Aerolíneas Argentinas amplía vuelos a Miami de cara al Mundial 2026

Aerolíneas Argentinas anunció que lanzará más vuelos a Miami desde distintas provincias de cara al Mundial 2026.

09 de febrero de 2026 - 14:59
Aerolíneas Argentina aumentará la frecuencia de vuelos a Miami.

Aerolíneas Argentinas anuncia el lanzamiento de nuevos vuelos internacionales desde el interior del país con motivo del próximo Mundial de Fútbol, que conectarán a las ciudades de Córdoba, Rosario y Tucumán con Miami a partir del 8 de junio. Una noticia ideal para quienes pensaban viajar a la Copa del Mundo.

Los servicios operarán con una escala técnica en Punta Cana, con las siguientes frecuencias: desde Córdoba, dos vuelos semanales los lunes y miércoles; desde Rosario, tres frecuencias semanales los martes, viernes y domingos; y desde Tucumán, dos vuelos semanales los jueves y sábados.

Aumentan frecuencia de vuelos a Miami desde Aerolíneas Argentinas.

Aerolíneas Argentinas aumenta frecuencias a Miami

La iniciativa busca facilitar el traslado de hinchas y viajeros del interior del país hacia Estados Unidos durante la competencia, ampliando la oferta internacional de la compañía y reforzando su estrategia de conectividad federal.

Con este anuncio, la compañía operará un total de 29 vuelos semanales a Miami, lo que implica un 93% de aumento en comparación con la programación de 2025 a ese destino. La oferta se completa con 20 vuelos semanales a Miami desde Buenos Aires y dos vuelos directos desde Córdoba. Una vez finalizada la competencia, la ruta Córdoba–Miami continuará operándose de manera regular.

Este esquema se suma a los vuelos especiales a Dallas y Kansas para acompañar a la Selección Argentina durante la primera fase del Mundial. Aerolíneas Argentinas continúa consolidando su rol como principal herramienta de conectividad internacional del país, ampliando el acceso a vuelos hacia Estados Unidos desde el interior y acompañando el evento deportivo más importante a nivel global.

