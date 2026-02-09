Extorsión digital y muerte en Olivos: Cómo operaba la banda que llevó al soldado al suicidio

Dinero, deudas y un cerco psicológico

Las transferencias se hacían a cuentas bancarias a nombre de mujeres vinculadas a la organización, que funcionaban como intermediarias. Luego, el dinero era fragmentado en distintas operaciones para dificultar su rastreo. Lejos de terminar, las exigencias económicas se multiplicaban.

En la carta que dejó antes de quitarse la vida, el soldado dejó constancia del ahogo financiero y emocional que atravesaba: menciones a deudas, pagos realizados y la sensación de estar atrapado en una estafa sin salida. Ese documento se convirtió en una de las pruebas centrales del expediente.

Una banda que operaba desde la cárcel y terminó con el suicidio en Olivos

Con el avance de las pericias telefónicas y bancarias, los investigadores lograron identificar a los responsables de la maniobra. Tres de los principales organizadores ya estaban detenidos en unidades penitenciarias bonaerenses y coordinaban las extorsiones desde el interior de las cárceles, utilizando celulares como herramienta principal.

En las últimas horas, la Justicia ordenó nuevas detenciones y el traslado de los implicados a unidades federales de alto riesgo, con un régimen más estricto de control para impedir el uso de dispositivos móviles.

Un caso que expone una modalidad en expansión

Durante una conferencia de prensa, las autoridades remarcaron que el caso permitió desbaratar una red criminal que replicaba un mismo patrón de engaño y que podría haber tenido otras víctimas. El objetivo ahora es profundizar la investigación para identificar más involucrados y prevenir nuevos hechos.

Más allá del avance judicial, el caso volvió a poner en agenda los riesgos de las extorsiones digitales, el uso del miedo como herramienta de sometimiento y el impacto devastador que este tipo de delitos puede tener sobre las personas.

La causa sigue en etapa de investigación, mientras la Justicia intenta cerrar el círculo sobre una organización que, desde el anonimato y el encierro, logró montar un sistema de presión capaz de destruir una vida.

