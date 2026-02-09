Aerolíneas Argentinas amplía vuelos a Miami de cara al Mundial 2026

Con este anuncio, la compañía operará un total de 29 vuelos semanales a Miami, lo que implica un 93% de aumento en comparación con la programación de 2025 a ese destino. La oferta se completa con 20 vuelos semanales a Miami desde Buenos Aires y dos vuelos directos desde Córdoba. Una vez finalizada la competencia, la ruta Córdoba–Miami continuará operándose de manera regular.