato. El precio se consolidó como el principal atributo al decidir una compra (39%), seguido por promociones y cuotas (24%).

La reorganización del consumo también se refleja en los medios de pago. La transferencia digital se convirtió en la modalidad dominante (43%), mientras que el 70% reconoce financiar gastos corrientes con alguna frecuencia.

image Financiación de consumo. Fuente: Qmonitor.

En cuanto a los canales de compra de alimentos, los supermercados físicos concentran el 43% y los comercios de barrio el 35%, confirmando una lógica de cercanía y control del gasto.

Las importaciones modificaron al consumo

El comercio transfronterizo, impulsado por la búsqueda de precios más bajos, también gana terreno: el 15% realizó compras en tiendas del exterior recientemente, motivado principalmente por ahorro (55%).

image Motivo de consumo transfronterizo. Fuente: QMonitor.

La combinación de inflación percibida, ajuste en el consumo y mayor financiación configura un escenario en el que la administración del presupuesto se vuelve central en la vida cotidiana.

Los argentinos están preocupados por la gestión de emergencias ambientales

Pero la tensión social no se explica únicamente por variables económicas. El informe destaca que los incendios en la Patagonia, aunque ocuparon el octavo lugar en cobertura editorial durante enero, fueron el segundo tema en cantidad de publicaciones en redes sociales y el primero en volumen de acciones digitales —reacciones, comentarios y compartidos—.

La conversación digital estuvo dominada por el enojo y la indignación, con reclamos por insuficiente respuesta estatal y escasez de recursos. También se registraron expresiones de tristeza y reconocimiento hacia brigadistas y bomberos.

La cobertura mediática combinó relatos sobre la fragilidad de las comunidades afectadas con debates sobre las causas —condiciones climáticas, posibles intencionalidades y cuestionamientos vinculados al uso del suelo—.

El inicio de 2026 estuvo marcado por hogares que reorganizan su consumo en clave defensiva y una ciudadanía digital movilizada por una crisis ambiental que amplifica demandas y cuestionamientos. Son riesgos latentes para una calma social que podría debilitarse.

Más noticias en Urgente24

Hércules de la FAA que iba a buscar repuestos para los F-16 se declaró en emergencia

La cárcel: Ascenso, gloria y derrumbe de Patricia Bullrich

Joe Lewis construye un búnker militar de 4.000 m² sin autorización en plena Patagonia

Paro total en todos los puertos: Los cruceros no salen ni entran

Una de las principales cadenas de supermercados de la Argentina se desploma