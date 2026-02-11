Pollos a la UE: La recuperación del mercado europeo, al rescate de la principal avícola de Argentina

Pero ahora con la recuperación de este destino estratégico se abre una ventana de oportunidad: desde el 1º de marzo la Argentina podrá retomar las exportaciones de carne aviar hacia la Unión Europea (UE), según confirmaron fuentes oficiales tras la publicación del Reglamento (UE) 2026/278 en el 'Diario Oficial' del bloque comunitario.

La decisión, que entra en vigencia con el inicio del próximo trimestre, culmina un proceso de trabajo conjunto entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y la Cancillería, que permitió recuperar el estatus sanitario de país libre de influenza aviar altamente patógena (IAAP) según las normas de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Autoridades nacionales subrayaron que la reapertura no sólo restituye un canal comercial clave, sino que también refleja la capacidad del sector para cumplir con exigentes estándares sanitarios internacionales.

granja tres arroyos.jpg Nación autorizó el proceso preventivo de crisis de la avícola más grande de Argentina.

El mercado europeo, tradicionalmente exigente en materia de inocuidad y trazabilidad, se había cerrado a mediados de 2025 tras un brote de IAAP detectado en la provincia de Buenos Aires; esa suspensión afectó los envíos regulares de carne de pollo y sus derivados, impactando a productores y frigoríficos de todo el país.

Una oportunidad clave para el sector avícola

La rehabilitación del acceso se apoya en el control efectivo del brote, la erradicación de la enfermedad y la certificación de la ausencia de IAAP en granjas avícolas nacionales, un requisito indispensable para ingresar al mercado europeo.

Y este retorno, es una oportunidad no solo para Granja Tres Arroyos sino para todo el sector.

En 2024, los envíos argentinos de carne aviar y productos relacionados hacia la UE alcanzaron 12 millones de euros, lo que representó un incremento del 140% respecto de 2023, según datos de 'Eurostat'. Además, entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones ascendieron a casi 17 millones de euros, con un crecimiento interanual del 41%.

Aunque estas cifras aún están lejos de otros rubros agroindustriales, la recuperación del mercado europeo significa para los productores una posibilidad de diversificar destinos y apuntar a productos de mayor valor agregado, como cortes elaborados y preparados especiales que tradicionalmente tienen mejor posicionamiento en la UE.

pollos_0.jpg

Argentina, mejor posicionada también para competir en otros mercados

Para la avicultura argentina, que genera miles de empleos en la producción primaria, la industria frigorífica y la logística de comercio exterior, este paso representa una señal de confianza internacional. Al recuperar el acceso a la UE, el sector se posiciona mejor para competir en mercados globales exigentes y fortalecer su presencia exportadora tras el cierre obligado por la emergencia sanitaria.

El director ejecutivo del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas de Argentina (CEPA), Carlos Sinesi, dijo que si bien "en el reglamento dice que hay que esperar 20 días para empezar a enviar mercadería, para nosotros es sumamente importante la Unión Europea".

"La verdad que estábamos muy ansiosos con el tema de la Unión Europea, es uno de los pocos países que nos quedaba, o en este caso un bloque, que nos quedaban sin abrir", sostuvo.

