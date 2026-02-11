Cumbre en el Real Madrid: la cena de conjura organizada por Carvajal y sin el cuerpo técnico

El equipo llega envalentonado tras su último triunfo en Mestalla y se mantiene a solo un punto del líder. El mensaje que circuló en la mesa fue contundente: todavía depende de sí mismo y el campeonato está abierto. El próximo sábado recibirá a la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo en el Santiago Bernabéu, un duelo clave para sostener la presión en la recta final de la liga española.

Cena real madrid El plantel completo del Real Madrid, reunido en el restaurante 61 de Madrid en una cena que buscó fortalecer la unión del grupo en plena recta final de la temporada.

De foco de tensión a líder del vestuario

Si hace días el nombre de Dani Carvajal aparecía asociado al conflicto, hoy la escena es otra. El lateral pasó de protagonizar un cruce público con Antonio Pintus en Mestalla (recriminado incluso por parte del madridismo por exponer el malestar en pleno campo) a convertirse en el articulador de la cumbre interna.

El video de aquel diálogo tenso, captado tras el partido ante el Valencia, había alimentado versiones sobre un desgaste profundo con el cuerpo técnico encabezado por Álvaro Arbeloa. La lectura dominante era clara: el capitán estaba incómodo por su falta de minutos y la situación se había hecho pública innecesariamente.

Sin embargo, en las últimas horas el escenario cambió. Según informó Marca, Carvajal y Arbeloa mantuvieron una reunión cara a cara en la que “han abordado la situación actual del capitán dentro del equipo y cuál es su futuro”. Se dijeron todo. Sin intermediarios. Sin filtraciones.

Ese punto de inflexión explica lo que vino después. Lejos de profundizar cualquier fractura interna, Carvajal eligió ejercer el liderazgo que el vestuario le reconoce puertas adentro. Reunió a los jugadores y organizó la cena de conjura. Actuó como capitán en un momento delicado. Mientras desde ciertos sectores se instalaban versiones sobre tensiones con el entrenador y desgaste en la conducción, el mensaje que bajó el grupo fue exactamente el contrario: unidad, compromiso y determinación para competir hasta el final.

En el Real Madrid, los liderazgos no siempre se declaman. Se ejercen. Y esta vez, el lateral eligió hacerlo en la mesa antes que en el campo.

