Enfado público con Antonio Pintus y malestar con Álvaro Arbeloa: Dani Carvajal pide pista en el Real Madrid tras su lesión y crece un nuevo foco de tensión en el vestuario merengue.
Y SU ENFADO CON PINTUS
Otro drama en el Real Madrid: Dani Carvajal, furioso con Álvaro Arbeloa por su suplencia
El lateral de la Roja estalló tras el partido con Valencia, pidió explicaciones internas y expuso su malestar por la falta de continuidad rumbo al Mundial 2026.
En medio de una incertidumbre general marcada por el despido de Xabi Alonso, las lesiones acumuladas, derrotas en partidos clave y la competencia directa por LaLiga con el FC Barcelona, uno de los referentes del plantel decidió hacerse escuchar. Tras una lesión que lo marginó gran parte de la temporada pasada, una recaída y un mes completo de trabajo de campo junto a sus compañeros, Carvajal insiste con su regreso para recuperar ritmo y llegar en condiciones a la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Mientras los errores defensivos se hicieron visibles en partidos recientes (como el cruce ante Albacete por Copa del Rey y el duelo frente a Benfica en Champions League), las dudas crecieron y el nerviosismo también. Un escenario lógico si se tiene en cuenta la experiencia y jerarquía que el lateral puede aportar al equipo.
En ese contexto, no pasó desapercibido su cruce con Pintus tras el último partido, una escena que reavivó versiones sobre un desgaste interno. Desde medios españoles señalan además una relación distante entre el cuerpo técnico y el jugador, un síntoma más de un Real Madrid que atraviesa un tramo delicado de la temporada.
El video, el reclamo y las preguntas inevitables
Todo empezó con una imagen. Tras el partido ante el Valencia en Mestalla, un video captó a Dani Carvajal dialogando de manera visiblemente tensa con Antonio Pintus, histórico preparador físico del Real Madrid y hombre de confianza de la era Carlo Ancelotti. La escena, breve pero elocuente, se difundió rápidamente y activó una lectura casi inmediata: el lateral estaba reclamando algo más que una simple aclaración física.
Ese gesto, además, no apareció en el vacío. Por el contrario, encajó con un contexto que venía acumulando interrogantes desde hacía semanas. Recuperado desde hace tiempo, Carvajal volvió a quedar fuera de los planes pese a ausencias sensibles en el lateral derecho. En Mestalla, Álvaro Arbeloa sorprendió al apostar de inicio por el canterano David Jiménez y luego por Trent Alexander-Arnold, sin concederle ni un solo minuto al capitán. Ni siquiera salió a calentar, un detalle que, tratándose de un futbolista de su jerarquía, no suele pasar inadvertido.
Con ese telón de fondo, las imágenes del cruce con Pintus terminaron de encender las preguntas. Ya en la rueda de prensa, el entrenador se vio obligado a dar explicaciones y eligió un discurso de contención. Arbeloa habló de prudencia, de tiempos y de evitar riesgos innecesarios. “Yo a Dani lo veo cada vez mejor en los entrenamientos. Está trabajando incluso en días libres y su importancia dentro del vestuario es total”, explicó, al tiempo que insistió en que su regreso competitivo “cada vez está más cerca”.
Lo que se dice por detrás en Madrid
Sin embargo, puertas afuera, ese mensaje no alcanzó para calmar el ruido. En Madrid, el tema empezó a leerse de otra manera. Desde medios y radios de peso en la capital, el foco dejó de estar exclusivamente en lo físico para desplazarse hacia la gestión del caso. En la Cadena SER, emisora históricamente cercana al club, no dudaron en hablar directamente de un “caso Carvajal”, subrayando un dato incómodo: el capitán no solo no juega, sino que ni siquiera entra en la rotación.
A esa interpretación se sumó una revelación todavía más delicada. Edu Aguirre, periodista del Chiringuito especializado en la actualidad del Real Madrid, fue más allá y habló directamente de una falta total de relación entre las partes. Según su información, el técnico (identificado públicamente con el ideario mourinhista) y el lateral nacido en Leganés prácticamente no hablan, nunca se sentaron a mantener una charla directa ni existió una explicación clara sobre su situación deportiva. Un vacío de comunicación que no solo explica el malestar del jugador, sino también el creciente ruido mediático que rodea al vestuario vikingo.
Así, el conflicto adquiere otra dimensión pensando en el futuro. Por un lado, un Real Madrid atravesado por tensiones deportivas, errores defensivos recientes y decisiones que generan debate. Por otro, un referente del vestuario que mira de reojo al Mundial 2026 y sabe que necesita minutos, ritmo y certezas. Entre el discurso oficial y lo que se comenta en los pasillos del club, el “caso Carvajal” dejó de ser una anécdota para convertirse en un problema abierto.
