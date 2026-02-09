La investigación judicial sobre la muerte del soldado hallado sin vida en la Quinta de Olivos sumó en las últimas horas un dato central: el joven era víctima de una extorsión sistemática organizada desde una aplicación de citas. La confirmación llegó tras semanas de peritajes, análisis de teléfonos y el hallazgo de una carta que resultó clave para orientar la causa.
Extorsión digital y muerte en Olivos: Cómo operaba la banda que llevó al soldado al suicidio
El soldado que decidió suicidarse en Olivos era víctima de extorsiones desde la cárcel. Lo informó este lunes el ministerio de Seguridad.
Según informaron autoridades judiciales y del Ministerio de Seguridad, el caso comenzó con un contacto virtual aparentemente inofensivo, pero derivó en un mecanismo de manipulación, amenazas y exigencias económicas que se fue intensificando con el correr de los días.
Una app, perfiles falsos y extorsiones
De acuerdo con la reconstrucción oficial, la maniobra se inició a través de una aplicación de citas en la que la víctima entabló conversación con un perfil femenino que no correspondía a una persona real. En una etapa posterior, el diálogo dio un giro abrupto: apareció un mensaje de una supuesta madre que acusaba al joven de mantener contacto con una menor de edad.
Ese fue el punto de quiebre. A partir de allí, comenzó una escalada de audios intimidantes, llamados y presiones, que incluyeron la intervención de un supuesto policía que aseguraba que existía una causa judicial en trámite y que la única forma de “resolver el problema” era mediante pagos inmediatos de dinero.
La investigación determinó que ese policía no existía y que la identidad utilizada había sido usurpada. Las amenazas, sin embargo, lograron generar miedo y confusión en la víctima, que empezó a realizar transferencias para evitar consecuencias legales que nunca existieron.
Dinero, deudas y un cerco psicológico
Las transferencias se hacían a cuentas bancarias a nombre de mujeres vinculadas a la organización, que funcionaban como intermediarias. Luego, el dinero era fragmentado en distintas operaciones para dificultar su rastreo. Lejos de terminar, las exigencias económicas se multiplicaban.
En la carta que dejó antes de quitarse la vida, el soldado dejó constancia del ahogo financiero y emocional que atravesaba: menciones a deudas, pagos realizados y la sensación de estar atrapado en una estafa sin salida. Ese documento se convirtió en una de las pruebas centrales del expediente.
Una banda que operaba desde la cárcel y terminó con el suicidio en Olivos
Con el avance de las pericias telefónicas y bancarias, los investigadores lograron identificar a los responsables de la maniobra. Tres de los principales organizadores ya estaban detenidos en unidades penitenciarias bonaerenses y coordinaban las extorsiones desde el interior de las cárceles, utilizando celulares como herramienta principal.
En las últimas horas, la Justicia ordenó nuevas detenciones y el traslado de los implicados a unidades federales de alto riesgo, con un régimen más estricto de control para impedir el uso de dispositivos móviles.
Un caso que expone una modalidad en expansión
Durante una conferencia de prensa, las autoridades remarcaron que el caso permitió desbaratar una red criminal que replicaba un mismo patrón de engaño y que podría haber tenido otras víctimas. El objetivo ahora es profundizar la investigación para identificar más involucrados y prevenir nuevos hechos.
Más allá del avance judicial, el caso volvió a poner en agenda los riesgos de las extorsiones digitales, el uso del miedo como herramienta de sometimiento y el impacto devastador que este tipo de delitos puede tener sobre las personas.
La causa sigue en etapa de investigación, mientras la Justicia intenta cerrar el círculo sobre una organización que, desde el anonimato y el encierro, logró montar un sistema de presión capaz de destruir una vida.
____________________________
Más noticias en Urgente24:
Votos finos y tensiones abiertas: Cómo se define la reforma laboral en el Senado
Régimen penal juvenil: El proyecto regresa al Congreso con cambios clave en el presupuesto