Unidos más que nunca: el Real Madrid cenó puertas adentro sin Álvaro Arbeloa ni Antonio Pintus, en lo que dentro del vestuario describen como un auténtico “pacto de caballeros”. Sin cuerpo técnico, sin preparadores físicos y sin intermediarios. Solo jugadores. Solo vestuario.
CÓNCLAVE BLANCO
Cumbre en el Real Madrid: la cena de conjura organizada por Carvajal y sin el cuerpo técnico
Sin Antonio Pintus ni Álvaro Arbeloa, solo entre futbolistas. Dani Carvajal promovió la reunión en Madrid para blindar al vestuario en un tramo decisivo.
Aprovechando el parate de estas semanas largas, con calendario reducido a compromisos de Liga, el conjunto merengue decidió fortalecer el grupo en pleno momento de tensión: el despido de Xabi Alonso, la eliminación en Copa del Rey y los pitidos en el Santiago Bernabéu dejaron huella. El equipo sigue peleando por los títulos y quiere llevarse todo, pero entiende que el margen de error se achicó.
En ese contexto, la iniciativa tuvo nombre propio: Dani Carvajal. El lateral, muchas veces señalado por su irregularidad y relegado en algunos tramos, fue quien movió los hilos. Incluso se lo vio semanas atrás discutiendo con Pintus por cuestiones físicas y de continuidad. Nada de eso pareció pesarle. Anoche, en el exclusivo restaurante de celebrities 61 de Madrid (propiedad de Vinicius) el capitán organizó la cena de conjura.
Un vestuario cerrado y mensaje al exterior
Fueron los 24 jugadores del plantel profesional. Ni uno menos. Mientras algunos medios madridistas especulan con supuestas tensiones internas o incluso una “cama” al entrenador, puertas adentro la lectura es opuesta: la reunión fue interpretada como una señal de fortaleza.
La cena comenzó a las 21:00 y los últimos se retiraron cerca de las 02:30 de la madrugada, pese a que a las 10:00 debían estar en Valdebebas. Hubo risas, charlas largas y, según reveló Dani Ceballos, la cuenta fue asumida por Vinicius y Mbappé. Más allá del gesto, el foco estuvo en el objetivo común: revertir la situación para así ganar LaLiga y la Champions League.
El equipo llega envalentonado tras su último triunfo en Mestalla y se mantiene a solo un punto del líder. El mensaje que circuló en la mesa fue contundente: todavía depende de sí mismo y el campeonato está abierto. El próximo sábado recibirá a la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo en el Santiago Bernabéu, un duelo clave para sostener la presión en la recta final de la liga española.
De foco de tensión a líder del vestuario
Si hace días el nombre de Dani Carvajal aparecía asociado al conflicto, hoy la escena es otra. El lateral pasó de protagonizar un cruce público con Antonio Pintus en Mestalla (recriminado incluso por parte del madridismo por exponer el malestar en pleno campo) a convertirse en el articulador de la cumbre interna.
El video de aquel diálogo tenso, captado tras el partido ante el Valencia, había alimentado versiones sobre un desgaste profundo con el cuerpo técnico encabezado por Álvaro Arbeloa. La lectura dominante era clara: el capitán estaba incómodo por su falta de minutos y la situación se había hecho pública innecesariamente.
Sin embargo, en las últimas horas el escenario cambió. Según informó Marca, Carvajal y Arbeloa mantuvieron una reunión cara a cara en la que “han abordado la situación actual del capitán dentro del equipo y cuál es su futuro”. Se dijeron todo. Sin intermediarios. Sin filtraciones.
Ese punto de inflexión explica lo que vino después. Lejos de profundizar cualquier fractura interna, Carvajal eligió ejercer el liderazgo que el vestuario le reconoce puertas adentro. Reunió a los jugadores y organizó la cena de conjura. Actuó como capitán en un momento delicado. Mientras desde ciertos sectores se instalaban versiones sobre tensiones con el entrenador y desgaste en la conducción, el mensaje que bajó el grupo fue exactamente el contrario: unidad, compromiso y determinación para competir hasta el final.
En el Real Madrid, los liderazgos no siempre se declaman. Se ejercen. Y esta vez, el lateral eligió hacerlo en la mesa antes que en el campo.
