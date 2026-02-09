El reclamo de Mirtha Legrand que agita todo en El Trece: "No entiendo..."

La noticia de la baja de Jimena Monteverde de "La Noche de Mirtha" le cayó como una ducha de agua fría a la diva, quien no tardó en manifestar su inconformidad.

En entrevista con PrimiciasYa, y en la previa de la emisión, Mirtha expresó su desconcierto por la inesperada salida de Monteverde.

También se mostró molesta por la manera en que se tomó la decisión sobre la pieza clave de su equipo.

De acuerdo con Mirtha, ella no estaba al tanto.

"No entiendo quién maneja esto. Nadie me explicó nada", reclamó la conductora.

Además, reveló el arduo trabajo que lleva adelante en estos momentos: "Yo me vuelvo a estudiar los currículum de mis invitados. Ayer estuve hasta las 3 de la madrugada. Es agotador".

¿Por qué Jimena Monteverde se fue de lo de Mirtha?

La salida de Jimena Monteverde del programa de Mirtha Legrand responde a que la cocinera no puede estar en dos lugares a la vez.

Y es que, las grabaciones del ciclo de la diva son los viernes por la tarde, justo en el mismo horario del programa de Monteverde.

La cocinera conduce "La Cocina Rebelde", en El Trece, los viernes a las 14:45.

Recordemos que, Juan Etchegoyen, conductor de Mitre Live, fue quien lanzó la bomba de la baja de Jimena Monteverde tanto del programa de Mirtha, como del de Juana Viale.

El periodista dijo la semana pasada: “Me dicen que Jimena Monteverde se iría de los ciclos de las conductoras por incompatibilidad de horarios (...) El canal le pidió salir en vivo los viernes con su programa por la tarde, y ya no podrá grabar ambos ciclos del fin de semana”.

En esa oportunidad, el conductor también habló del delicado momento emocional que estaría enfrentando la cocinera.

"Jimena está en llanto. Hace una semana que está llorando por esta situación. Ella quiere quedarse en el programa de Juana Viale y en el programa de Mirtha Legrand, pero en el canal le pidieron que ya no vaya más”, contó.

