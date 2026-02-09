Mirtha Legrand ha perdido a una emblemática figura de su programa. Jimena Monteverde ya no estará en el ciclo de la diva, "La Noche de Mirtha", que se transmite por El Trece. Mirtha le ha dedicado unas emotivas palabras de despedida a la cocinera, pero también ha sacado a relucir su desilusión por la situación.
CORTOCIRCUITO
El reclamo de Mirtha Legrand que agita todo en El Trece: "No entiendo..."
Mirtha Legrand tuvo que despedirse de una pieza clave en su programa y el reclamo no se hizo esperar.
Cortocircuito en El Trece: El reclamo de Mirtha Legrand por un cambio drástico en su programa
Mirtha Legrand se despidió el pasado domingo 09/02 de Jimena Monteverde durante su programa "La Noche de Mirtha".
La despedida estuvo llena de mucha emoción.
“Jimena no está porque tiene su programa. La vamos a aplaudir, le mando un beso, la voy a extrañar, voy a llorar. La voy a extrañar mucho, mucho”, dijo la conductora muy conmovida.
Y siguió: “Está bien, me encanta que tenga su programa, pero me hubiera gustado que continuara con este también. Está Mónica que, bueno, nos sirve desde hace muchos años también”.
La noticia de la baja de Jimena Monteverde de "La Noche de Mirtha" le cayó como una ducha de agua fría a la diva, quien no tardó en manifestar su inconformidad.
En entrevista con PrimiciasYa, y en la previa de la emisión, Mirtha expresó su desconcierto por la inesperada salida de Monteverde.
También se mostró molesta por la manera en que se tomó la decisión sobre la pieza clave de su equipo.
De acuerdo con Mirtha, ella no estaba al tanto.
"No entiendo quién maneja esto. Nadie me explicó nada", reclamó la conductora.
Además, reveló el arduo trabajo que lleva adelante en estos momentos: "Yo me vuelvo a estudiar los currículum de mis invitados. Ayer estuve hasta las 3 de la madrugada. Es agotador".
¿Por qué Jimena Monteverde se fue de lo de Mirtha?
La salida de Jimena Monteverde del programa de Mirtha Legrand responde a que la cocinera no puede estar en dos lugares a la vez.
Y es que, las grabaciones del ciclo de la diva son los viernes por la tarde, justo en el mismo horario del programa de Monteverde.
La cocinera conduce "La Cocina Rebelde", en El Trece, los viernes a las 14:45.
Recordemos que, Juan Etchegoyen, conductor de Mitre Live, fue quien lanzó la bomba de la baja de Jimena Monteverde tanto del programa de Mirtha, como del de Juana Viale.
El periodista dijo la semana pasada: “Me dicen que Jimena Monteverde se iría de los ciclos de las conductoras por incompatibilidad de horarios (...) El canal le pidió salir en vivo los viernes con su programa por la tarde, y ya no podrá grabar ambos ciclos del fin de semana”.
En esa oportunidad, el conductor también habló del delicado momento emocional que estaría enfrentando la cocinera.
"Jimena está en llanto. Hace una semana que está llorando por esta situación. Ella quiere quedarse en el programa de Juana Viale y en el programa de Mirtha Legrand, pero en el canal le pidieron que ya no vaya más”, contó.
---------
Más noticias en Urgente24
Oleoducto, dólares y poder: Techint gana la obra que define el futuro de Vaca Muerta
El Trece mostró los dientes: Cuatro despidos de golpe y una decisión que incomodó
Gallardo aceptó y tres jugadores se van de River
Duelo de imagen positiva entre Axel Kicillof y Javier Milei con un ganador por paliza
La tasa dejó de ser ancla y el mercado siente la volatilidad